Главное, Новости Осторожно мошенники! 17.09.202117.09.2021 Версия для печати Участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят от имени “Информационного центра Юрия Левады” и призывают принять участие в выборах. Аналитический центр Юрия Левады никогда не занимался и не занимается предвыборной агитацией. ВконтактеFacebookTwitter Пожалуйста, оставьте это поле пустым.РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований! Проверьте ваш почтовый ящик или папку спам, чтобы подтвердить свою подписку.