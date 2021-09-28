Сбережения россиян в августе

По данным очередного исследования финансового положения домохозяйств, проведенного Левада-Центром в августе, сбережениями обладают 32% россиян. Данный показатель достаточно устойчив, и не изменился по сравнению с аналогичным исследованием в октябре 2020 года (31%).

В то же время меняется оценка сберегательной стратегии финансового поведения. После спада, наблюдавшегося осенью 2020 года и вызванного пандемией, вновь растет доля респондентов, полагающих нынешнее время хорошим для совершения сбережений. Эта доля постепенно растет с 2016 года и обозначает адаптацию части населения к экономической ситуации в стране, оценку нынешнего периода как благоприятного для совершения накоплений.

Рис.1. Как вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы делать сбережения?

В то же время наблюдается рост числа россиян, которые негативно оценивают ситуацию в наименее материально обеспеченных группах: среди тех, кто может позволить себе только покупку еды и одежды. Таким образом, рост позитивных ожиданий касается только россиян, имеющих возможности приобретать товары длительного пользования и более дорогие вещи.

Динамика оценки собственных возможностей совершать сбережения более пессимистична. Доля россиян, ожидающих уменьшение возможностей совершать накопления, несколько увеличилась. При этом снизилось число тех, кто ожидает сохранение ситуации на том же уровне.

Рис. 2. Как вы думаете, в ближайший год у вас будет больше, меньше или примерно столько же возможностей делать сбережения, как и сейчас?

Исключение составляют респонденты, способные позволить себе покупку товаров длительного пользования и имеющие большие материальные возможности – среди них наблюдается небольшой рост сберегательного оптимизма по сравнению с осенью 2020 года.

Рис. 3. Как вы думаете, в ближайший год у вас будет больше, меньше или примерно столько же возможностей делать сбережения, как и сейчас? (Индекс рассчитан как разница положительных и отрицательных ответов + 100)

Недвижимость и счет в банке остаются наиболее популярными способами хранить сбережения: их выбрали около трети опрошенных россиян (32% и 31% соответственно). Четверть респондентов полагает, что хранить накопления следует в наличных рублях (23%).

Таб.1. Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения?

апр.21 авг.21 В недвижимости 30 32 На счете в банке в рублях 31 31 В наличных рублях 22 23 В наличной валюте 9 11 В изделиях из драгоценных металлах, антиквариате, картинах 10 11 На счете в банке в валюте 10 9 В ценных бумагах 7 8 В криптовалюте 4 5 В накопительных страховых полисах 1 1 Другое 4 4 Затрудняюсь ответить 7 8

Среди респондентов с низким достатком наиболее распространенным способом сбережения остаются наличные рубли. Выбор ценных бумаг и криптовалют чаще обусловлен возрастными отличиями: несколько чаще их отмечали респонденты в возрасте до 40 лет.

Методология Опрос проведен 19-26 августа 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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