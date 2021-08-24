Россияне о росте цен

В июле 2021 года число россиян, которые считают, что цены будут расти быстрее, чем сейчас, снизилось по сравнению с февралем: с 34% до 31%. Данные изменения находятся в пределах статистической погрешности.

На фоне прошлого года ожидания роста цен не такие тревожные: в марте 2020 года ускорения роста цен ждала почти половина опрошенных (47%). Тем не менее, беспокойство относительно темпов роста цен выше, чем за год до пандемии. В сентябре 2019 года роста цен ожидали 23% опрошенных россиян.

Только 8% россиян считают, что цены останутся на нынешнем уровне, а 2% ожидают снижения.

В июле 2021 года более трети респондентов (37% опрошенных) отметили значительный рост цен на регулярно потребляемые товары и услуги (более 30% за год). Данные ответов указывают на изменение тренда, отмечаемого с 2015 года. С 2015 года доля респондентов, которые отмечают значительный рост цен на товары и услуги, постепенно снижалась. Если в 2015 году около 60% россиян отмечали значительный рост цен, то к марту 2020 года их число сократилось до почти 20% россиян. Респонденты с низким материальным уровнем чаще отмечали значительный рост цен (48%), чем в среднем по выборке. Россияне, имеющие возможность приобретать товары длительного пользования, отмечали резкий рост цен реже (29%).

Почти 40% опрошенных в последние полгода приходилось отказываться от покупки необходимых продуктов питания, более чем половине (52%) – необходимой одежды и обуви, 71% приходилось отказываться от необходимых крупных покупок для дома.

Три четверти респондентов с низким материальным статусом («Едва хватает на еду») сталкивались с невозможностью приобрести необходимые продукты питания и почти 90% не могли позволить себе необходимые крупные покупки для дома. Даже респондентам с относительно высоким уровнем потребления (могут позволить себе покупку товаров длительного пользования) время от времени приходится отказываться от покупок. Так, 16% из них отказывались от необходимых продуктов питания, 28% — от покупки необходимой одежды и обуви, 53% — от необходимых покупок для дома.

Методология Опрос проведен 22-28 июля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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