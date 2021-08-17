ГКЧП. 30 лет

Три четверти (75%) россиян знают о событиях августа 1991 года. 38% респондентов знают о путче из кино и ТВ, 18% – сами были свидетелями событий, 13% – знают от родственников и знакомых. 24% – ничего не знают об этом.

43% россиян оценивают события августа 1991 года как трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа (это наибольший показатель за все время измерений). Почти столько же (40%) относятся к произошедшему как к эпизоду борьбы за власть. Две этих версии неизменно оказываются самыми популярными. Еще 10% считают эти события победой демократической революции.

Точка зрения, что события августа 1991 года – трагическое событие для всей страны и народа наиболее популярна среди старших групп респондентов – по 46% в группах 40-54 лет и 55 лет и старше. Точка зрения об эпизоде борьбы за власть больше распространена среди россиян 25-39 лет – 42%. Точка зрения о победе демократической революции наиболее популярна среди респондентов 18-24 лет – 21%.

Точка зрения, что в те дни не были правы ни Ельцин и демократы, ни ГКЧП остается доминирующей и укрепляется: с 53% знавших о путче в 2018 году до 66% в 2021 году; и это максимальный показатель за все время наблюдений. Доли тех, кто считает что были правы Ельцин и демократы или ГКЧП, стабильны и колеблются на уровне 10-13%.

Точка зрения, что ни одна из сторон противостояния не была правда в те дни, наиболее популярна среди респондентов 20-54 лет – 69%. Точка зрения о правоте ГКЧП популярнее среди россиян 55 лет и старше – 15%, а о правоте Ельцина и демократов – среди респондентов 18-24 лет – 21%.

Комментарий Льва Гудкова.

Методология Опрос проведен 22-28 июля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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