Мотивация и потери инвесторов

МЕТОДОЛОГИЯ:

Всего было опрошено 1100 человек с помощью онлайн-панели инвесторов, сформированной Левада-Центром, и специализированных телеграм-каналов, посвященных инвестициям. Опрос проведен с 02.06.2021 по 14.06.2021.

Левада-Центр в июне провел очередной опрос инвесторов, интересующихся ценными бумагами. Основная стратегия опрошенных инвесторов – сохранение заработанных средств: накопление на пенсию (58%), сохранение капитала (54%), единственная альтернатива вкладам (36%) и страховка на случай кризиса (15%). Суммарно почти 90% респондентов придерживаются одного из типов стратегии сбережения. Чаще данной стратегии придерживаются респонденты со средним портфелем (от 100 тыс. до 1 млн. руб.).

Стратегия заработка менее популярна, ее придерживается около половины опрошенных инвесторов (48%): стабильный дополнительный доход (30%), способ получить высокую прибыль (24%). Основным или единственным доходом инвестирование является для 4% опрошенных. Стратегия заработка скорее присуща крупным инвесторам с портфелем инвестиций более 1 млн. руб.

Наконец, инвестирование как развлечение интересует 43% опрошенных инвесторов. Чаще всего респонденты отмечали, что это хобби (30%), что им нравится возможность обладать частью интересующих компаний (20%). Инвестирование как развлечение чаще встречается среди респондентов с небольшим портфелем (до 100 тыс. руб.)

Возможности заработать интересуют респондентов с разным размером портфеля в равной мере, при этом возможность контролировать свой доход, иметь постоянный доход несколько чаще интересует инвесторов с большим портфелем.

Возможность сохранить уже заработанное скорее интересует респондентов со средним размером портфеля (от 100 тыс. руб. до 1 млн).

Возможности самостоятельно принимать решения скорее важны для инвесторов с небольшим размером инвестиционного портфеля (до 100 тыс. руб.).

Чаще приходилось терять деньги на инвестициях респондентам с большим опытом проведения операций (от 3 лет). Среди них почти 90% теряли часть своих сбережений (44% теряли ощутимую по субъективным представлениям часть). Среди респондентов с небольшим опытом пребывания на бирже, лишь две трети переживали опыт потерь (при этом только 12% теряли ощутимую часть).

28% опрошенных инвесторов продавали хотя бы часть своих активов, 31% ничего не предпринимали, 41% приобретали новые активы. Респонденты, которые продавали рискованные активы, теряли ощутимую часть значительно чаще, чем в среднем (41%). Респонденты, которые покупали активы и ничего не предпринимали, теряли ощутимую часть значительно реже (28% и 25% соответственно).

В случае повторения масштабного кризиса девять из десяти опрошенных инвесторов собираются приобретать активы, продавать – 4%, никак не отреагируют – 8%.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.