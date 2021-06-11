Потребительские кредиты и предпочитаемые способы хранения сбережений.

В апреле доля респондентов, которые считают нынешнее время хорошим для совершения крупных покупок, выросла до 24% (в ноябре 2020 года было 20%). Число респондентов, которые отмечают улучшение собственного материального положения за последний год, выросло в апреле до 17% (в ноябре было 11%). В то же время число респондентов, отметивших ухудшение положения, составляет 37%.

Потребительское оживление, отмеченное в субъективных оценках, может повлиять на интерес кредитам. По данным на апрель 2021 года, более, чем у трети россиян (35%) или членов их семьи есть непогашенные потребительские или ипотечные кредиты. Несколько чаще берут кредиты представители молодого поколения и жители небольших городов. У москвичей и представителей старших поколений кредитов меньше.

Респонденты, которые отмечают ухудшение материального положения, чаще закредитованы (42%). Доля респондентов, имеющих кредиты, также несколько выше (в пределах статистической погрешности) среди наименее обеспеченных групп. Данное обстоятельство указывает на большую долю вынужденных кредитов, которые, вероятно, выданы на краткий срок, «до зарплаты».

При этом, больше 60% респондентов, у которых есть кредиты, испытывают трудности с их погашением, пятая часть испытывает серьезные трудности, 2% не имеет возможности выплачивать кредиты. 35% не испытывают трудностей с погашением кредитов. О наличии проблем с выплатой кредитов чаще говорят респонденты, отметившие ухудшение материального положения за последний год (35%, в среднем по стране 23%).

Наиболее часто предпочитаемые способы хранения сбережений у россиян – рубли на счете в банке (31%), недвижимость (30%) и наличные рубли (22%). Менее 10% россиян предпочитают сбережения в валюте, ценных бумагах или криптовалютах.

Москвичи склонны считать недвижимость лучшим активом, в то время, как жители малых населенных пунктов предпочитают хранить сбережения на банковских счетах. Различий в зависимости от размера городов не прослеживается.

Респонденты, отметившие ухудшение своего материального положения за последний год, чаще считают, что деньги лучше хранить в недвижимости и в наличных рублях, чем те, чье положение улучшилось. Это говорит о высоком уровне страха потери сбережений и низком доверии банковской системе в этой группе респондентов.

Методология Опрос проведен 22-28 апреля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.