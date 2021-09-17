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Осторожно мошенники!

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Участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят от имени “Информационного центра Юрия Левады” и призывают принять участие в выборах. 

Аналитический центр Юрия Левады никогда не занимался и не занимается предвыборной агитацией. 

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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