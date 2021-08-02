Закон об иностранных агентах

42% россиян так или иначе слышали о законе “об иностранных агентах”. 11%, при этом, хорошо знают о законе. Больше половины россиян (57%) ничего не слышали о законе.

Больше всего о законе осведомлены читатели интернет изданий: 58% либо хорошо знают о законе, либо хотя бы что-то слышали о нём. Среди телезрителей соответствующий показатель составляет чуть больше трети – 36%.

Мнения о законе разделились практически поровну: 40% россиян считают, что смысл этого закона в давлении на независимые общественные организации, чуть меньше (37%) – в чтобы ограничить пагубное влияние Запада на нашу страну. При этом около четверти респондентов (23%) затруднились с ответом.

Точка зрения, что смысл закона прежде всего в ограничении влияния западных стран, наиболее популярна среди респондентов 55 лет и старше (45% по группе). Точка зрения, что смысл закона в давлении власти на независимые общественные организации, в большей степени свойственна респондентам 25-39 лет.

Точка зрения об ограничении влияния Запада наиболее популярна среди телезрителей – 46%. Точка зрения о давлении на независимые общественные организации популярнее среди читателей интернет-изданий и социальных сетей: 46% и 53% соответственно.

Среди респондентов, которые одобряют деятельность президента, наиболее популярна точка зрения о том, что смысл закона – ограничить влияние Запада (47% по группе). Среди тех, кто не поддерживает его деятельность, популярнее точка зрения о том, что закон принят с целью давлении на общественные организации (61%).

Больше половины россиян (58%) не изменят своего отношения к политикам, СМИ или НКО, если узнают, что они внесены в реестр иноагентов. Четверть респондентов (26%) ухудшат свое мнение, 4% – улучшат.

Формулировки вопросов составлены совместно с изданием “Открытые Медиа”.

Методология Опрос проведен 22-28 июля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter