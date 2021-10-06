Доверие общественным институтам

Наибольшим доверием среди россиян пользуются следующие институты: армия (61%), президент (53%), спецслужбы (45%), церковь и религиозные организации (40%), благотворительные организации (36%).

Наименьшим доверием пользуются такие институты как политические партии (17%), крупный бизнес (18%), профсоюзы (20%), Госдума (25%) и Совет Федерации (25%).

Основные политические институты

При этом в целом отмечается снижение доверия основным политическим институтам: для президента – со 75% (2017) до 53% (2021), для Госдумы – со 33% (2017) до 25% (2021), для правительства – со 35% (2017) до 33% (2021), для политических партий – со 19% (2017) до 17% (2021).

Армия, правоохранительные органы и суд

В последние годы происходит плавное снижение доверия к силовым структурам. Если в 2017 году армии доверяли 69%, а ФСБ и другим спецслужбам – 57%, то в 2021 году эти показатели составили 61% и 45% соответственно.

Церковь, СМИ и благотворительные организации

Доверие к церкви и религиозным организациям снижается с 2014 года: 54% в 2014 году, 28% в 2021 году. За последние 5 лет выросло доверие к СМИ – с 27% в 2016 году до 36% в 2021 году.

Экономические организации

Среди экономических организаций наибольшим доверием пользуется малый и средний бизнес (33%) – снижение на 5 п.п. с 2020 года. Наименьшим доверием – крупный бизнес (18%) – снижение на 5 п.п. с 2020 года.

Методология Опрос проведен 19-26 августа 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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