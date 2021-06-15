Пресс-выпуски

Главные “дружественные” и “недружественные” страны

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Россияне продолжают считать Беларусь наиболее дружественной страной (этого мнения придерживаются 58%) – это представление усиливалось с 2013 года и последние три года стабилизировалось на отметке 58-62%. Второе место устойчиво занимает КНР (38%) – колебания в пределах статистической погрешности за последние несколько лет. На третьем месте – Казахстан (34%) – некоторое снижение с 2019 года. В десятку, также, вошли Армения, Индия, Азербайджан, Кыргызстан, Сирия, Германия (единственная европейская страна в ТОП10) и Куба.

Полная таблица

НАЗОВИТЕ ПЯТЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ, СОЮЗНИКАМИ РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2021 г.; в таблице приводятся страны, набравшие в мае 2021 г. ≥ 1,5%)

год679101112131415161718192021
Беларусь473850493534465155504649625858
Китай241918161816204043343940424038
Казахстан333938323328313741393432383534
Армения141515151111121518131211221716
Индия1514121416971318181419141313
Азербайджан75108998911798161311
Кыргызстан7794655610788999
Сирия11111224210152114129
Германия22241724201714422259108
Куба8111013891014101111998
Таджикистан379454587697656
Венесуэла28106565963411116
Узбекистан6695755689911996
Вьетнам4451076
Сербия435544358656666
Болгария10998971084447865
Грузия311121213243865
Греция433535
Египет122252224324534
Турция334574548169974
Израиль333454342333444
Италия785867531333343
Монголия35452336334233
Япония655554442547633
Северная Корея321241133334643
Иран432212122245443
Бразилия523333
Молдавия445544672284332
Франция8991199411224222
Украина101132021131611221342
Австрия111422
Южная Корея211121231122332
Испания22
Туркмения285132234243222
Венгрия212122221111222
Польша432533421111222
США2
Нет таких131013111117151311141210467
Затруднились ответить1518141215181416141114107711

Главной недружественной страной для России россияне считают США, при этом, по сравнению с августом 2020 года так стали считать на 6 п. п. больше, хотя до показателей 2018 года в 78% ещё далеко. На втором месте – Украина (40% – на 5 п.п. больше, чем в 2020 г.). На третьем месте – Великобритания. Также, в первую “десятку” попали прибалтийские страны, Польша, Германия, Грузия и Чехия (впервые за все время наблюдений)

Полная таблица

КАКИЕ ПЯТЬ СТРАН ВЫ НАЗВАЛИ БЫ НАИБОЛЕЕ НЕДРУЖЕСТВЕННО, ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2021 г.; в таблице приводятся страны, набравшие в мае 2021 г.  ≥ 1,5%)

 Год679101112131415161718192021
США373545263335386973726978676066
Украина272341132015113037485049403540
Великобритания53868791821181538382928
Латвия463635363526212325232426272621
Польша720101420881222242124222621
Литва423235353425172425232423262620
Германия22314331819192417181516
Грузия4446625750413319111098111615
Чехия121<111<1121<11129
Эстония28603028302316211916161512119
Турция1111112112983236
Канада1<11<111178638976
Афганистан12117141581054233475
Ирак985998732234565
Франция111<111257488834
Сирия<1<1<1<112311344444
Япония433396756563443
Иран773777522222343
Израиль433233322215433
Болгария11<1<12<1<1<111<11223
Армения3213411<111<11123
Китай3344451<1121332
Пакистан<111222
Азербайджан442352421211122
Венгрия1<1<1111<11<1<111122
Беларусь2523832<11111122
Венгрия1<1<1111<11<1<111122
Нет таких4234147733532373
Затруднились ответить19171517121241714101110779

В целом 83% россиян уверены, что у России есть враги, 13% считают, что нет. По сравнению с 2020 годом изменения незначительны.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ У СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ ВРАГИ? (в %% опрошенных)

 апр.94апр.96мар.99авг.03авг.08авг.09янв.11авг.11окт.12ноя.13сен.14сен.15дек.16дек.17ноя.18май.19сен.20май.21
Да417565776869706463788480686681808283
Нет229149141819221813810182113151313
Затруднились ответить371622141814111419981014136553

Отношения со странами

Отношение россиян к США снова заметно ухудшилось за последние месяцы. Если еще в марте 2021 года хорошо относились к США 40%, плохо – 42%, то в мае 2021 года – 31% и 54% соответственно. Эти показатели сегодня достигли уровня начала 2019 года. Однако до пика негативного отношения к США, наблюдающегося в конце 2014-начале 2015 года еще далеко.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
04.199011.199108.199204.199303.199712.199803.199904.199905.199908.199909.199911.199912.199902.200005.200007.200002.200105.200109.200110.200111.200112.200101.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200201.200303.200303.200304.200305.200305.200306.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200805.200807.200809.200811.200801.200903.200905.200907.200909.200901.201003.201005.201007.201009.201011.201001.201103.201107.201109.201111.201101.201203.201205.201207.201209.201211.201201.201303.201305.201307.201309.201312.201301.201405.201407.201409.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201511.201501.201603.201605.201607.201609.201611.201601.201703.201705.201708.201709.201712.201701.201803.201805.201807.201809.201811.201802.201905.201908.201911.201901.202008.202011.202001.202103.202105.2021
75807472726738333249605460676869596970606865684859616569676069615348382745464656594764595954655653535657676262665861606063606366635961635757525053455154555850565055454443454852474854475149485143233338463647535453606056626054596064455154564653554851534148431817171812191619212123251925232837372435312426252042333134314247424235404031
7687182349535433253128222123272220272224204134282619222924293840556643444238304328333036293636373535263131293432313229312926263030303232373939443936343339323635454748434138394135423937403746675149405040333134272729262733292723403532323834253938364937447174737381737370687065647065655649516151596052566940555756434440464651434254
191420221010131415181515131211813910121011121081110131110710912771210136111199111078111089777587988988111097111212128119111110111214101191012121014111111151212111015131414141415141413161213131213131515141215131713111111151311910978121112101310119131614121514111622191118121211161413121214171815

Отношение россиян к Европейскому Союзу также продолжает ухудшаться. В январе 2021 года 45% респондентов положительно относились к ЕС, 37% – отрицательно. В марте эти показатели составили 38% и 45% соответственно. На таком уровне отношение к Евросоюзу в последний раз было в конце 2018 – начале 2019 года.

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
12.200301.200402.200408.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200710.200711.200712.200701.200802.200807.200809.200811.200801.200903.200905.200907.200909.200901.201003.201005.201007.201009.201011.201001.201103.201105.201107.201109.201111.201101.201203.201205.201207.201209.201211.201201.201303.201305.201307.201309.201312.201301.201403.201404.201405.201407.201409.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201511.201501.201603.201605.201607.201609.201611.201601.201703.201705.201708.201709.201712.201701.201803.201805.201807.201809.201811.201802.201905.201908.201911.201901.202008.202011.202001.202105.2021
7267767774697773717373696670736866616667627068696969716773646564616666606167647060604553556257616364626866677269626366677156606465646064596164565451453325271925202526262529272825292730403527383428322627423936423849524948474538
1117131314181415151315131615131715201718201416141716121515192019201920212216211720253927272023221919211617161416222119181425201820182321252324292834415360606863716459626060586062615853475355475454465355384549454434333639373745
171611111213101215141217171514152020171518151617141517181318151720151418171715132015162018172017191817171717141517161616151920171519171517171415181514151514131291116131411141214101516141218151318222118201515131917151513171717

Значительнее всего изменилось отношение россиян к Украине. Еще марте половина респондентов (50%) относились к этой стране хорошо, плохо – 35%. В мае 2021 года ситуация обратная: 33% и 55% соответственно. Показатели вернулись к уровню начала 2019 года.

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
12.199812.199907.200007.200110.200112.200110.200207.200310.200302.200408.200411.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200807.200809.200811.200801.200903.200905.200907.200909.200901.201003.201005.201007.201009.201011.201001.201104.201105.201107.201109.201111.201101.201203.201205.201207.201209.201211.201201.201303.201305.201307.201309.201312.201301.201403.201404.201405.201407.201409.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201511.201501.201603.201605.201605.201607.201609.201611.201601.201703.201705.201709.201712.201701.201803.201807.201809.201811.201802.201905.201909.201901.202008.202002.202103.202105.2021
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На фоне разразившейся “дипломатической войны” между Россией и Чешской Республикой Левада-Центр решил узнать, как россияне относятся к этой стране.

42% россиян относятся к Чехии хорошо, 35% – плохо.

Как вы в целом относитесь сейчас к Чехии? (в %% опрошенных)

Хорошо42
Плохо35
Затрудняюсь ответить23

Методология

Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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