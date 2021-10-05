Итоги Выборов

Явка
55% россиян ответили, что голосовали на выборах в Госдуму. Это несколько больше, чем в 2016 году (51%), но значительно меньше, чем в 2011 году (70%).
Итоги голосования по партийным спискам
38% голосовавших россиян ответили, что проголосовали за Единую Россию, что ниже показателей прошлого голосования. 24% голосовавших ответили, что проголосовали за КПРФ – в 2 раза больше, чем в 2016 году (12%) и лучший результат с 2003 года. 9% ответили, что проголосовали за партию “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” – это несколько лучше (в пределах погрешности), чем в 2016 году (6%). 7% ответили, что голосовали за ЛДПР – это на 5 п.п. меньше по сравнению с 2016 годом и худший результат с 2003 года. 6% проголосовали за партию “Новые люди”. При этом 10% респондентов отказались назвать партию, за которую проголосовали.
За какую партию вы проголосовали в Государственную Думу России по партийным спискам – или вы унесли, испортили этот бюллетень? (в %% от тех, кто голосовал на выборах)
|Всероссийская политическая партия “Единая Россия”
|38
|Коммунистическая партия российской федерации (КПРФ)
|24
|Политическая партия “Справедливая Россия – Патриоты – За правду”
|9
|Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)
|7
|Политическая партия “Новые люди”
|6
|Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО”
|1
|Коммунистическая партия “Коммунисты России”
|1
|Российская экологическая партия “Зеленые”
|1
|“Российская партия пенсионеров за социальную справедливость”
|1
|Экологическая партия “Зелёная альтернатива”
|1
|Всероссийская политическая партия “Партия роста”
|<1
|Всероссийская политическая партия “Родина”
|<1
|Российская партия свободы и справедливости
|<1
|Политическая партия “Гражданская платформа”
|<1
|унес(ла), испортил(ла) бюллетень
|1
|не помню/не хочу отвечать
|10
|2003
|2007
|2011
|2016
|2021
|Всероссийская политическая партия “Единая Россия”
|36
|55
|48
|49
|38
|Коммунистическая партия российской федерации (КПРФ)
|12
|11
|17
|12
|24
|Политическая партия “Справедливая Россия – Патриоты – За правду”
|–
|7
|12
|6
|9
|Либерально-демократическая партия России” (ЛДПР)
|11
|8
|13
|12
|7
|Политическая партия “Новые люди”
|–
|–
|–
|–
|6
Больше половины голосовавших (58%) определились с выбором партии задолго до начала предвыборной кампании. Этот показатель заметно вырос с 2016 года (44%). В день голосования с выбором определились лишь 7% – показатель значимо не изменился с 2011 года.
Активность сторонников Единой России мало зависела от дня голосования, сторонники КПРФ, наоборот, мобилизовались к воскресенью. Среди тех, кто голосовал в пятницу 47% голосовали за ЕР, 13% – за КПРФ, в субботу – 44% и 28% соответственно, в воскресенье 19 сентября – 40% и 32% соответственно. Всего в пятницу и субботу проголосовали по 22% опрошенных респондентов, в воскресенье — 55%.
Доли голосующих за партии значимо не изменяется в зависимости от работы респондента в государственном или негосударственном секторе. Среди работников государственного сектора 31% проголосовали за ЕР, 25% – за КПРФ, среди работников негосударственного сектора – 32% и 26% соответственно.
Процесс голосования
90% голосовавших, голосовали на обычных избирательных участках – это на 14 п.п. больше, чем в 2020 году на голосовании о поправках к Конституции. Дома голосовали 5%, электронно – 4%.
Больше половины голосовавших (55%) голосовали 19 сентября, раньше проголосовали 44%. В 2020 году больше половины (60%) голосовали до последнего дня голосования.
57% проголосовавших сделали это, поскольку считают гражданским долгом, 8% – из стремления помочь конкретному кандидату или партии. Ещё 8% – чтобы не дать использовать свой голос, 7% – по привычке (снижение почти в 3 раза с 2016 года).
Что побудило вас проголосовать на этих выборах? (в %% от тех, кто голосовал и ответил, за какую партию)
|2011
|2016
|2021
|гражданский долг
|62
|60
|57
|привычка
|18
|20
|7
|стремление помочь кандидату/партии, которым я симпатизирую
|20
|14
|8
|стремление помешать кандидату/партии, которым я не симпатизирую, набрать лишние голоса
|11
|5
|5
|стремление выразить свою политическую позицию (даже если это не поможет никому из кандидатов/партий)
|20
|15
|7
|чтобы мой голос не был использован без моего ведома
|14
|8
|меня заставило голосовать начальство
|3
|в кругу близких мне людей принято ходить на выборы
|9
|8
|1
|это почти единственная возможность проявить свое участие в жизни страны
|13
|9
|4
|другое
|1
|2
|2
|затрудняюсь ответить
|1
|0
|0
Среди тех, кто не голосовал, 21% мотивируют своё решение тем, что не верят ни одному из нынешних политиков. 17% не смогли попасть на участок по личным причинам, 10% убеждены, что результаты выборов не зависят от их участия. Топ причин не изменился за последние 10 лет.
Почему вы не голосовали на этих выборах? (в %% от тех, кто ответил, что не голосовал)
|2003
|2007
|2011
|2016
|2021
|устал(а) от политики, от борьбы в верхах
|10
|7
|10
|8
|6
|не верю никому из нынешних политиков
|17
|12
|29
|25
|21
|посчитал, что ни один из кандидатов/партий не выражает мои интересы
|8
|5
|12
|7
|3
|разочаровался в кандидате/партии, которому/ой я до того симпатизировал
|1
|1
|3
|2
|1
|все равно мой кандидат/партия не имели шансов победить/имели плохие шансы
|1
|1
|1
|2
|2
|результаты выборов никак не зависели от моего участия и голосования
|8
|12
|17
|21
|10
|решил(а), что выборы будут нечестными, результаты все равно подтасуют
|2
|3
|7
|6
|5
|8. так и не решил(а), за кого голосовать
|3
|3
|5
|5
|5
|не разбираюсь в политике/не интересуюсь политикой
|7
|6
|11
|9
|4
|никогда не участвую в выборах
|3
|3
|10
|5
|5
|мой избирательный участок находится далеко от того места, где я живу
|4
|6
|4
|2
|3
|не смог(ла) попасть на избирательный участок (был болен(а), в отъезде и т.п.)
|38
|39
|18
|22
|17
|не имею права голосовать
|1
|1
|2
|1
|1
|другое
|14
|10
|12
|14
|14
|затрудняюсь ответить
|1
|3
|3
|6
|2
94% респондентов отметили, что не сталкивались с принуждением принять участие в выборах или проголосовать за определенную партию.
Теледебаты
Треть россиян (32%) смотрели теледебаты перед выборами, 68% – не смотрели. Эти показатели значимо не изменились с 2016 года.
В качестве партий, чьи представители выступили интереснее всего, респонденты отметили Единую Россию (31%), КПРФ (24%), ЛДПР (24%), Новых людей (18%) и СРПЗП (15%).
В вопросе о том, чьи именно выступления были наиболее запоминающимися, респонденты чаще всего называли В. Жириновского (17%), Г. Зюганова (6%), С. Миронова (3%) и М. Шевченко (2%).
Электронное голосование
46% россиян положительно относятся к электронному голосованию, несколько меньше (41%) – отрицательно.
Лучше всего к электронному голосованию относятся сторонники Единой России – 60% положительно, 26% отрицательно и Новых людей – 53% и 39% соответственно. Хуже всего к ДЭГ относятся сторонники КПРФ: положительно лишь 25%, отрицательно – 67%.
Сторонники ЭГ указывают прежде всего на то, что оно делает возможным голосование из дома, не нужно никуда ходить (38%). Еще 30% указывают на общее удобство и комфорт процедуры. 10% подчеркивают экономию времени, 7% считают, что электронное голосование честнее, его сложнее подделать и быстрее считать.
Противники ЭГ прежде всего указывают на возможности фальсификации и взлома (44%). Еще 20% в целом не доверяют процедуре. 8% привыкли голосовать лично на участке, еще 8% указывают на отсутствие контроля и прозрачности процедуры.
Трёхдневное голосование
Большинство россиян (68%) так или иначе поддерживают введённое трехдневное голосование. 27% – не поддерживают.
Лучше всего к трёхдневному голосованию относятся сторонники Единой России и ЛДПР – 86% и 84% соответственно поддерживают это нововведение. Хуже всего – сторонники КПРФ: 52% положительно, 44% отрицательно.
Те, кто не поддерживает введение трехдневного голосования, указывают в первую очередь на возможности фальсификаций и подтасовок (39%). Ещё 33% считают, что достаточно и одного дня.
Методология
Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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