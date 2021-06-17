О службе в армии по призыву

Отвечая на вопрос: Как Вы относитесь к службе в армии по призыву? 61% россиян выбирают ответ: «каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии». При этом женщины выбирают его чаще мужчин, а пожилые – вдвое чаще тех, кто в призывном возрасте.
23% считают воинскую службу по призыву долгом перед государством, даже если это не отвечает личным интересам. 12% уверены, что нужно пытаться ее избежать. Изменения по сравнению с 2019 годом в пределах статистической погрешности.
Как вы лично относитесь к службе в армии по призыву? (в %% опрошенных)
|авг.97
|июл.00
|июн.10
|сен.14
|окт.15
|май.19
|май.21
|Каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии
|41
|44
|44
|41
|42
|60
|61
|Служба в армии — долг, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает Вашим интересам
|28
|24
|30
|41
|40
|24
|23
|Служба в армии — бессмысленное и опасное занятие, и нужно любыми средствами стараться избежать ее
|24
|23
|18
|15
|15
|12
|12
|Затруднились ответить
|8
|9
|8
|4
|3
|4
|5
Точка зрения, что служба в армии – долг каждого “настоящего мужчины”, наиболее популярна среди респондентов 55 лет и старше (72%). Она доминирует во всех возрастных группах кроме россиян 18-24 лет – среди них так считают чуть больше трети (36%), 42% в этой группе считают службу в армии долгом перед государством.
Половина россиян (48%) считают, что стране нужна армия, частично сформированная на контрактной основе, а частично – по призыву, треть (34%) убеждены в необходимости армии только на контрактной основе, 17% – на призывной. Изменения по сравнению с 2019 годом незначительные.
По вашему мнению, России нужна армия, сформированная на контрактной основе или по призыву? (в %% опрошенных)
|май.19
|май.21
|России нужна армия, полностью сформированная на контрактной основе
|31
|34
|России нужна армия, частично сформированная на контрактной основе, а частично – по призыву
|49
|48
|России нужна армия, полностью сформированная по призыву, как это было в советское время
|17
|17
|Другое
|<1
|<1
|Затруднились ответить
|3
|2
85% россиян считают, что армия сможет защитить страну в случае реальной военной угрозы. При этом 50% в этом убеждены, еще 31% склоняются к этому варианту. За последние несколько лет рост этой уверенности достиг показателей в 85-88% и стабилизировался.
Полная таблица
Как вы думаете, способна ли наша армия сейчас защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других стран? (в %% опрошенных)
|Определенно да
|Скорее да
|Скорее нет
|Определенно нет
|Затруднились ответить
|май.21
|50
|36
|8
|3
|4
|май.19
|53
|35
|6
|2
|3
|дек.18
|50
|38
|7
|2
|3
|янв.17
|44
|40
|8
|2
|6
|янв.16
|37
|44
|10
|2
|8
|янв.15
|40
|42
|7
|2
|9
|янв.14
|14
|46
|20
|4
|16
|фев.13
|13
|44
|21
|8
|15
|янв.12
|15
|47
|20
|7
|11
|янв.11
|17
|42
|22
|6
|14
|фев.10
|18
|45
|15
|7
|15
|фев.09
|27
|46
|12
|4
|11
|фев.08
|24
|49
|13
|4
|10
|фев.07
|21
|44
|19
|8
|9
|фев.06
|21
|41
|20
|8
|10
|янв.05
|14
|38
|25
|13
|10
|янв.04
|16
|44
|24
|8
|8
|янв.03
|13
|42
|29
|9
|8
|янв.02
|17
|39
|23
|7
|14
|янв.00
|19
|41
|23
|8
|8
Методология
Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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