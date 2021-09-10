Какой должна быть Россия в представлении россиян?

Две трети (66%) россиян хотели бы видеть Россию в первую очередь “страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира”. Треть россиян (32%) хотят видеть страну “великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны”. Доля тех, кто хочет видеть Россию в первую очередь страной с высоким уровнем жизни, постепенно растёт с 2015 года и достигла максимума за всю историю наблюдений. Доля тех, кто хочет видеть страну в первую очередь “великой державой”, в свою очередь, достигла минимума.

Вы бы хотели видеть сейчас Россию в первую очередь…(в %% опрошенных)

дек.03 мар.04 дек.04 ноя.05 ноя.06 ноя.07 ноя.10 ноя.11 мар.14 мар.15 ноя.15 ноя.16 мар.17 ноя.18 авг.21 великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны 43 40 34 36 36 39 39 42 48 47 38 39 42 38 32 страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира 54 57 62 62 62 56 56 53 47 49 53 58 56 59 66 затрудняюсь ответить 3 3 4 3 3 5 5 6 5 4 9 3 2 3 2

Точка зрения, что Россия должна быть, в первую очередь, страной с высоким уровнем жизни доминирует во всех возрастных группах, но наиболее распространена среди респондентов 18-24 лет (три четверти – 74%). Точка зрения о “великой державе” пользуется наибольшей популярностью среди россиян 55 лет и старше: 39%.

Больше трети (39%) сторонников президента (тех, кто одобряет его деятельность), хотят видеть Россию в первую очередь великой державой. 59% – страной с высоким уровнем жизни. Среди тех, кто не одобряет деятельность В. Путина, абсолютно доминирует (79%) точка зрения о “стране с высоким уровнем жизни”.

Половина россиян (49%) предпочли бы советскую политическую систему – это максимум с начала 2000х годов. 18% выбрали текущий политический строй – доля респондентов, выбравших этот вариант сократилась почти вдвое с 2015 года. 16% считают, что лучшая политическая система – “демократия по образцу западных стран”.

“Советская” политическая система наиболее популярна среди респондентов 55 лет и старше – почти две трети (62%). Нынешняя система более всего устраивает россиян 25-39 лет (22%). Треть (32%) респондентов 18-24 лет предпочитают “демократию по образцу западных стран”.

Почти две трети россиян (62%) считают, что предпочтительная экономическая система – государственное планирование и распределение. Этот показатель достиг максимума за всю историю наблюдений. 24% склоняются к системе, основанной на частной собственности и рыночных отношениях.

Методология Опрос проведен 19-26 августа 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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