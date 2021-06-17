О службе в армии по призыву

Отвечая на вопрос: Как Вы относитесь к службе в армии по призыву? 61% россиян выбирают ответ: «каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии». При этом женщины выбирают его чаще мужчин, а пожилые – вдвое чаще тех, кто в призывном возрасте.

23% считают воинскую службу по призыву долгом перед государством, даже если это не отвечает личным интересам. 12% уверены, что нужно пытаться ее избежать. Изменения по сравнению с 2019 годом в пределах статистической погрешности.

Как вы лично относитесь к службе в армии по призыву? (в %% опрошенных)

авг.97 июл.00 июн.10 сен.14 окт.15 май.19 май.21 Каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии 41 44 44 41 42 60 61 Служба в армии — долг, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает Вашим интересам 28 24 30 41 40 24 23 Служба в армии — бессмысленное и опасное занятие, и нужно любыми средствами стараться избежать ее 24 23 18 15 15 12 12 Затруднились ответить 8 9 8 4 3 4 5

Точка зрения, что служба в армии – долг каждого “настоящего мужчины”, наиболее популярна среди респондентов 55 лет и старше (72%). Она доминирует во всех возрастных группах кроме россиян 18-24 лет – среди них так считают чуть больше трети (36%), 42% в этой группе считают службу в армии долгом перед государством.

Половина россиян (48%) считают, что стране нужна армия, частично сформированная на контрактной основе, а частично – по призыву, треть (34%) убеждены в необходимости армии только на контрактной основе, 17% – на призывной. Изменения по сравнению с 2019 годом незначительные.

По вашему мнению, России нужна армия, сформированная на контрактной основе или по призыву? (в %% опрошенных)

май.19 май.21 России нужна армия, полностью сформированная на контрактной основе 31 34 России нужна армия, частично сформированная на контрактной основе, а частично – по призыву 49 48 России нужна армия, полностью сформированная по призыву, как это было в советское время 17 17 Другое <1 <1 Затруднились ответить 3 2

85% россиян считают, что армия сможет защитить страну в случае реальной военной угрозы. При этом 50% в этом убеждены, еще 31% склоняются к этому варианту. За последние несколько лет рост этой уверенности достиг показателей в 85-88% и стабилизировался.

Полная таблица Как вы думаете, способна ли наша армия сейчас защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других стран? (в %% опрошенных) Определенно да Скорее да Скорее нет Определенно нет Затруднились ответить май.21 50 36 8 3 4 май.19 53 35 6 2 3 дек.18 50 38 7 2 3 янв.17 44 40 8 2 6 янв.16 37 44 10 2 8 янв.15 40 42 7 2 9 янв.14 14 46 20 4 16 фев.13 13 44 21 8 15 янв.12 15 47 20 7 11 янв.11 17 42 22 6 14 фев.10 18 45 15 7 15 фев.09 27 46 12 4 11 фев.08 24 49 13 4 10 фев.07 21 44 19 8 9 фев.06 21 41 20 8 10 янв.05 14 38 25 13 10 янв.04 16 44 24 8 8 янв.03 13 42 29 9 8 янв.02 17 39 23 7 14 янв.00 19 41 23 8 8

Методология Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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