Пятая часть россиян (22%) заявили, что хотели бы уехать за границу на постоянное жительство, 77% – что не хотели бы. Доля выражающих желание уехать выросла за последние несколько лет – еще в 2017 году она составляла 15%. В 2021 году этот показатель достиг уровня 2011-2013 годов.
Хотели бы вы уехать за границу на постоянное жительство? (1990-2000е гг., в %% опрошенных)
|окт.90
|апр.92
|мар.93
|окт.94
|апр.09
|Определенно да + Скорее да
|11
|13
|15
|11
|13
|Определенно нет+ Скорее нет
|69
|77
|72
|76
|80
|Затруднились ответить
|20
|10
|14
|13
|6
Хотели бы вы уехать за границу на постоянное жительство? (2010е гг., в %% опрошенных)
|май.11
|май.12
|май.13
|май.14
|май.15
|май.16
|май.17
|май.19
|май.21
|Определенно да
|7
|6
|6
|5
|4
|5
|3
|7
|8,1
|Скорее да
|15
|14
|16
|12
|12
|14
|12
|8
|13,4
|Скорее нет
|25
|27
|29
|32
|27
|28
|23
|20
|19,1
|Определенно нет
|48
|46
|40
|45
|52
|47
|56
|63
|58,0
|Затруднились ответить
|5
|8
|9
|7
|5
|6
|7
|2
|1,4
Чаще всего о желании уехать заявляют молодые люди: почти половина (48%) среди респондентов 18-24 лет, треть (33%) среди респондентов 25-39 лет. Меньше всего хотели бы уехать представители старших поколений: 7% среди респондентов 55 лет и старше.
При этом, если в возрастных группах 25-39 лет и 40-54 года желание переехать продолжает медленно расти, то среди респондентов в возрасте 18-24 лет желание эмигрировать несколько снизилось: с 53% в сентябре 2019 года, до 48% в мае 2021 года.
Доля тех, кто никогда не думал о переезде сократилась на 9 п.п. с сентября 2019 года и составила 69%. Доля тех, кто хотя бы иногда думает о переезде достигла максимума с 2013 года – 20%. Доля тех, кто обдумывает возможности выезда достигла максимума за историю наблюдений (8%). Общая доля тех, кто принимает какие-то шаги для переезда, составляет примерно 10%.
В какой мере вы сейчас готовы к тому, чтобы уехать за границу на постоянное жительство? (в %% опрошенных)
|апр.92
|апр.09
|май.11
|май.12
|май.13
|май.14
|мар.15
|май.15
|май.16
|май.17
|сен.19
|май.21
|Собираю, оформляю документы на выезд
|<1
|1
|1
|1
|<1
|1
|1
|1
|1
|1
|<1
|1
|Принял твердое решение уехать
|<1
|1
|2
|3
|1
|3
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|Обдумываю возможности выезда
|3
|3
|6
|5
|5
|5
|4
|4
|7
|7
|6
|8
|Иногда подумываю над этим
|18
|19
|21
|17
|17
|13
|10
|16
|16
|16
|16
|20
|Никогда не думал об этом
|79
|78
|69
|68
|73
|76
|82
|76
|73
|74
|78
|69
|Затрудняюсь ответить
|–
|–
|–
|6
|4
|3
|2
|3
|2
|–
|–
|2
Методология
Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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