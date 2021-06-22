22 июня 2021 года: 80 лет после начала войны

Накануне 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР Левада-Центр опросил россиян, что они думают о тех трагических событиях. Вопросы такого рода мы регулярно задаем в мае и июне, когда отмечаются День Победы и начало Великой Отечественной войны. Победа в 1945 году стала центральным символом национальной идентичности российского общества, его главным моральным капиталом, которые власти используют для собственной легитимации и борьбы с политической оппозицией под лозунгом недопустимости фальсификации истории, «оправдания нацизма» и экстремизма. Под лозунгами защиты исторической правды идет апология Сталина и вытеснение из массового сознания ответственности советского руководства за ошибки, допущенные перед войной (сговор с Гитлером – заключение пакта Молотова-Риббентропа, экспансионистская политика – война с Финляндией, аннексия балтийских стран и части Польши, репрессии против командования Красной Армии и другие преступления против народа). В результате из массового сознания исчезают всякие следы тех дискуссий о человеческой цене сталинской политики в конце 1930-х-начале 1940-х годов, которые велись в обществе, начиная с середины 1960-х годов, и стали особенно значимыми в годы перестройки, когда открылись архивы и начали публиковаться ранее секретные документы. Ниже я приведу данные за ряд лет, показывающие эти тенденции.

Симптомом этой «дереализации» прошлого можно считать усиление мнений о том, что «война была неизбежной» (фатализм такого рода снимает всякие вопросы о политической компетентности высшего руководства страны, его ответственности, что автоматически переносится на нынешнее российское руководство), что людские потери – это не следствие ошибок и просчетов верховного командования, а результат жестокости врага, его безжалостности, установки на уничтожение советского народа как такового.

За 20 с лишним лет путинского правления доля тех, кто считает, что войны тогда можно было избежать, сократилась в полтора раза: с 35 до 19–20%, противоположное мнение стало более распространенным (с 47% до 67%).

Таблица 1

Как вы думаете, можно ли было в конце 30-х годов избежать Второй мировой войны – или она была неизбежна?

2001 VI 2016 V 2019 V 2021 V Можно было избежать войны 35 23 19 20 Война была неизбежна 47 61 67 67 Затруднились ответить 18 16 14 13 N=1600

На представления о прошлом влияет, помимо многого прочего, и массированное действие пропаганды о враждебном окружении России – представление о том. что у России есть враги, в мае 2021 года достигла максимума – его разделяют 83%). Такой перенос сегодняшней политики на прошлое является основанием для сохранения и укрепления догмы о вечной русофобии Запада и покушении на территориальную целостность России, необходимости вкачивать огромные средства в вооруженные силы и военно-промышленный комплекс за счет благосостояния населения, оправдывая тем самым хроническую бедность и неразвитость социальной сферы.

Несмотря на рост убеждений о неизбежности войны, в массовом сознании сохраняется представление об «ошеломлении», «неожиданности», «внезапности» нападения гитлеровской Германии на СССР и даже несколько усиливается апологетическая точка зрения (ложная по самой своей сути), что «Советский Союз не готовился к войне, чтобы не спровоцировать Германию на нападение» (с 31-28% в 2005-2010 гг. до 39% в 2021 г.), сохраняет свое влияние мнение о том, что «СССР не успел перевести экономику на военные рельсы потому, что не подготовился к войне (37% в 2005 г., 34% в 2021 г.). Но одновременно с этим заметно ослабли критические позиции, характерные для предшествующих дискуссий о войне, заключающиеся в том, что «Руководство Красной Армии было обескровлено сталинскими чистками конца 30-х годов» (с 40% до 17%) и что «Красная Армия была значительно хуже обучена и вооружена, чем немецкие войска» (с 32% до 24-25% в 2019-2021 гг.; примечательно, что самые низкие значения таких взглядов приходятся на моменты патриотической эйфории во время крымской кампании – 18-20%).

Таблица 2

Как вы думаете, почему в первые месяцы Великой отечественной войны Красная Армия терпела тяжелые поражения?

2005 2010 2011 2013 2014 2015 2019 2021 II V VI V VI V V V Красная Армия была ошеломлена внезапностью нападения 41 34 39 37 36 44 42 45 Советский Союз не готовился к войне, чтобы не спровоцировать Германию на нападение 31 28 35 33 38 33 36 39 Руководство Красной Армии была обескровлено сталинскими чистками конца 30-х годов 40 36 33 30 26 31 21 17 СССР не успел перевести экономику на военные рельсы, не подготовился к войне 37 21 30 25 24 25 31 34 Красная Армия была значительно хуже обучена и вооружена, чем немецкие войска 32 27 25 25 18 20 24 25 Низкий боевой дух Красной Армии 6 3 3 6 2 4 4 4 Затруднились ответить 3 5 4 7 4 5 7 5

2005 2010 2011 2013 2014 2015 2015 2019 II V VI V VI III V V Красная Армия была ошеломлена внезапностью нападения 41 34 39 37 36 38 44 42 Советский Союз не готовился к войне, чтобы не спровоцировать Германию на нападение 31 28 35 33 38 37 33 36 Руководство Красной Армии была обескровлено сталинскими чистками конца 30-х годов 40 36 33 30 26 31 31 21 СССР не успел перевести экономику на военные рельсы, не подготовился к войне 37 21 30 25 24 27 25 31 Красная Армия была значительно хуже обучена и вооружена, чем немецкие войска 32 27 25 25 18 20 20 24 Низкий боевой дух Красной Армии 6 3 3 6 2 5 4 4 Затруднились ответить 3 5 4 7 4 7 5 7 N=1600

Различия в ответах у разных социально-демографических групп населения невелики и редко выходят за пределы стандартных колебаний точности измерений. В целом можно проследить лишь одну тенденцию: сторонники Путина и правящего режима, аудитория ТВ, столичные жители, молодежь и чиновники несколько чаще дают те ответы, которые определяют характер изменений в общественном мнении. Старшие возрастные группы, в которых сохранилась память о перестроечных дискуссиях о войне, настроены чуть более критично по отношению к официальной линии в защите «исторической правды», но все эти расхождения не меняют доминанты и динамики массовых представлений.

Несколько иные формулировки таких же тематических вопросов не меняют этого парадоксального характера распределения мнений россиян, за исключением одного момента – доля ответов «сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами» снизилось за 30 лет с 33-34% до 9% (табл.3):

Таблица 3

Потери Советского Союза в Великой Отечественной войне значительно превышают потери Германии. Чем это в первую очередь вызвано?

1991 V 1997 VI 2001 IV 2003 IV 2006 VI 2009 VI 2011 V 2017 V 2018

V Внезапностью нападения 21 27 35 36 31 35 29 36 36 Военным и техническим превосходством Германии 16 17 19 16 18 19 26 24 29 Слабостью, неумелостью советского командования 12 10 11 9 11 10 13 10 10 Жестокостью гитлеровцев 5 6 8 8 9 9 10 10 10 Тем, что сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами 33 34 22 26 26 21 18 12 9 Затруднились ответить 13 6 5 5 5 7 5 8 7 Число опрошенных 1000 1600 1600 1600 1600 1600 800 1600 1600 1991 г., N=1000; 1997-2009 гг., N=1600

Таблица 4

Как вы считаете, было ли нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года неожиданным для руководства Советского Союза?

2005 II 2010 V 2011 V 2012 V 2015 III 2018

V Определенно да 16 23 14 16 25 38 Скорее, да 22 28 32 34 39 29 Скорее, нет 30 29 31 27 21 18 Определенно нет 25 11 17 16 8 10 Затруднились ответить 7 10 6 7 8 6 Да/ нет 0.7 1.3 1.0 1.2 2.2 2.4 Число опрошенных 1600 1600 800 800 800 1600

Хотя среди части историков, российских и зарубежных, идут споры о том, готовился ли Сталин начать первым войну, в общественном мнении России доминирует мнение о том, что таких планов у советского руководства не было, причем ответы становились все более определенными («да» сократились с 19 до 13%, «нет» повысились с 66 до 76%).

Таблица 5

Как вы считаете, планировало ли в это время руководство

Советского Союза нападение на Германию?

2005 II 2010 V 2015 III 2018

V Определенно да 6 5 5 4 Скорее, да 13 11 9 9 Скорее, нет 38 35 35 29 Определенно нет 28 34 37 47 Затруднились ответить 15 15 14 13 Число опрошенных 1600 1600 800 1600

Перелом в массовых установках произошел вскоре после «Крымнаш»: под влиянием пропаганды и «исторической политики» кремлевского руководства стала очень заметным смена версий событий начала войны – оправдание Сталина и советского руководства получило явное преимущество, знаки интерпретации поменялись на противоположные (табл.6).

Таблица 6

Одни говорят, что нападение германии на СССР 22 июня 1941 года было внезапным, другие – что версию о внезапности нападения придумали для того, чтобы скрыть политические просчеты Сталина, которые стали причиной неподготовленности Советского Союза к войне. С каким из этих мнений вы более согласны?

2001 июнь 2016 Май Нападение Германии на СССР было внезапным 32 52 Версию о внезапности придумали для того, чтобы скрыть политические просчеты Сталина 58 38 Затруднились ответить 9 10 Число опрошенных 1600 800

Таблица 7

При каких условиях можно было избежать таких больших потерь в войсках и среди мирного населения СССР в первые месяцы войны?

Если бы армия и страна были лучше подготовлены к войне 43 Если бы Сталин поверил предупреждениям разведки и западных политиков о готовящемся нападении со стороны фашистской Германии 46 Если бы в ходе сталинских “чисток” не были репрессированы руководящие кадры Красной армии 43 Если бы наша армия имела более современное вооружение (танки, самолеты, автоматы и пр.) 35 Если бы заблаговременно был создан военно-политический союз СССР и западных демократических стран против гитлеровской Германии 14 Такие жертвы были неизбежными 3 Затруднились ответить 5 2006 г., июнь; N=1600

Ответственность Сталина и советского руководства снизилась с 50 до 29–31% (табл.8), другими словами, достигнут принципиальный иммунитет высшего руководства (а это значит – отказ от ответственности не только в просчетах во внешней и военной политике, но и в других сферах общественной жизни, таких как репрессии, низкий уровень жизни и т.п.). Виновными за миллионные жертвы войны в общественном мнении остаются только враги (за два года имеет место почти двукратный рост доли таких ответов, с 28 до 51%; табл.8).

Таблица 8

На ком, по Вашему мнению, лежит основная ответственность за наши многомиллионные потери в этой войне?

2012 май 2013 май 2014 май 2016 май Ни на ком, кроме нашего врага 28 37 51 47 На Сталине 30 21 17 21 На коммунистической партии и руководстве СССР 20 13 12 10 На всем народе 6 5 1 3 На всех вместе 11 13 11 11 Затруднились ответить 5 11 8 8 N=… 1600 800 800 800

Таблица 9

Кто, на Ваш взгляд, прежде всего виноват в развязывании Второй мировой войны?

2013 май 2014 август Исключительно Гитлер и руководство гитлеровской Германии 45 58 Политические ошибки и стратегические просчеты Сталина

в конце 30-х – начале 40-х годов 18 6 Сговор Сталина и Гитлера “Пакт Молотова-Риббентропа”

(договор о ненападении между СССР и фашистской Германией) 11 10 «Мюнхенский сговор» 1938 года (согласие Великобритании и Франции на присоединение Германией Чехословакии) 10 12 Ничего не знаю об этом/затруднились ответить 16 14 N=1600

Травма войны и ее жертв не скоро сможет быть залечена, поскольку в сознании (не коллективном, а индивидуальном, семейном) сохраняется память о погибших, раненых и искалеченных людях, пропавших без вести или угнанных в плен. Долгое время, вплоть до настоящего дня, идут дискуссии о размерах наших потерь, цифры меняются то в одну, то в другую сторону в зависимости от идеологических интересов власти. Но суть «невозвратных потерь» от этого не меняется.

Таблица 10

Можете ли Вы сказать, что кто-то из Ваших близких родственников в годы Великой Отечественной войны…

Погиб 50 Был ранен 33 Пропал без вести 16 Попал в плен или был угнан на работы в Германию 7 Был в связи с этим репрессирован после освобождения 3 Остался после окончания войны за границей 2 Ничего подобного не случалось 14 Не знаю/затруднились ответить 10 2010 г., март; N=1600

ЛЕВ ГУДКОВ

Методология Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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