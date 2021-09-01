Олимпиада в Токио

Половина россиян (52%) так или иначе следили за Олимпийскими играми в Токио. При этом 10% смотрели игры систематически и достаточно подробно. 47% россиян вообще не следили за играми.

*в 2008 и 2012 годах формулировка вопроса была следующей: “Смотрите ли вы телевизионные трансляции Олимпийских игр…”

По сравнению с 2016 годом интерес к играм упал – тогда 85% так или иначе следили за ними (в 2021 году – 52%).

Представители старшего поколения больше интересовались играми: среди респондентов 55 лет и старше 62% так или иначе следили за ними. Среди респондентов 18-24 лет 63% вообще не интересовали эти игры.

В целом в трансляциях Олимпийских игр россиян больше всего привлекает возможность “болеть” за российских спортсменов (43%). Еще 19% привлекает красота спорта, 14% – спортивный азарт, 12% – переживают за престиж России.

Из года в год основные причины, по которым россияне смотрят игры не меняются.

Большинство россиян (82%) оценивают результаты сборной как успешные. При этом 21% респондентов считают, что результаты “очень успешные”.

Оценки успешности российской сборной за последние десятилетия заметно выросли. Если в 2008 году лишь 30% оценивали выступление российских спортсменов как успешные, то в 2012 году – 55%, в 2016 и в 2021 годах – 83% и 82% соответственно. Доля негативных оценок сокращалась: с 61% в 2008 году до 15% в 2021 году.

Большинство россиян считают (70%), что российских спортсменов на играх оценивали несправедливо. При этом 17% уверены, что оценки выставлялись совершенно несправедливо. Точки зрения, что оценки выставлялись справедливо придерживаются лишь 26% россиян. Убежденность, что российских спортсменов оценивают несправедливо крепнет от игры к играм. Еще в 2012 году так считали 34%, в 2016 – 46%, в 2021 году – 70%.

Точка зрения, что российских спортсменов оценивают несправедливо, свойственна представителям старшего поколения: 76% в группе 55 лет и старше. Среди респондентов 18-24 лет 58% считают, что российских спортсменов оценивают несправедливо, 42% – что справедливо.

В целом самыми запоминающимся для россиян событиями этой Олимпиады стали: художественная гимнастика и события связанные с выступлением Авериных (25%), спортивная гимнастика (17%) и синхронное плавание (12%).

Методология Опрос проведен 19-26 августа 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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