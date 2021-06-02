Коронавирус

Больше половины россиян (55%) не боятся заразиться коронавирусом, 42% – боятся. Эти показатели стабилизировались к февралю 2021 года и не изменяются с тех пор. Пики опасений пришлись на апрель (57%) и октябрь (64%) 2020 года.

фев.20 мар.20 апр.20 июл.20 окт.20 дек.20 фев.21 апр.21 май.21 Да 30 44 57 49 64 57 43 42 42 Нет 68 54 41 49 34 41 56 56 55 Затрудняюсь ответить 1 2 2 3 2 3 2 2 2

Четверть респондентов (24%) переболели коронавирусом, при этом 17% – без официального диагноза. 64% – не болели COVID-19. 11% россиян вакцинировались от COVID-19.

Я не болел COVID-19 64 Я переболел COVID-19, но диагноз не был поставлен официально 17 Я переболел COVID-19 и диагноз был поставлен официально 7 Я вакцинировался от COVID-19 11 Затрудняюсь ответить 4

Методология Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.