Отношение к Алексею Навальному

Одобрение деятельности Алексея Навального снижается. Если в сентябре 2020 года его деятельность одобряли 20% россиян, то в июне 2021 года – 14%. Одновременно выросло число тех, кто относится к политику неодобрительно: соответственно с 50% до 62%.

Больше всего деятельность Навального одобряют респонденты 18-24 лет: 24% одобряют, 59% – не одобряют. Меньше всего – респонденты 55 лет и старше: 8% одобряют, 67% не одобряют.

Среди тех, кто одобряет деятельность президента, лишь 6% одобряют Алексея Навального, 71% – не одобряют. Среди тех, кто не одобряет деятельность Владимира Путина, 30% одобряют деятельность Навального, 45% – не одобряют.

Треть россиян (32%) поддерживают решение признать организации, которые основали Алексей Навальный и его соратники, экстремистскими. Несколько меньше – четверть респондентов (27%) не поддерживают это решение. 38% респондентов высказались о своем безразличии.

Почти половина (45%) респондентов в возрасте 55 лет и старше поддерживают решение о признании этих организаций экстремистскими. Меньше всего это решение поддерживают респонденты 18-24 лет и 25-39 лет – 20% и 19% соответственно поддерживают, 33% и 32% соответственно не поддерживают. При этом возрастная группа 25-39 лет наиболее безразлично относится к этому решению – почти половина респондентов (46%).

Среди тех, кто одобряет деятельность президента, 40% поддерживают решение о признании организаций экстремистскими, 20% – не поддерживают. Среди тех, кто не одобряет деятельность Владимира Путина, лишь 16% поддерживают это решение, 42% – не поддерживают.

Методология Опрос проведен 24-30 июня 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1630 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.