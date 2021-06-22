Пресс-выпуски

22 июня 2021 года: 80 лет после начала войны

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Накануне 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР Левада-Центр опросил россиян, что они думают о тех трагических событиях. Вопросы такого рода мы регулярно задаем в мае и июне, когда отмечаются День Победы и начало Великой Отечественной войны. Победа в 1945 году стала центральным символом национальной идентичности российского общества, его главным моральным капиталом, которые власти используют для собственной легитимации и борьбы с политической оппозицией под лозунгом недопустимости фальсификации истории, «оправдания нацизма» и экстремизма. Под лозунгами защиты исторической правды идет апология Сталина и вытеснение из массового сознания ответственности советского руководства за ошибки, допущенные перед войной (сговор с Гитлером – заключение пакта Молотова-Риббентропа, экспансионистская политика – война с Финляндией, аннексия балтийских стран и части Польши, репрессии против командования Красной Армии и другие преступления против народа). В результате из массового сознания исчезают всякие следы тех дискуссий о человеческой цене сталинской политики в конце 1930-х-начале 1940-х годов, которые велись в обществе, начиная с середины 1960-х годов, и стали особенно значимыми в годы перестройки, когда открылись архивы и начали публиковаться ранее секретные документы. Ниже я приведу данные за ряд лет, показывающие эти тенденции.

Симптомом этой «дереализации» прошлого можно считать усиление мнений о том, что «война была неизбежной» (фатализм такого рода снимает всякие вопросы о политической компетентности высшего руководства страны, его ответственности, что автоматически переносится на нынешнее российское руководство), что людские потери – это не следствие ошибок и просчетов верховного командования, а результат жестокости врага, его безжалостности, установки на уничтожение советского народа как такового.

За 20 с лишним лет путинского правления доля тех, кто считает, что войны тогда можно было избежать, сократилась в полтора раза: с 35 до 19–20%, противоположное мнение стало более распространенным (с 47% до 67%).

Таблица 1

Как вы думаете, можно ли было в конце 30-х годов избежать Второй мировой войны – или она была неизбежна?

2001 VI2016 V2019 V2021 V
Можно было избежать войны35231920
Война была неизбежна47616767
Затруднились ответить18161413
N=1600

На представления о прошлом влияет, помимо многого прочего, и массированное действие пропаганды о враждебном окружении России – представление о том. что у России есть враги, в мае 2021 года достигла максимума – его разделяют 83%). Такой перенос сегодняшней политики на прошлое является основанием для сохранения и укрепления догмы о вечной русофобии Запада и покушении на территориальную целостность России, необходимости вкачивать огромные средства в вооруженные силы и военно-промышленный комплекс за счет благосостояния населения, оправдывая тем самым хроническую бедность и неразвитость социальной сферы.

Несмотря на рост убеждений о неизбежности войны, в массовом сознании сохраняется представление об «ошеломлении», «неожиданности», «внезапности» нападения гитлеровской Германии на СССР и даже несколько усиливается апологетическая точка зрения (ложная по самой своей сути), что «Советский Союз не готовился к войне, чтобы не спровоцировать Германию на нападение» (с 31-28% в 2005-2010 гг. до 39% в 2021 г.), сохраняет свое влияние мнение о том, что «СССР не успел перевести экономику на военные рельсы потому, что не подготовился к войне (37% в 2005 г., 34% в 2021 г.). Но одновременно с этим заметно ослабли критические позиции, характерные для предшествующих дискуссий о войне, заключающиеся в том, что «Руководство Красной Армии было обескровлено сталинскими чистками конца 30-х годов» (с 40% до 17%) и что «Красная Армия была значительно хуже обучена и вооружена, чем немецкие войска» (с 32% до 24-25% в 2019-2021 гг.; примечательно, что самые низкие значения таких взглядов приходятся на моменты патриотической эйфории во время крымской кампании – 18-20%).

Таблица 2

Как вы думаете, почему в первые месяцы Великой отечественной войны Красная Армия терпела тяжелые поражения?

 20052010201120132014201520192021
 IIVVIVVIVVV
Красная Армия была ошеломлена внезапностью нападения4134393736444245
Советский Союз не готовился к войне, чтобы не спровоцировать Германию на нападение31283533383336  39
Руководство Красной Армии была обескровлено сталинскими чистками конца 30-х годов40363330263121  17
СССР не успел перевести экономику на военные рельсы, не подготовился к войне37213025242531  34
Красная Армия была значительно хуже обучена и вооружена, чем немецкие войска32272525182024  25
Низкий боевой дух Красной Армии63362444
Затруднились ответить35474575
 20052010201120132014201520152019
 IIVVIVVIIIIVV
Красная Армия была ошеломлена внезапностью нападения4134393736384442
Советский Союз не готовился к войне, чтобы не спровоцировать Германию на нападение3128353338373336
Руководство Красной Армии была обескровлено сталинскими чистками конца 30-х годов4036333026313121
СССР не успел перевести экономику на военные рельсы, не подготовился к войне3721302524272531
Красная Армия была значительно хуже обучена и вооружена, чем немецкие войска3227252518202024
Низкий боевой дух Красной Армии63362544
Затруднились ответить35474757
N=1600

Различия в ответах у разных социально-демографических групп населения невелики и редко выходят за пределы стандартных колебаний точности измерений. В целом можно проследить лишь одну тенденцию: сторонники Путина и правящего режима, аудитория ТВ, столичные жители, молодежь и чиновники несколько чаще дают те ответы, которые определяют характер изменений в общественном мнении. Старшие возрастные группы, в которых сохранилась память о перестроечных дискуссиях о войне, настроены чуть более критично по отношению к официальной линии в защите «исторической правды», но все эти расхождения не меняют доминанты и динамики массовых представлений.

Несколько иные формулировки таких же тематических вопросов не меняют этого парадоксального характера распределения мнений россиян, за исключением одного момента – доля ответов «сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами» снизилось за 30 лет с 33-34% до 9% (табл.3):

Таблица 3

Потери Советского Союза в Великой Отечественной войне значительно превышают потери Германии. Чем это в первую очередь вызвано?

 1991 V1997 VI2001 IV2003 IV2006 VI2009 VI2011 V2017 V2018
V
 Внезапностью нападения212735363135293636
 Военным и техническим  превосходством Германии161719161819262429
 Слабостью, неумелостью  советского командования12101191110131010
 Жестокостью гитлеровцев568899101010
 Тем, что сталинское руководство  действовало, не считаясь с жертвами33342226262118129
 Затруднились ответить1365557587
 Число опрошенных10001600160016001600160080016001600
1991 г., N=1000; 1997-2009 гг., N=1600

Таблица 4

Как вы считаете, было ли нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года неожиданным для руководства Советского Союза?

 2005 II2010 V2011 V2012 V2015 III2018
V
Определенно да162314162538
Скорее, да222832343929
Скорее, нет302931272118
Определенно нет25111716810
Затруднились ответить7106786
Да/ нет0.71.31.01.22.22.4
Число опрошенных160016008008008001600

Хотя среди части историков, российских и зарубежных, идут споры о том, готовился ли Сталин начать первым войну, в общественном мнении России доминирует мнение о том, что таких планов у советского руководства не было, причем ответы становились все более определенными («да» сократились с 19 до 13%, «нет» повысились с 66 до 76%).

Таблица 5

Как вы считаете, планировало ли в это время руководство
Советского Союза нападение на Германию?

 2005 II2010 V2015 III2018
V
Определенно да6554
Скорее, да131199
Скорее, нет38353529
Определенно нет28343747
Затруднились ответить15151413
Число опрошенных160016008001600

Перелом в массовых установках произошел вскоре после «Крымнаш»: под влиянием пропаганды и «исторической политики» кремлевского руководства стала очень заметным смена версий событий начала войны – оправдание Сталина и советского руководства получило явное преимущество, знаки интерпретации поменялись на противоположные (табл.6).

Таблица 6

Одни говорят, что нападение германии на СССР 22 июня 1941 года было внезапным, другие – что версию о внезапности нападения придумали для того, чтобы скрыть политические просчеты Сталина, которые стали причиной неподготовленности Советского Союза к войне. С каким из этих мнений вы более согласны?

2001 июнь2016 Май
Нападение Германии на СССР было внезапным3252
Версию о внезапности придумали для того, чтобы скрыть политические просчеты Сталина5838
Затруднились ответить910
Число опрошенных1600800

Таблица 7

При каких условиях можно было избежать таких больших потерь в войсках и среди мирного населения СССР в первые месяцы войны?

Если бы армия и страна были лучше подготовлены к войне43
Если бы Сталин поверил предупреждениям разведки и западных политиков о готовящемся нападении со стороны фашистской Германии46
Если бы в ходе сталинских “чисток” не были репрессированы руководящие кадры Красной армии43
Если бы наша армия имела более современное вооружение (танки, самолеты, автоматы и пр.)35
Если бы заблаговременно был создан военно-политический союз СССР и западных демократических стран против гитлеровской Германии14
Такие жертвы были неизбежными3
Затруднились ответить5
2006 г., июнь; N=1600

Ответственность Сталина и советского руководства снизилась с 50 до 29–31% (табл.8), другими словами, достигнут принципиальный иммунитет высшего руководства (а это значит – отказ от ответственности не только в просчетах во внешней и военной политике, но и в других сферах общественной жизни, таких как репрессии, низкий уровень жизни и т.п.). Виновными за миллионные жертвы войны в общественном мнении остаются только враги (за два года имеет место почти двукратный рост доли таких ответов, с 28 до 51%; табл.8).

Таблица 8

На ком, по Вашему мнению, лежит основная ответственность за наши многомиллионные потери в этой войне?

2012 май2013 май2014 май2016 май
Ни на ком, кроме нашего врага28375147
На Сталине30211721
На коммунистической партии и руководстве СССР20131210
На всем народе6513
На всех вместе11131111
Затруднились ответить51188
N=…1600800800800

Таблица 9

Кто, на Ваш взгляд, прежде всего виноват в развязывании Второй мировой войны?

 2013 май2014 август
Исключительно Гитлер и руководство гитлеровской Германии4558
Политические ошибки и стратегические просчеты Сталина 
в конце 30-х – начале 40-х годов		186
Сговор Сталина и Гитлера “Пакт Молотова-Риббентропа” 
(договор о ненападении между СССР и фашистской Германией)		1110
«Мюнхенский сговор» 1938 года (согласие Великобритании и Франции на присоединение Германией Чехословакии)1012
Ничего не знаю об этом/затруднились ответить1614
N=1600

Травма войны и ее жертв не скоро сможет быть залечена, поскольку в сознании (не коллективном, а индивидуальном, семейном) сохраняется память о погибших, раненых и искалеченных людях, пропавших без вести или угнанных в плен. Долгое время, вплоть до настоящего дня, идут дискуссии о размерах наших потерь, цифры меняются то в одну, то в другую сторону в зависимости от идеологических интересов власти. Но суть «невозвратных потерь» от этого не меняется.

Таблица 10

Можете ли Вы сказать, что кто-то из Ваших близких родственников в годы Великой Отечественной войны…

Погиб50
Был ранен33
Пропал без вести16
Попал в плен или был угнан на работы в Германию7
Был в связи с этим репрессирован после освобождения3
Остался после окончания войны за границей2
Ничего подобного не случалось14
Не знаю/затруднились ответить10
2010 г., март; N=1600

 ЛЕВ ГУДКОВ

Методология

Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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