Коронавирус и вакцинация

43% россиян опасаются заразиться коронавирусом, 55% – не боятся. Эти показатели практически не меняются с начала 2021 года.

14% россиян готовы сделать прививку от коронавируса отечественными вакцинами, 52% – не готовы. Треть респондентов (32%) отметили, что уже вакцинированы. Доля тех, кто не хочет прививаться, медленно сокращается: с 62% в апреле 2021 года, до 52% в августе. Растет количество россиян, которые — по их собственным словам — уже сделали себе прививку: в феврале 2021 года их было 4%, в апреле – 10%, в августе 32%.

Методология Опрос проведен 19-26 августа 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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