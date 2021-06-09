Пятая часть россиян (22%) заявили, что хотели бы уехать за границу на постоянное жительство, 77% – что не хотели бы. Доля выражающих желание уехать выросла за последние несколько лет – еще в 2017 году она составляла 15%. В 2021 году этот показатель достиг уровня 2011-2013 годов.

Хотели бы вы уехать за границу на постоянное жительство? (1990-2000е гг., в %% опрошенных)

окт.90 апр.92 мар.93 окт.94 апр.09 Определенно да + Скорее да 11 13 15 11 13 Определенно нет+ Скорее нет 69 77 72 76 80 Затруднились ответить 20 10 14 13 6

Хотели бы вы уехать за границу на постоянное жительство? (2010е гг., в %% опрошенных)

май.11 май.12 май.13 май.14 май.15 май.16 май.17 май.19 май.21 Определенно да 7 6 6 5 4 5 3 7 8,1 Скорее да 15 14 16 12 12 14 12 8 13,4 Скорее нет 25 27 29 32 27 28 23 20 19,1 Определенно нет 48 46 40 45 52 47 56 63 58,0 Затруднились ответить 5 8 9 7 5 6 7 2 1,4

Чаще всего о желании уехать заявляют молодые люди: почти половина (48%) среди респондентов 18-24 лет, треть (33%) среди респондентов 25-39 лет. Меньше всего хотели бы уехать представители старших поколений: 7% среди респондентов 55 лет и старше.

При этом, если в возрастных группах 25-39 лет и 40-54 года желание переехать продолжает медленно расти, то среди респондентов в возрасте 18-24 лет желание эмигрировать несколько снизилось: с 53% в сентябре 2019 года, до 48% в мае 2021 года.

Доля тех, кто никогда не думал о переезде сократилась на 9 п.п. с сентября 2019 года и составила 69%. Доля тех, кто хотя бы иногда думает о переезде достигла максимума с 2013 года – 20%. Доля тех, кто обдумывает возможности выезда достигла максимума за историю наблюдений (8%). Общая доля тех, кто принимает какие-то шаги для переезда, составляет примерно 10%.

В какой мере вы сейчас готовы к тому, чтобы уехать за границу на постоянное жительство? (в %% опрошенных)

апр.92 апр.09 май.11 май.12 май.13 май.14 мар.15 май.15 май.16 май.17 сен.19 май.21 Собираю, оформляю документы на выезд <1 1 1 1 <1 1 1 1 1 1 <1 1 Принял твердое решение уехать <1 1 2 3 1 3 2 1 1 2 1 1 Обдумываю возможности выезда 3 3 6 5 5 5 4 4 7 7 6 8 Иногда подумываю над этим 18 19 21 17 17 13 10 16 16 16 16 20 Никогда не думал об этом 79 78 69 68 73 76 82 76 73 74 78 69 Затрудняюсь ответить – – – 6 4 3 2 3 2 – – 2

Методология Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.