Коронавирус

Больше половины россиян (55%) не боятся заразиться коронавирусом, 42% – боятся. Эти показатели стабилизировались к февралю 2021 года и не изменяются с тех пор. Пики опасений пришлись на апрель (57%) и октябрь (64%) 2020 года.
|фев.20
|мар.20
|апр.20
|июл.20
|окт.20
|дек.20
|фев.21
|апр.21
|май.21
|Да
|30
|44
|57
|49
|64
|57
|43
|42
|42
|Нет
|68
|54
|41
|49
|34
|41
|56
|56
|55
|Затрудняюсь ответить
|1
|2
|2
|3
|2
|3
|2
|2
|2
Четверть респондентов (24%) переболели коронавирусом, при этом 17% – без официального диагноза. 64% – не болели COVID-19. 11% россиян вакцинировались от COVID-19.
|Я не болел COVID-19
|64
|Я переболел COVID-19, но диагноз не был поставлен официально
|17
|Я переболел COVID-19 и диагноз был поставлен официально
|7
|Я вакцинировался от COVID-19
|11
|Затрудняюсь ответить
|4
Методология
Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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