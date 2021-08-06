Коронавирус

53% россиян не боятся заразиться коронавирусом, 46% – боятся. Этот показатель вырос в июле по сравнению с июнем на 5 п.п. – с 41%.
40% россиян считают, что президент и правительство делают все возможное для борьбы с пандемией 22% считают эти меры недостаточными, 27% – избыточными.
По сравнению с апрелем 2020 года в два раза выросла доля тех, кто считает принятые меры избыточными: с 14% до 27%. Сократилась доля тех, кто считает принятые меры недостаточными: с 30% до 22%; и доля тех, кто считает, что делается все необходимое: с 50% до 40%.
Методология
Опрос проведен 22-28 июля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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