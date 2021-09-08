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Международные отношения: август 2021

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Отношение россиян к США постепенно восстанавливается после заметного падения весной 2021 года. В марте 2021 года 40% россиян хорошо относились к США, 42% – плохо, в мае 2021 года – 31% и 54% соответственно, а в августе – 39% и 47% соответственно. 

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
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Затруднились ответить
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Похожая ситуация происходит в отношении россиян к ЕС. Заметное падение произошло весной 2021 года: еще в январе к ЕС 45% относились положительно, 37% – отрицательно, а в мае – 38% и 45% соответственно. К августу 2021 года эти показатели восстановились – 46% относятся хорошо, 39% – плохо. 

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Отношение россиян к Украине тоже несколько улучшилось: если в мае 2021 года 33% относились к ней хорошо, 55% – плохо, то в августе 2021 года – 39% и 49% соответственно. 

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Больше половины россиян (55%) хорошо относятся к Грузии, плохо – 29%. Отношение улучшается последние несколько лет – еще в 2018 году положительно относились – 46%, 31% – отрицательно. 

Отношение к Грузии

Как вы в целом относитесь сейчас к Грузии?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Отношение россиян к Беларуси традиционно остается на высоком уровне: 82% относятся хорошо, плохо – лишь 10%. 

Отношение к Беларуси

Как вы в целом относитесь сейчас к Беларуси?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Россияне стали несколько хуже относиться к Китаю: в начале года 75% относились хорошо, 14% –  плохо, в августе 2021 года – 70% и 18% соответственно. 

Отношение к Китаю

Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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57% россиян считают, что Россия находится в международной изоляции 38% – полагают обратное. Эти показатели не изменились значимо с 2018 года – тогда они составляли 56% и 37% соответственно.

44% россиян считают, что Россия должна относиться к Западу как союзнику, 29% – как к сопернику, 13% – как к другу, 5% – как к врагу.

Ранее в формулировке вопроса вместо варианта “как к союзнику” предлагался вариант “как к партнёру” – в январе 2020 года он был доминирующим и набирал 67%. 

СУЩЕСТВУЮТ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ О ТОМ, КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У РОССИИ С ЗАПАДОМ. А КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАК РОССИЯ ДОЛЖНА ОТНОСИТЬСЯ К ЗАПАДУ?

май.16янв.17июн.18янв.20
Как к врагу7853
Как к сопернику24311616
Как к партнеру55436167
Как к другу47811
Затруднились ответить7784
Отказ от ответа3521

Точка зрения, что к Западу нужно относится как к союзнику наиболее популярна среди респондентов 18-24 лет (50%). То же самое можно сказать и о варианте “как к другу” – 21%.

Точка зрения “как к сопернику” наиболее свойственная россиянам 55 лет и старше – 33%. 

39% россиян считают, что большинство развитых стран относятся к россии “как к конкуренту” – эта точка зрения доминирует с 2013 года. 25% уверены, что к России относятся “как к врагу” – этот показатель несколько снизился с 2017 года (30%). 13% россиян считают, что к России относятся как к другу – показатель продолжает сокращаться. 

Методология

Опрос проведен 19-26 августа 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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