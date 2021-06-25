Смертная казнь и преступность

41% россиян считают, что следует восстановить смертную казнь «как это было в начале 1990 х годов». Этот показатель, достигнув минимума в 31% в 2015 году, вырос на 10 п.п. за 6 лет. Одновременно с этим доля тех, кто считает, что нужно сохранить нынешнее положение, сократилась с 27% летом 2015 года до 20% в 2021 году. 17% считают, что смертную казнь нужно полностью отменить, 16% уверены – нужно расширить применение смертной казни.

Полная таблица С каким из следующих суждений по поводу смертной казни вы бы согласились? (в %% опрошенных) фев.02 апр.07 июн.09 июн.13 июн.15 янв.17 окт.19 май.21 Смертную казнь следует полностью отменить 12 19 14 11 14 16 19 17 Следует сохранить нынешнее положение (исполнение смертных приговоров приостановлено, суды перестали выносить смертные приговоры) 12 19 20 23 27 25 21 20 Следует восстановить смертную казнь в прежних размерах (так, как это было в начале 90-х годов) 49 39 37 38 31 32 33 41 Следует расширить применение смертной казни 19 14 16 16 13 12 16 16 Затруднились ответить 8 10 13 11 16 15 10 7

За восстановление смертной казни выступают в основном представители старших групп респондентов: 48% в группе 55 лет и старше, 45% в группе 40-54 года. Сторонниками полной отмены смертной казни в большей степени выступают самые молодые респонденты: треть (32%) респондентов 18-24 лет.

Чаще всего, по мнению россиян, к смертной казни нужно приговаривать за: Изнасилование несовершеннолетних (73%), серийные убийства (67%), терроризм и подготовку государственного переворота (49%), умышленное убийство (43%), торговля наркотиками (31%). Этот список не изменился в течение последнего десятилетия.

Полная таблица За какие из следующих преступлений вы бы предложили приговаривать к смертной казни? (в %% опрошенных) июл.07 окт.19 май.21 Изнасилование несовершеннолетних 65 72 73 Серийные убийства 71 64 67 Терроризм, подготовка государственного переворота 32 44 49 Умышленное убийство 48 45 43 Торговля наркотиками 39 39 36 Коррупция 16 26 31 Государственная измена, шпионаж (в мирное время) 13 18 20 Покушение на жизнь главы государства 9 12 14 Вооруженное ограбление 11 11 11 Смертная казнь недопустима ни в каких случаях 8 11 8 Другое 1 1 1 Затруднились ответить 4 3 2

Половина россиян (48%) считают, что добиться снижения преступности можно ужесточением наказаний (+3 п. п. с 2019 года). Еще 38% убеждены, что должна помочь более качественная работа правоохранительных органов (-6 п. п. с 2019 года). 40% считают, что нужно повышать общее благосостояние людей (+2 п.п. с 2019 года – в пределах статистической погрешности).

Полная таблица Какими мерами можно скорее всего добиться снижения преступности? (в %% опрошенных) окт.19 май.21 Ужесточение наказаний 45 48 Более качественная и эффективная работа полиции, правоохранительных органов 44 38 Общее повышение благосостояния людей 38 40 Воспитание в людях терпимости к другим людям, уважения к жизни другого 27 29 Обеспечение независимости суда от исполнительной власти, беспристрастности судей 24 20 Другими 1 2 Никакими 2 1 Затруднились ответить 4 3

Методология Опрос среди жителей России проведен Левада-Центром 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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