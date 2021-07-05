Коронавирус, прививки и обязательная вакцинация

Больше половины (57%) россиян не боятся заразиться коронавирусом, боятся – 41%. Эта тенденция сохраняется с февраля 2021 года.

54% россиян не готовы сделать прививку от коронавируса, 25% – готовы, 19% ответили, что уже сделали. Доля тех, кто не готов делать прививку сокращается – с 62% в апреле 2021 года, до 54% в июне.Наиболее заметен рост числа тех, кто ответил, что уже сделал прививку – с 10% в апреле, до 19% в июне.

Заметим, что до июня 2021 года формулировка вопроса звучала так: “Готовы ли вы лично сделать прививку отечественной вакциной Спутник V?”

Больше всего готовы привиться респонденты возрастных групп 18-24 года и 40-54 года (по 27%), меньше всего – респонденты 25-39 лет – 22% готовы, 65% не готовы. Самой “привитой” возрастной группой остаются россияне 55 лет и старше – 25%, наименее “привитой” – респонденты 18-24 лет (11%).

Среди тех, кто опасается заразиться коронавирусом, 37 % готовы привиться, а 20% уже привились. Среди тех, кто не боится заразиться, готовы привиться лишь 16%, а 19% уже привились.

Готовность сделать прививку а также доля уже привитых больше среди тех, кто одобряет деятельность Владимира Путина: 31% готовы привиться, 45% – не готовы, 22% ответили, что уже привились. Среди тех, кто не одобряет деятельность президента, лишь 14% готовы привиться, 71% – не готовы, 14% ответили, что уже привились.

Наиболее популярной причиной отказа от прививки является страх побочных действий вакцины (33%), еще 20% считают, что нужно дождаться окончания испытаний, 16% уверены, что в принципе нет смысла делать прививку.

Среди тех, кто не готов сделать прививку, 41% не собираются её делать ни при каких обстоятельствах. Ещё четверть (24%) будут готовы сделать прививку, когда пройдут все испытания и будут гарантии безопасности прививки. 7% ответили, что будут готовы сделать прививку только по принуждению.

Больше половины россиян (58%) так или иначе не поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса. При этом больше трети (39%) совершенно не поддерживают. 38% россиян так или иначе поддерживают обязательную вакцинацию.

Наибольшей популярностью обязательная вакцинация пользуется среди россиян 55 лет и старше: половина респондентов (48%) в этой группе поддерживают эту идею, 49% – не поддерживают. Наименьшей поддержкой эта идея пользуется среди респондентов 25-39 лет: лишь 26% поддерживают, 72% – не поддерживают.

Среди тех, кто опасается заразиться, половина опрошенных (52%) поддерживают обязательную вакцинацию, 47% – не поддерживают. Среди тех, кто не боится заболеть 30% поддерживают эту идею, 67% – не поддерживают.

Среди тех, кто одобряет деятельность президента, половина опрошенных (50%) поддерживают обязательную вакцинацию, чуть меньше (47%) не поддерживают. Среди тех, кто не одобряет деятельность Владимира Путина, лишь 18% положительно относятся к этой идее, 79% – отрицательно.

Половина (52%) от тех, кто против обязательной вакцинации, считают, что у людей должно быть право выбора и каждый сам должен решать – вакцинироваться или нет. Ещё 18% подчеркивают, что вакцина еще не до конца изучена, могут быть побочные действия. 12% не видят смысла вакцинироваться.

Некоторые характерные ответы сторонников обязательной вакцинации на открытый вопрос “Почему вы поддерживаете обязательную вакцинацию от коронавируса?” представлены ниже:



Вакцинация – защита. Защитить других, чтоб не заболели.

Вообще надо гнать чтобы шли и делали вакцинацию

Все вакцинируются с детства

Для всеобщего блага

Для нашей безопасности

Других заражать нельзя

Если эпидемия нужно делать прививку

Иммунитете страна должна выработать

Иначе мы не избавимся от пандемии

Люди будут меньше болеть

Много умирают, может спасти от пандемии

Мы так не избавимся от этого вируса. Только прививка поможет

Не хочется болеть жить хочется

Не хочу заразиться

Не хочу помирать

Некоторые люди относятся к окружающим наплевательском и при этом болеют

Профилактика заболевания

Пусть все будет здоровы

Так можно себя оберегать

Так надо для безопасности

Только таким способом есть возможность создать массовый иммунитет от вируса и защитить те слои, которые не могут сделать прививку

Чтобы выработала коллективный иммунитет

Чтобы выработался общий иммунитет, потому что много умирают

66% россиян считают, что вакцинация должна быть добровольной. 14% считают, что вакцинация должна быть обязательной для некоторых групп граждан – например, врачей, воспитателей, работников транспорта и торговли. 19% уверены, что вакцинация должна быть обязательной для всех, кроме тех, у кого есть противопоказания.

Формулировки вопросов составлены совместно с изданием “Открытые Медиа”

Методология Опрос проведен 24-30 июня 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1630 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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