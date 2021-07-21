Инвесторы в России: выбор активов и настроения инвесторов

Левада-Центр продолжает серию регулярных исследований частных инвесторов. В июне центр провел очередной опрос инвесторов, интересующихся ценными бумагами. При поддержке Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) социологи Левада-Центра взяли комментарии у представителей ведущих российских брокеров.

Около половины опрошенных инвесторов считают, что нужно больше инвестировать в зарубежные бумаги, треть – что активы нужно распределять поровну. Лишь 12% считают, что нужно вкладывать в российские активы.

В марте 2021 года около двух третей опрошенных инвесторов обладали значительной долей зарубежных инвестиций в своем портфеле:

Доля зарубежных инвестиций (в %, март 2021)

До 100 тыс. руб. До 1 млн. руб. Более 1 млн. руб. до 30% 34 24 24 свыше 30% 50 64 65 Нет зарубежных инвестиций 16 12 11

Левада-Центр поговорил с инвесторами о причинах выбора российских и зарубежных бумаг. Чаще всего игроки вкладывают средства в российский рынок, потому что предлагаемые на нем бумаги доступнее для покупки, часто связаны с государственными компаниями и устойчивыми отраслями. Инвесторы ожидают, что акции и облигации организаций, связанных с российским государством, более защищены. Интерес к зарубежным бумагам обусловлен растущим опытом в работе на иностранных рынках, готовностью к меньшей, но стабильной доходности, а также геополитическими рисками. Для менее опытных инвесторов большее значение имеет сила бренда компании, ее история — поэтому зарубежные бумаги крупных организаций также могут казаться более понятными и привлекательными.

Владислав Кочетков, председатель совета директоров финансовой группы «ФИНАМ»

Российский рынок перспективен, но дает мало возможностей для диверсификации, плюс на него сильно влияет административный фактор (ограничение цен в ритейле, изъятие прибылей у металлургов и прочие события). Кроме того, инвесторы органически переходят на иностранные ценные бумаги. При этом есть еще одна категория клиентов, она не столь велика, 20-25%, которые идут за покупкой конкретных бумаг, даже больше брендов – Tesla, Disney, Moderna и т.п. Тут стоит признать, что наличие в России пула ликвидности иностранных ценных бумаг, как на бирже SPB, так и на Московской имеет существенное значение в привлечении новых клиентов. Плюс играет роль слабая вера в восстановление российской экономики, при этом среди квалифицированных инвесторов растет спрос на ETF развивающихся экономик – среди лидеров спроса Корея, Малайзия и Бразилия.

Опрошенные эксперты считают переход к иностранным бумагам логичным для опытных и состоятельных инвесторов. Российский рынок значительно меньше и на его поведение могут оказывать влияние нерыночные факторы.

Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер»

Даже несмотря на то, что многие российские инвесторы имеют в портфеле зарубежные активы, они продолжают проявлять интерес к российским ценным бумагам. На сегодняшний день американский рынок дает больше возможностей для вложений (в России ликвидных бумаг значительно меньше), однако российский фондовый рынок по всем меркам недорог и имеет заметный потенциал роста. Поэтому диверсификация выглядит логичной, и мы и по своим клиентам видим, что чем состоятельнее инвестор, тем сильнее он стремится диверсифицировать свой портфель, в том числе и по географическому принципу.

Выбор компании для инвестирования

Опрошенные респонденты вне зависимости от собственного опыта инвестирования обращают внимание в первую очередь на доходность и стабильность. Инвесторы с небольшим и, напротив, значительным опытом чаще выделяют доходность, чем стабильность. Респонденты с опытом от 1 до 3 лет также заметно чаще выделяют сферу экономики и страну происхождения. Для «новых» инвесторов большое значение имеют рекомендации брокеров, соответствие ценностей компании собственным взглядам и известность компании. Важно, что для инвесторов с опытом принципиально важны иные факторы (инсайдерская информация, понимание рынка, детальная отчетность и т.д.).

Что для вас важно при выборе компании, в которую вы собираетесь инвестировать?

До 12 месяцев От 1 до 3 лет Более 3 лет Доходность 77 71 65 Стабильность 70 71 55 Сфера / сектор экономики 53 60 53 Рекомендации брокеров / советников 26 21 18 Страна происхождения 18 24 22 Соответствие ценностей компании моим взглядам 21 20 16 Известность компании 16 13 13 Мнение друзей, знакомых 4 2 3 Другое 9 11 20

Опрошенные Левада-Центром эксперты видят в этих результатах хорошие знаки. Они обращают на значимость стабильности для опрошенных инвесторов — свидетельство взросления аудитории и переход к дивидендным инструментам.

Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер»

Приятно видеть, что инвесторы придают одинаково важное значение доходности и стабильности, то есть риску инвестиций. Это означает, что соотношение риска и доходности на рынке оценивается ими адекватно. Явно видна повышенная склонность к риску у новых инвесторов, которые не застали кризисных явлений на рынке, а пришли на него после распродажи весной 2020 года. Чуть меньше – склонность к риску у тех, кто застал этот сложный период и предшествующую волатильность, связанную с началом торговой войны США и Китая при президенте Дональде Трампе. Опытные инвесторы, которые застали множество взлетов и падений и не ушли с рынка, настроены на поиск доходности. Это косвенно указывает на то, что у рынка неплохие перспективы роста. Спад ожиданий по доходности и более консервативный подход проявляются вместе с ростом капитала и ростом цены потенциальных потерь. Кроме того, нестабильность российского рынка ограничивает поведение даже инвесторов с небольшим портфелем.

Владислав Кочетков, председатель совета директоров финансовой группы «ФИНАМ»

Безусловно, на фондовом рынке существует стереотип быстрого заработка. Многие клиенты приходят именно за этим. Задача брокера – сформировать правильные ожидания, предложить инструменты в рамках риск-профиля. При этом происходит естественное взросление аудитории. Инвесторы, которые приходят за быстрым доходом, совершают некоторое количество ошибок, переходят от восприятия «сотни процентов в год» к концепции «доход выше депозита». Соответственно, снижается торговая активность, растет концентрация на дивидендных инструментах и облигациях. И, конечно, увеличивается интерес к иностранным ценным бумагам.

Опрошенные эксперты отмечают, что иностранные рынки предоставляют больший выбор активов, в том числе по секторам. Диверсификация активов более важна опытным инвесторам со значительной суммой вложений.

Владимир Яровой, и.о.руководителя Департамента глобальных рынков Сбербанка

Обратили внимание на то, что все больше инвесторов выбирает активы, соответствующие их ценностям: предполагаем, что это приведет к тому, что компаниям, ведущим социально ответственный бизнес, в будущем будет проще привлекать финансирование. Хотим отметить, что популярность иностранных акций среди инвесторов легко объяснима: на зарубежных рынках гораздо больше активов, присутствуют сектора, которых пока нет на российском рынке. В исследовании отчетливо видно, что чем выше размер портфеля, тем выше потребность клиентов в диверсификации активов по секторам и странам. Аналогичную картину мы наблюдаем в портфелях клиентов Сбербанка. В частности, Сбербанк занимает первое место по обороту акциями иностранных эмитентов на Московской бирже. Однако это не значит, что акции российских компаний не популярны среди российских инвесторов: в Сбербанке ценные бумаги российских компаний составляют почти 22% от общего объема клиентских активов, среди наших клиентов они популярнее, чем ценные бумаги иностранных компаний.

Настроения инвесторов

Настроения инвесторов Инвесторы Россия в целом мар.21 июн.21 фев.21 июн.21 Как, по-вашему мнению, изменится ваше материальное положение в следующие 12 месяцев? Скорее улучшится 61 57 23 22 Останется без изменения 32 35 50 51 Скорее ухудшится 7 8 27 27 Если говорить о следующих 12 месяцах, то они будут для экономики страны хорошим или плохим временем? Хорошим 16 17 33 32 Не хорошим и не плохим 43 47 29 29 Плохим 41 36 33 33

Настроения инвесторов не претерпели значительных изменений за три месяца. При этом несколько снизилась доля инвесторов, которые ожидают улучшения своего материального положения (с 61% до 57%) и также снизилась доля тех, кто ожидает следующие 12 месяцев неблагоприятными для экономики страны (с 41% до 36%). Изменения произошли, в первую очередь, среди обеспеченных инвесторов (от 1 млн.): произошло снижение ожиданий улучшения материального положения с 61% до 53% и выросла доля тех, кто не ожидает изменений. При этом инвесторы с небольшим портфелем, наоборот, стали оптимистичнее: доля ответов «скорее улучшится» выросла с 61% до 70%. Разница в ответах может быть обусловлена ожиданиями роста экономики, а опасения крупных игроков могут говорить об обеспокоенности ситуацией на рынке и стремлением обезопасить сбережения.

Важно отметить зеркальные отличия в общероссийских оценках и мнениях инвесторов. Инвесторы гораздо чаще ожидают улучшение собственного материального положения, но намного пессимистичнее в ожиданиях экономического развития страны. Инвесторы более скептичны в отношении российской экономики, поскольку чаще стремятся найти возможные риски и больше времени посвящают изучению экономических новостей. Оптимизм в отношении собственных успехов можно объяснить, с одной стороны, стремлением опередить рынок и обогнать менее осведомленных игроков. С другой стороны, наше исследование указывает на значительную долю иностранных бумаг в портфелях инвесторов. Многие инвесторы в могут быть в меньшей степени обеспокоены негативным состоянием российской экономики.

Юрий Маслов из «Открытие Брокер» видит растущее опасение инвесторов, связанных с достижением пиковых показателей активности инвесторов и сопутствующих эпидемических рисков. Опрошенные инвесторы разделяют ощущение напряжения, но не ожидают значительного спада и предполагают либо коррекцию, либо более сдержанный рост в будущем.

Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер»

На мой взгляд, есть несоответствие в оценках состояния экономики страны и личного материального положения инвесторов. С одной стороны 36% инвесторов считает, что состояние экономики страны в ближайшие 12 месяцев останется плохим, но при этом 57% ожидают улучшения личного благосостояния. И все это на фоне максимальных значений фондовых индексов в России и цен на нефть, вернувшихся на уровни, предшествовавшие началу торговой войны США и Китая. Мне кажется, что здесь играет роль страх потерять свои инвестиции – это более, чем реальная оценка ситуации. Я больше склонен ориентироваться на среднюю цифру между 36% и 57% (46,5%) как реальную оценку состояния экономики. Видно, что ожидания несколько снизились по сравнению с мартом, когда уже была надежда, что пандемия вот-вот закончится, и не началось распространение новых штаммов COVID-19.

МЕТОДОЛОГИЯ:

Всего было опрошено 1100 человек с помощью онлайн-панели инвесторов Левада-Центра в мессенджере Telegram. Опрос проведен с 02.06.2021 по 14.06.2021.

Структура выборки в значительной мере соответствует выборке предыдущего исследования Левада-Центра. Незначительные изменения коснулись опыта и размера инвестиционного портфеля. Несколько выросла доля респондентов с опытом инвестиций от 1 года до 3 лет (+5 п.п.) и снизилась доля респондентов с опытом инвестирования менее 12 месяцев. Несколько выросла доля респондентов с объемом портфеля более 1 млн. руб. (+3 п.п.) Таким образом, можно говорить о преемственности результатов.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.