Пресс-выпуски

О службе в армии по призыву

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Отвечая на вопрос: Как Вы относитесь к службе в армии по призыву? 61% россиян выбирают ответ: «каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии». При этом женщины выбирают его чаще мужчин, а пожилые – вдвое чаще тех, кто в призывном возрасте.

23% считают воинскую службу по призыву долгом перед государством, даже если это не отвечает личным интересам. 12% уверены, что нужно пытаться ее избежать. Изменения по сравнению с 2019 годом в пределах статистической погрешности.

Как вы лично относитесь к службе в армии по призыву? (в %% опрошенных)

 авг.97июл.00июн.10сен.14окт.15май.19май.21
Каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии41444441426061
Служба в армии — долг, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает Вашим интересам28243041402423
Служба в армии — бессмысленное и опасное занятие, и нужно любыми средствами стараться избежать ее24231815151212
Затруднились ответить8984345

Точка зрения, что служба в армии – долг каждого “настоящего мужчины”, наиболее популярна среди респондентов 55 лет и старше (72%). Она доминирует во всех возрастных группах кроме россиян 18-24 лет – среди них так считают чуть больше трети (36%), 42% в этой группе считают службу в армии долгом перед государством.

Половина россиян (48%) считают, что стране нужна армия, частично сформированная на контрактной основе, а частично – по призыву, треть (34%) убеждены в необходимости армии только на контрактной основе, 17% – на призывной. Изменения по сравнению с 2019 годом незначительные.

По вашему мнению, России нужна армия, сформированная на контрактной основе или по призыву? (в %% опрошенных)

 май.19май.21
России нужна армия, полностью сформированная на контрактной основе3134
России нужна армия, частично сформированная на контрактной основе, а частично – по призыву4948
России нужна армия, полностью сформированная по призыву, как это было в советское время1717
Другое<1<1
Затруднились ответить32

85% россиян считают, что армия сможет защитить страну в случае реальной военной угрозы. При этом 50% в этом убеждены, еще 31% склоняются к этому варианту. За последние несколько лет рост этой уверенности достиг показателей в 85-88% и стабилизировался.

Полная таблица

Как вы думаете, способна ли наша армия сейчас защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других стран? (в %% опрошенных)

 Определенно даСкорее даСкорее нетОпределенно нетЗатруднились ответить
май.215036834
май.195335623
дек.185038723
янв.174440826
янв.1637441028
янв.154042729
янв.14144620416
фев.13134421815
янв.12154720711
янв.11174222614
фев.10184515715
фев.09274612411
фев.08244913410
фев.0721441989
фев.06214120810
янв.051438251310
янв.0416442488
янв.0313422998
янв.02173923714
янв.0019412388

Методология

Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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