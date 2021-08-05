События месяца

В июле россиянам больше всего запомнились природные катаклизмы – наводнения, пожары и так далее, об этом сказали 21% респондентов. 17% отметили события связанные с коронавирусом и вакцинацией. Еще 13% запомнили спортивные события: Олимпиаду в Токио, Евро-2020 и другие. 5% отметили рост цен.
Методология
Опрос проведен 22-28 июля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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