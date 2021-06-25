Пресс-выпуски

Смертная казнь и преступность

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41% россиян считают, что следует восстановить смертную казнь «как это было в начале 1990 х годов». Этот показатель, достигнув минимума в 31% в 2015 году, вырос на 10 п.п. за 6 лет. Одновременно с этим доля тех, кто считает, что нужно сохранить нынешнее положение, сократилась с 27% летом 2015 года до 20% в 2021 году. 17% считают, что смертную казнь нужно полностью отменить, 16% уверены – нужно расширить применение смертной казни.

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С каким из следующих суждений по поводу смертной казни вы бы согласились? (в %% опрошенных)

 фев.02апр.07июн.09июн.13июн.15янв.17окт.19май.21
Смертную казнь следует полностью отменить1219141114161917
Следует сохранить нынешнее положение (исполнение смертных приговоров приостановлено, суды перестали выносить смертные приговоры)1219202327252120
Следует восстановить смертную казнь в прежних размерах (так, как это было в начале 90-х годов)4939373831323341
Следует расширить применение смертной казни1914161613121616
Затруднились ответить81013111615107

За восстановление смертной казни выступают в основном представители старших групп респондентов: 48% в группе 55 лет и старше, 45% в группе 40-54 года. Сторонниками полной отмены смертной казни в большей степени выступают самые молодые респонденты: треть (32%) респондентов 18-24 лет.

Чаще всего, по мнению россиян, к смертной казни нужно приговаривать за: Изнасилование несовершеннолетних (73%), серийные убийства (67%), терроризм и подготовку государственного переворота (49%), умышленное убийство (43%), торговля наркотиками (31%). Этот список не изменился в течение последнего десятилетия.

Полная таблица

За какие из следующих преступлений вы бы предложили приговаривать к смертной казни? (в %% опрошенных)

 июл.07окт.19май.21
Изнасилование несовершеннолетних657273
Серийные убийства716467
Терроризм, подготовка государственного переворота324449
Умышленное убийство484543
Торговля наркотиками393936
Коррупция162631
Государственная измена, шпионаж (в мирное время)131820
Покушение на жизнь главы государства91214
Вооруженное ограбление111111
Смертная казнь недопустима ни в каких случаях8118
Другое111
Затруднились ответить432

Половина россиян (48%) считают, что добиться снижения преступности можно ужесточением наказаний (+3 п. п. с 2019 года). Еще 38% убеждены, что должна помочь более качественная работа правоохранительных органов (-6 п. п. с 2019 года). 40% считают, что нужно повышать общее благосостояние людей (+2 п.п. с 2019 года – в пределах статистической погрешности).

Полная таблица

Какими мерами можно скорее всего добиться снижения преступности? (в %% опрошенных)

 окт.19май.21
Ужесточение наказаний4548
Более качественная и эффективная работа полиции, правоохранительных органов4438
Общее повышение благосостояния людей3840
Воспитание в людях терпимости к другим людям, уважения к жизни другого2729
Обеспечение независимости суда от исполнительной власти, беспристрастности судей2420
Другими12
Никакими21
Затруднились ответить43

Методология

Опрос среди жителей России проведен Левада-Центром 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.