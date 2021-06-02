Пресс-выпуски

Коронавирус

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Больше половины россиян (55%) не боятся заразиться коронавирусом, 42% – боятся. Эти показатели стабилизировались к февралю 2021 года и не изменяются с тех пор. Пики опасений пришлись на апрель (57%) и октябрь (64%) 2020 года.

 фев.20мар.20апр.20июл.20окт.20дек.20фев.21апр.21май.21
Да304457496457434242
Нет685441493441565655
Затрудняюсь ответить122323222

Четверть респондентов (24%) переболели коронавирусом, при этом 17% – без официального диагноза. 64% – не болели COVID-19. 11% россиян вакцинировались от COVID-19.

Я не болел COVID-1964
Я переболел COVID-19, но диагноз не был поставлен официально17
Я переболел COVID-19 и диагноз был поставлен официально7
Я вакцинировался от COVID-1911
Затрудняюсь ответить4

Методология

Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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