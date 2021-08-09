Вакцинация

24% россиян уже сделали прививку от коронавируса. Еще 19% россиян готовы сделать прививку от коронавируса доступными вакцинами. 55% – не готовы и их доля не изменилась за минувший месяц. Одновременно сократилась доля тех, кто готов прививаться (с 25% в июне до 19% в июле). Это сокращение, по всей видимости, обеспечено ростом доли россиян, которые уже сделали прививку (с 19% до 24%).

Среди тех, кто готов вакцинироваться, 59% отметили, что делают это, чтобы снизить риск сложного течения болезни, 48% – чтобы обезопасить близких. Ещё 15% отметили, что их заставляют на работе, а 14% – чтобы иметь полный доступ во все учреждения.

79% россиян не обращались к врачам для принятия решения о вакцинации. 10% обращались, и они рекомендовали вакцинироваться, 7% обращались. и они не рекомендовали делать прививку.

Среди тех, кто уже привился или готов привиться, 15% столкнулись с принуждением к вакцинации, лишь 23% получили первичный осмотр в пунктах вакцинации перед прививкой, 11% сдавали тесты на антитела.

28% привившихся не имели возможности выбрать вакцину, 12% попали в длинные очереди на записи. 6% имели сложности с получением сертификата о вакцинации. 2% и 1% отметили что заболели коронавирусом после первого и второго компонента вакцины соответственно.

При наличии выбора 33% россиян привились бы вакциной “Спутник V”, 9% выбрали бы “Ковивак”, 6% – “ЭпиВакКорона”, 4% – Pfizer. При этом 31% отметили, что не готовы привиться ни одной из вакцин, 17% затруднились с ответом.

Методология Опрос проведен 22-28 июля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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