Какой должна быть Россия в представлении россиян?

Две трети (66%) россиян хотели бы видеть Россию в первую очередь “страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира”. Треть россиян (32%) хотят видеть страну “великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны”. Доля тех, кто хочет видеть Россию в первую очередь страной с высоким уровнем жизни, постепенно растёт с 2015 года и достигла максимума за всю историю наблюдений. Доля тех, кто хочет видеть страну в первую очередь “великой державой”, в свою очередь, достигла минимума.
Вы бы хотели видеть сейчас Россию в первую очередь…(в %% опрошенных)
|дек.03
|мар.04
|дек.04
|ноя.05
|ноя.06
|ноя.07
|ноя.10
|ноя.11
|мар.14
|мар.15
|ноя.15
|ноя.16
|мар.17
|ноя.18
|авг.21
|великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны
|43
|40
|34
|36
|36
|39
|39
|42
|48
|47
|38
|39
|42
|38
|32
|страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира
|54
|57
|62
|62
|62
|56
|56
|53
|47
|49
|53
|58
|56
|59
|66
|затрудняюсь ответить
|3
|3
|4
|3
|3
|5
|5
|6
|5
|4
|9
|3
|2
|3
|2
Точка зрения, что Россия должна быть, в первую очередь, страной с высоким уровнем жизни доминирует во всех возрастных группах, но наиболее распространена среди респондентов 18-24 лет (три четверти – 74%). Точка зрения о “великой державе” пользуется наибольшей популярностью среди россиян 55 лет и старше: 39%.
Больше трети (39%) сторонников президента (тех, кто одобряет его деятельность), хотят видеть Россию в первую очередь великой державой. 59% – страной с высоким уровнем жизни. Среди тех, кто не одобряет деятельность В. Путина, абсолютно доминирует (79%) точка зрения о “стране с высоким уровнем жизни”.
Половина россиян (49%) предпочли бы советскую политическую систему – это максимум с начала 2000х годов. 18% выбрали текущий политический строй – доля респондентов, выбравших этот вариант сократилась почти вдвое с 2015 года. 16% считают, что лучшая политическая система – “демократия по образцу западных стран”.
“Советская” политическая система наиболее популярна среди респондентов 55 лет и старше – почти две трети (62%). Нынешняя система более всего устраивает россиян 25-39 лет (22%). Треть (32%) респондентов 18-24 лет предпочитают “демократию по образцу западных стран”.
Почти две трети россиян (62%) считают, что предпочтительная экономическая система – государственное планирование и распределение. Этот показатель достиг максимума за всю историю наблюдений. 24% склоняются к системе, основанной на частной собственности и рыночных отношениях.
Методология
Опрос проведен 19-26 августа 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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