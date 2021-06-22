22 июня 2021 года: 80 лет после начала войны

Накануне 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР Левада-Центр опросил россиян, что они думают о тех трагических событиях. Вопросы такого рода мы регулярно задаем в мае и июне, когда отмечаются День Победы и начало Великой Отечественной войны. Победа в 1945 году стала центральным символом национальной идентичности российского общества, его главным моральным капиталом, которые власти используют для собственной легитимации и борьбы с политической оппозицией под лозунгом недопустимости фальсификации истории, «оправдания нацизма» и экстремизма. Под лозунгами защиты исторической правды идет апология Сталина и вытеснение из массового сознания ответственности советского руководства за ошибки, допущенные перед войной (сговор с Гитлером – заключение пакта Молотова-Риббентропа, экспансионистская политика – война с Финляндией, аннексия балтийских стран и части Польши, репрессии против командования Красной Армии и другие преступления против народа). В результате из массового сознания исчезают всякие следы тех дискуссий о человеческой цене сталинской политики в конце 1930-х-начале 1940-х годов, которые велись в обществе, начиная с середины 1960-х годов, и стали особенно значимыми в годы перестройки, когда открылись архивы и начали публиковаться ранее секретные документы. Ниже я приведу данные за ряд лет, показывающие эти тенденции.
Симптомом этой «дереализации» прошлого можно считать усиление мнений о том, что «война была неизбежной» (фатализм такого рода снимает всякие вопросы о политической компетентности высшего руководства страны, его ответственности, что автоматически переносится на нынешнее российское руководство), что людские потери – это не следствие ошибок и просчетов верховного командования, а результат жестокости врага, его безжалостности, установки на уничтожение советского народа как такового.
За 20 с лишним лет путинского правления доля тех, кто считает, что войны тогда можно было избежать, сократилась в полтора раза: с 35 до 19–20%, противоположное мнение стало более распространенным (с 47% до 67%).
Таблица 1
Как вы думаете, можно ли было в конце 30-х годов избежать Второй мировой войны – или она была неизбежна?
|2001 VI
|2016 V
|2019 V
|2021 V
|Можно было избежать войны
|35
|23
|19
|20
|Война была неизбежна
|47
|61
|67
|67
|Затруднились ответить
|18
|16
|14
|13
На представления о прошлом влияет, помимо многого прочего, и массированное действие пропаганды о враждебном окружении России – представление о том. что у России есть враги, в мае 2021 года достигла максимума – его разделяют 83%). Такой перенос сегодняшней политики на прошлое является основанием для сохранения и укрепления догмы о вечной русофобии Запада и покушении на территориальную целостность России, необходимости вкачивать огромные средства в вооруженные силы и военно-промышленный комплекс за счет благосостояния населения, оправдывая тем самым хроническую бедность и неразвитость социальной сферы.
Несмотря на рост убеждений о неизбежности войны, в массовом сознании сохраняется представление об «ошеломлении», «неожиданности», «внезапности» нападения гитлеровской Германии на СССР и даже несколько усиливается апологетическая точка зрения (ложная по самой своей сути), что «Советский Союз не готовился к войне, чтобы не спровоцировать Германию на нападение» (с 31-28% в 2005-2010 гг. до 39% в 2021 г.), сохраняет свое влияние мнение о том, что «СССР не успел перевести экономику на военные рельсы потому, что не подготовился к войне (37% в 2005 г., 34% в 2021 г.). Но одновременно с этим заметно ослабли критические позиции, характерные для предшествующих дискуссий о войне, заключающиеся в том, что «Руководство Красной Армии было обескровлено сталинскими чистками конца 30-х годов» (с 40% до 17%) и что «Красная Армия была значительно хуже обучена и вооружена, чем немецкие войска» (с 32% до 24-25% в 2019-2021 гг.; примечательно, что самые низкие значения таких взглядов приходятся на моменты патриотической эйфории во время крымской кампании – 18-20%).
Таблица 2
Как вы думаете, почему в первые месяцы Великой отечественной войны Красная Армия терпела тяжелые поражения?
|2005
|2010
|2011
|2013
|2014
|2015
|2019
|2021
|II
|V
|VI
|V
|VI
|V
|V
|V
|Красная Армия была ошеломлена внезапностью нападения
|41
|34
|39
|37
|36
|44
|42
|45
|Советский Союз не готовился к войне, чтобы не спровоцировать Германию на нападение
|31
|28
|35
|33
|38
|33
|36
|39
|Руководство Красной Армии была обескровлено сталинскими чистками конца 30-х годов
|40
|36
|33
|30
|26
|31
|21
|17
|СССР не успел перевести экономику на военные рельсы, не подготовился к войне
|37
|21
|30
|25
|24
|25
|31
|34
|Красная Армия была значительно хуже обучена и вооружена, чем немецкие войска
|32
|27
|25
|25
|18
|20
|24
|25
|Низкий боевой дух Красной Армии
|6
|3
|3
|6
|2
|4
|4
|4
|Затруднились ответить
|3
|5
|4
|7
|4
|5
|7
|5
|2005
|2010
|2011
|2013
|2014
|2015
|2015
|2019
|II
|V
|VI
|V
|VI
|III
|V
|V
|Красная Армия была ошеломлена внезапностью нападения
|41
|34
|39
|37
|36
|38
|44
|42
|Советский Союз не готовился к войне, чтобы не спровоцировать Германию на нападение
|31
|28
|35
|33
|38
|37
|33
|36
|Руководство Красной Армии была обескровлено сталинскими чистками конца 30-х годов
|40
|36
|33
|30
|26
|31
|31
|21
|СССР не успел перевести экономику на военные рельсы, не подготовился к войне
|37
|21
|30
|25
|24
|27
|25
|31
|Красная Армия была значительно хуже обучена и вооружена, чем немецкие войска
|32
|27
|25
|25
|18
|20
|20
|24
|Низкий боевой дух Красной Армии
|6
|3
|3
|6
|2
|5
|4
|4
|Затруднились ответить
|3
|5
|4
|7
|4
|7
|5
|7
Различия в ответах у разных социально-демографических групп населения невелики и редко выходят за пределы стандартных колебаний точности измерений. В целом можно проследить лишь одну тенденцию: сторонники Путина и правящего режима, аудитория ТВ, столичные жители, молодежь и чиновники несколько чаще дают те ответы, которые определяют характер изменений в общественном мнении. Старшие возрастные группы, в которых сохранилась память о перестроечных дискуссиях о войне, настроены чуть более критично по отношению к официальной линии в защите «исторической правды», но все эти расхождения не меняют доминанты и динамики массовых представлений.
Несколько иные формулировки таких же тематических вопросов не меняют этого парадоксального характера распределения мнений россиян, за исключением одного момента – доля ответов «сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами» снизилось за 30 лет с 33-34% до 9% (табл.3):
Таблица 3
Потери Советского Союза в Великой Отечественной войне значительно превышают потери Германии. Чем это в первую очередь вызвано?
|1991 V
|1997 VI
|2001 IV
|2003 IV
|2006 VI
|2009 VI
|2011 V
|2017 V
|2018
V
|Внезапностью нападения
|21
|27
|35
|36
|31
|35
|29
|36
|36
|Военным и техническим превосходством Германии
|16
|17
|19
|16
|18
|19
|26
|24
|29
|Слабостью, неумелостью советского командования
|12
|10
|11
|9
|11
|10
|13
|10
|10
|Жестокостью гитлеровцев
|5
|6
|8
|8
|9
|9
|10
|10
|10
|Тем, что сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами
|33
|34
|22
|26
|26
|21
|18
|12
|9
|Затруднились ответить
|13
|6
|5
|5
|5
|7
|5
|8
|7
|Число опрошенных
|1000
|1600
|1600
|1600
|1600
|1600
|800
|1600
|1600
Таблица 4
Как вы считаете, было ли нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года неожиданным для руководства Советского Союза?
|2005 II
|2010 V
|2011 V
|2012 V
|2015 III
|2018
V
|Определенно да
|16
|23
|14
|16
|25
|38
|Скорее, да
|22
|28
|32
|34
|39
|29
|Скорее, нет
|30
|29
|31
|27
|21
|18
|Определенно нет
|25
|11
|17
|16
|8
|10
|Затруднились ответить
|7
|10
|6
|7
|8
|6
|Да/ нет
|0.7
|1.3
|1.0
|1.2
|2.2
|2.4
|Число опрошенных
|1600
|1600
|800
|800
|800
|1600
Хотя среди части историков, российских и зарубежных, идут споры о том, готовился ли Сталин начать первым войну, в общественном мнении России доминирует мнение о том, что таких планов у советского руководства не было, причем ответы становились все более определенными («да» сократились с 19 до 13%, «нет» повысились с 66 до 76%).
Таблица 5
Как вы считаете, планировало ли в это время руководство
Советского Союза нападение на Германию?
|2005 II
|2010 V
|2015 III
|2018
V
|Определенно да
|6
|5
|5
|4
|Скорее, да
|13
|11
|9
|9
|Скорее, нет
|38
|35
|35
|29
|Определенно нет
|28
|34
|37
|47
|Затруднились ответить
|15
|15
|14
|13
|Число опрошенных
|1600
|1600
|800
|1600
Перелом в массовых установках произошел вскоре после «Крымнаш»: под влиянием пропаганды и «исторической политики» кремлевского руководства стала очень заметным смена версий событий начала войны – оправдание Сталина и советского руководства получило явное преимущество, знаки интерпретации поменялись на противоположные (табл.6).
Таблица 6
Одни говорят, что нападение германии на СССР 22 июня 1941 года было внезапным, другие – что версию о внезапности нападения придумали для того, чтобы скрыть политические просчеты Сталина, которые стали причиной неподготовленности Советского Союза к войне. С каким из этих мнений вы более согласны?
|2001 июнь
|2016 Май
|Нападение Германии на СССР было внезапным
|32
|52
|Версию о внезапности придумали для того, чтобы скрыть политические просчеты Сталина
|58
|38
|Затруднились ответить
|9
|10
|Число опрошенных
|1600
|800
Таблица 7
При каких условиях можно было избежать таких больших потерь в войсках и среди мирного населения СССР в первые месяцы войны?
|Если бы армия и страна были лучше подготовлены к войне
|43
|Если бы Сталин поверил предупреждениям разведки и западных политиков о готовящемся нападении со стороны фашистской Германии
|46
|Если бы в ходе сталинских “чисток” не были репрессированы руководящие кадры Красной армии
|43
|Если бы наша армия имела более современное вооружение (танки, самолеты, автоматы и пр.)
|35
|Если бы заблаговременно был создан военно-политический союз СССР и западных демократических стран против гитлеровской Германии
|14
|Такие жертвы были неизбежными
|3
|Затруднились ответить
|5
Ответственность Сталина и советского руководства снизилась с 50 до 29–31% (табл.8), другими словами, достигнут принципиальный иммунитет высшего руководства (а это значит – отказ от ответственности не только в просчетах во внешней и военной политике, но и в других сферах общественной жизни, таких как репрессии, низкий уровень жизни и т.п.). Виновными за миллионные жертвы войны в общественном мнении остаются только враги (за два года имеет место почти двукратный рост доли таких ответов, с 28 до 51%; табл.8).
Таблица 8
На ком, по Вашему мнению, лежит основная ответственность за наши многомиллионные потери в этой войне?
|2012 май
|2013 май
|2014 май
|2016 май
|Ни на ком, кроме нашего врага
|28
|37
|51
|47
|На Сталине
|30
|21
|17
|21
|На коммунистической партии и руководстве СССР
|20
|13
|12
|10
|На всем народе
|6
|5
|1
|3
|На всех вместе
|11
|13
|11
|11
|Затруднились ответить
|5
|11
|8
|8
|N=…
|1600
|800
|800
|800
Таблица 9
Кто, на Ваш взгляд, прежде всего виноват в развязывании Второй мировой войны?
|2013 май
|2014 август
|Исключительно Гитлер и руководство гитлеровской Германии
|45
|58
|Политические ошибки и стратегические просчеты Сталина
в конце 30-х – начале 40-х годов
|18
|6
|Сговор Сталина и Гитлера “Пакт Молотова-Риббентропа”
(договор о ненападении между СССР и фашистской Германией)
|11
|10
|«Мюнхенский сговор» 1938 года (согласие Великобритании и Франции на присоединение Германией Чехословакии)
|10
|12
|Ничего не знаю об этом/затруднились ответить
|16
|14
Травма войны и ее жертв не скоро сможет быть залечена, поскольку в сознании (не коллективном, а индивидуальном, семейном) сохраняется память о погибших, раненых и искалеченных людях, пропавших без вести или угнанных в плен. Долгое время, вплоть до настоящего дня, идут дискуссии о размерах наших потерь, цифры меняются то в одну, то в другую сторону в зависимости от идеологических интересов власти. Но суть «невозвратных потерь» от этого не меняется.
Таблица 10
Можете ли Вы сказать, что кто-то из Ваших близких родственников в годы Великой Отечественной войны…
|Погиб
|50
|Был ранен
|33
|Пропал без вести
|16
|Попал в плен или был угнан на работы в Германию
|7
|Был в связи с этим репрессирован после освобождения
|3
|Остался после окончания войны за границей
|2
|Ничего подобного не случалось
|14
|Не знаю/затруднились ответить
|10
ЛЕВ ГУДКОВ
Методология
Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.Вконтакте