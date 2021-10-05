Итоги Выборов

Явка

55% россиян ответили, что голосовали на выборах в Госдуму. Это несколько больше, чем в 2016 году (51%), но значительно меньше, чем в 2011 году (70%).

Итоги голосования по партийным спискам

38% голосовавших россиян ответили, что проголосовали за Единую Россию, что ниже показателей прошлого голосования. 24% голосовавших ответили, что проголосовали за КПРФ – в 2 раза больше, чем в 2016 году (12%) и лучший результат с 2003 года. 9% ответили, что проголосовали за партию “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” – это несколько лучше (в пределах погрешности), чем в 2016 году (6%). 7% ответили, что голосовали за ЛДПР – это на 5 п.п. меньше по сравнению с 2016 годом и худший результат с 2003 года. 6% проголосовали за партию “Новые люди”. При этом 10% респондентов отказались назвать партию, за которую проголосовали.

За какую партию вы проголосовали в Государственную Думу России по партийным спискам – или вы унесли, испортили этот бюллетень? (в %% от тех, кто голосовал на выборах)

Всероссийская политическая партия “Единая Россия” 38 Коммунистическая партия российской федерации (КПРФ) 24 Политическая партия “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” 9 Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 7 Политическая партия “Новые люди” 6 Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО” 1 Коммунистическая партия “Коммунисты России” 1 Российская экологическая партия “Зеленые” 1 “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость” 1 Экологическая партия “Зелёная альтернатива” 1 Всероссийская политическая партия “Партия роста” <1 Всероссийская политическая партия “Родина” <1 Российская партия свободы и справедливости <1 Политическая партия “Гражданская платформа” <1 унес(ла), испортил(ла) бюллетень 1 не помню/не хочу отвечать 10

2003 2007 2011 2016 2021 Всероссийская политическая партия “Единая Россия” 36 55 48 49 38 Коммунистическая партия российской федерации (КПРФ) 12 11 17 12 24 Политическая партия “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” – 7 12 6 9 Либерально-демократическая партия России” (ЛДПР) 11 8 13 12 7 Политическая партия “Новые люди” – – – – 6

Больше половины голосовавших (58%) определились с выбором партии задолго до начала предвыборной кампании. Этот показатель заметно вырос с 2016 года (44%). В день голосования с выбором определились лишь 7% – показатель значимо не изменился с 2011 года.

Активность сторонников Единой России мало зависела от дня голосования, сторонники КПРФ, наоборот, мобилизовались к воскресенью. Среди тех, кто голосовал в пятницу 47% голосовали за ЕР, 13% – за КПРФ, в субботу – 44% и 28% соответственно, в воскресенье 19 сентября – 40% и 32% соответственно. Всего в пятницу и субботу проголосовали по 22% опрошенных респондентов, в воскресенье — 55%.

Доли голосующих за партии значимо не изменяется в зависимости от работы респондента в государственном или негосударственном секторе. Среди работников государственного сектора 31% проголосовали за ЕР, 25% – за КПРФ, среди работников негосударственного сектора – 32% и 26% соответственно.

Процесс голосования

90% голосовавших, голосовали на обычных избирательных участках – это на 14 п.п. больше, чем в 2020 году на голосовании о поправках к Конституции. Дома голосовали 5%, электронно – 4%.

Больше половины голосовавших (55%) голосовали 19 сентября, раньше проголосовали 44%. В 2020 году больше половины (60%) голосовали до последнего дня голосования.

57% проголосовавших сделали это, поскольку считают гражданским долгом, 8% – из стремления помочь конкретному кандидату или партии. Ещё 8% – чтобы не дать использовать свой голос, 7% – по привычке (снижение почти в 3 раза с 2016 года).

Что побудило вас проголосовать на этих выборах? (в %% от тех, кто голосовал и ответил, за какую партию)

2011 2016 2021 гражданский долг 62 60 57 привычка 18 20 7 стремление помочь кандидату/партии, которым я симпатизирую 20 14 8 стремление помешать кандидату/партии, которым я не симпатизирую, набрать лишние голоса 11 5 5 стремление выразить свою политическую позицию (даже если это не поможет никому из кандидатов/партий) 20 15 7 чтобы мой голос не был использован без моего ведома 14 8 меня заставило голосовать начальство 3 в кругу близких мне людей принято ходить на выборы 9 8 1 это почти единственная возможность проявить свое участие в жизни страны 13 9 4 другое 1 2 2 затрудняюсь ответить 1 0 0

Среди тех, кто не голосовал, 21% мотивируют своё решение тем, что не верят ни одному из нынешних политиков. 17% не смогли попасть на участок по личным причинам, 10% убеждены, что результаты выборов не зависят от их участия. Топ причин не изменился за последние 10 лет.

Почему вы не голосовали на этих выборах? (в %% от тех, кто ответил, что не голосовал)

2003 2007 2011 2016 2021 устал(а) от политики, от борьбы в верхах 10 7 10 8 6 не верю никому из нынешних политиков 17 12 29 25 21 посчитал, что ни один из кандидатов/партий не выражает мои интересы 8 5 12 7 3 разочаровался в кандидате/партии, которому/ой я до того симпатизировал 1 1 3 2 1 все равно мой кандидат/партия не имели шансов победить/имели плохие шансы 1 1 1 2 2 результаты выборов никак не зависели от моего участия и голосования 8 12 17 21 10 решил(а), что выборы будут нечестными, результаты все равно подтасуют 2 3 7 6 5 8. так и не решил(а), за кого голосовать 3 3 5 5 5 не разбираюсь в политике/не интересуюсь политикой 7 6 11 9 4 никогда не участвую в выборах 3 3 10 5 5 мой избирательный участок находится далеко от того места, где я живу 4 6 4 2 3 не смог(ла) попасть на избирательный участок (был болен(а), в отъезде и т.п.) 38 39 18 22 17 не имею права голосовать 1 1 2 1 1 другое 14 10 12 14 14 затрудняюсь ответить 1 3 3 6 2

94% респондентов отметили, что не сталкивались с принуждением принять участие в выборах или проголосовать за определенную партию.

Теледебаты

Треть россиян (32%) смотрели теледебаты перед выборами, 68% – не смотрели. Эти показатели значимо не изменились с 2016 года.

В качестве партий, чьи представители выступили интереснее всего, респонденты отметили Единую Россию (31%), КПРФ (24%), ЛДПР (24%), Новых людей (18%) и СРПЗП (15%).

В вопросе о том, чьи именно выступления были наиболее запоминающимися, респонденты чаще всего называли В. Жириновского (17%), Г. Зюганова (6%), С. Миронова (3%) и М. Шевченко (2%).

Электронное голосование

46% россиян положительно относятся к электронному голосованию, несколько меньше (41%) – отрицательно.

Лучше всего к электронному голосованию относятся сторонники Единой России – 60% положительно, 26% отрицательно и Новых людей – 53% и 39% соответственно. Хуже всего к ДЭГ относятся сторонники КПРФ: положительно лишь 25%, отрицательно – 67%.

Сторонники ЭГ указывают прежде всего на то, что оно делает возможным голосование из дома, не нужно никуда ходить (38%). Еще 30% указывают на общее удобство и комфорт процедуры. 10% подчеркивают экономию времени, 7% считают, что электронное голосование честнее, его сложнее подделать и быстрее считать.

Противники ЭГ прежде всего указывают на возможности фальсификации и взлома (44%). Еще 20% в целом не доверяют процедуре. 8% привыкли голосовать лично на участке, еще 8% указывают на отсутствие контроля и прозрачности процедуры.

Трёхдневное голосование

Большинство россиян (68%) так или иначе поддерживают введённое трехдневное голосование. 27% – не поддерживают.

Лучше всего к трёхдневному голосованию относятся сторонники Единой России и ЛДПР – 86% и 84% соответственно поддерживают это нововведение. Хуже всего – сторонники КПРФ: 52% положительно, 44% отрицательно.

Те, кто не поддерживает введение трехдневного голосования, указывают в первую очередь на возможности фальсификаций и подтасовок (39%). Ещё 33% считают, что достаточно и одного дня.

Методология Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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