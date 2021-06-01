События месяца

В мае россияне больше всего запомнили трагедию в казанской школе – 35%, различные праздники (Первое мая, Пасха, День Победы) – 7%, события связанные с коронавирусом и вакцинацией (6%), а также палестино-израильский конфликт (3%).

Какие события последних четырех недель запомнились вам более всего? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондентов и затем кодировались, ответы ранжированы)

Методология Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.