Смертная казнь и преступность

41% россиян считают, что следует восстановить смертную казнь «как это было в начале 1990 х годов». Этот показатель, достигнув минимума в 31% в 2015 году, вырос на 10 п.п. за 6 лет. Одновременно с этим доля тех, кто считает, что нужно сохранить нынешнее положение, сократилась с 27% летом 2015 года до 20% в 2021 году. 17% считают, что смертную казнь нужно полностью отменить, 16% уверены – нужно расширить применение смертной казни.
Полная таблица
С каким из следующих суждений по поводу смертной казни вы бы согласились? (в %% опрошенных)
|фев.02
|апр.07
|июн.09
|июн.13
|июн.15
|янв.17
|окт.19
|май.21
|Смертную казнь следует полностью отменить
|12
|19
|14
|11
|14
|16
|19
|17
|Следует сохранить нынешнее положение (исполнение смертных приговоров приостановлено, суды перестали выносить смертные приговоры)
|12
|19
|20
|23
|27
|25
|21
|20
|Следует восстановить смертную казнь в прежних размерах (так, как это было в начале 90-х годов)
|49
|39
|37
|38
|31
|32
|33
|41
|Следует расширить применение смертной казни
|19
|14
|16
|16
|13
|12
|16
|16
|Затруднились ответить
|8
|10
|13
|11
|16
|15
|10
|7
За восстановление смертной казни выступают в основном представители старших групп респондентов: 48% в группе 55 лет и старше, 45% в группе 40-54 года. Сторонниками полной отмены смертной казни в большей степени выступают самые молодые респонденты: треть (32%) респондентов 18-24 лет.
Чаще всего, по мнению россиян, к смертной казни нужно приговаривать за: Изнасилование несовершеннолетних (73%), серийные убийства (67%), терроризм и подготовку государственного переворота (49%), умышленное убийство (43%), торговля наркотиками (31%). Этот список не изменился в течение последнего десятилетия.
Полная таблица
За какие из следующих преступлений вы бы предложили приговаривать к смертной казни? (в %% опрошенных)
|июл.07
|окт.19
|май.21
|Изнасилование несовершеннолетних
|65
|72
|73
|Серийные убийства
|71
|64
|67
|Терроризм, подготовка государственного переворота
|32
|44
|49
|Умышленное убийство
|48
|45
|43
|Торговля наркотиками
|39
|39
|36
|Коррупция
|16
|26
|31
|Государственная измена, шпионаж (в мирное время)
|13
|18
|20
|Покушение на жизнь главы государства
|9
|12
|14
|Вооруженное ограбление
|11
|11
|11
|Смертная казнь недопустима ни в каких случаях
|8
|11
|8
|Другое
|1
|1
|1
|Затруднились ответить
|4
|3
|2
Половина россиян (48%) считают, что добиться снижения преступности можно ужесточением наказаний (+3 п. п. с 2019 года). Еще 38% убеждены, что должна помочь более качественная работа правоохранительных органов (-6 п. п. с 2019 года). 40% считают, что нужно повышать общее благосостояние людей (+2 п.п. с 2019 года – в пределах статистической погрешности).
Полная таблица
Какими мерами можно скорее всего добиться снижения преступности? (в %% опрошенных)
|окт.19
|май.21
|Ужесточение наказаний
|45
|48
|Более качественная и эффективная работа полиции, правоохранительных органов
|44
|38
|Общее повышение благосостояния людей
|38
|40
|Воспитание в людях терпимости к другим людям, уважения к жизни другого
|27
|29
|Обеспечение независимости суда от исполнительной власти, беспристрастности судей
|24
|20
|Другими
|1
|2
|Никакими
|2
|1
|Затруднились ответить
|4
|3
Методология
Опрос среди жителей России проведен Левада-Центром 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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