События месяца

В июне россиянам больше всего запомнились события, связанные с вакцинацией и новыми ограничительными мерами (13%), природные катаклизмы, такие как наводнения в Крыму и пожары (13%), рост числа заразившихся коронавирусом (12%). В целом о событиях, связанных с коронавирусом и вакцинацией говорили 23% респондентов. Помимо этого респонденты отмечали встречу президентов России и США в Женеве (11%), чемпионат Европы по футболу (10%) и инцидент с британским эсминцем в Чёрном море (9%).
Методология
Опрос проведен 24-30 июня 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1630 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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