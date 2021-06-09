Пресс-выпуски

Эмиграция

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Пятая часть россиян (22%) заявили, что хотели бы уехать за границу на постоянное жительство, 77% – что не хотели бы. Доля выражающих желание уехать выросла за последние несколько лет – еще в 2017 году она составляла 15%. В 2021 году этот показатель достиг уровня 2011-2013 годов. 

Хотели бы вы уехать за границу на постоянное жительство? (1990-2000е гг., в %% опрошенных)

 окт.90апр.92мар.93окт.94апр.09
Определенно да + Скорее да1113151113
Определенно нет+ Скорее нет6977727680
Затруднились ответить201014136

Хотели бы вы уехать за границу на постоянное жительство? (2010е гг., в %% опрошенных)

 май.11май.12май.13май.14май.15май.16май.17май.19май.21
Определенно да766545378,1
Скорее да15141612121412813,4
Скорее нет252729322728232019,1
Определенно нет484640455247566358,0
Затруднились ответить589756721,4

Чаще всего о желании уехать заявляют молодые люди: почти половина (48%) среди респондентов 18-24 лет, треть (33%) среди респондентов 25-39 лет. Меньше всего хотели бы уехать представители старших поколений: 7% среди респондентов 55 лет и старше. 

При этом, если в возрастных группах 25-39 лет и 40-54 года желание переехать продолжает медленно расти, то среди респондентов в возрасте 18-24 лет желание эмигрировать несколько снизилось: с 53% в сентябре 2019 года, до 48% в мае 2021 года. 

Доля тех, кто никогда не думал о переезде сократилась на 9 п.п. с сентября 2019 года и составила 69%. Доля тех, кто хотя бы иногда думает о переезде достигла максимума с 2013 года – 20%. Доля тех, кто обдумывает возможности выезда достигла максимума за историю наблюдений (8%). Общая доля тех, кто принимает какие-то шаги для переезда, составляет примерно 10%. 

В какой мере вы сейчас готовы к тому, чтобы уехать за границу на постоянное жительство? (в %% опрошенных) 

 апр.92апр.09май.11май.12май.13май.14мар.15май.15май.16май.17сен.19май.21
Собираю, оформляю документы на выезд<1111<111111<11
Принял твердое решение уехать<112313211211
Обдумываю возможности выезда336555447768
Иногда подумываю над этим181921171713101616161620
Никогда не думал об этом797869687376827673747869
Затрудняюсь ответить6432322
Данные опросаСкачать

Методология

Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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