Как россияне оценивают итоги выборов?

46% россиян так или иначе считают, что выборы в Госдуму были честными, столько же (45%) считают иначе. В 2016 году эти показатели составляли 46% и 31% соответственно.

Россияне, принявшие участие в голосовании, с большим доверием относятся к результатам выборов – среди них 56% считают, что выборы были честными, 37% – что нечестными. Среди тех, кто не голосовал: 34% и 54% соответственно.

Честными эти выборы считают в первую очередь избиратели Единой России: 84% считают честными, 10% – нечестными. Лишь 23% избирателей КПРФ считают выборы честными, нечестными – 70%.

Удовлетворение итогами выборов заметно меньше, чем в 2016 году. 46% россиян удовлетворены итогами (50% в 2016 году, 51% в 2011 году), 40% – не удовлетворены (27% в 2016 году, 35% в 2011 году. 9% россиян безразличны итоги выборов.

Больше половины (58%) тех, кто голосовал, удовлетворены результатами выборов. 37% – не удовлетворены. Среди тех, кто не голосовал – 31% и 43% соответственно.

Больше всего результатами выборов довольны избиратели Единой России: 92% удовлетворены, 5% не удовлетворены. Меньше всего – избиратели КПРФ: 27% и 68% соответственно.

49% россиян ожидают перемен к лучшему от прошедших выборов, столько же (48%) – не ожидают. В 2016 соответствующие показатели составляли 45% и 47% соответственно.

Больше половины (59%) тех, кто ходил на выборы, ожидают перемен к лучшему, 38% – не ожидают. Среди тех, кто не голосовал, ожидают лишь 37%, не ожидают – 59%.

Больше всего перемен к лучшему после выборов ожидают сторонники Единой России – 87%, меньше всего – сторонники КПРФ – 31%.

Половина россиян (51%) считают, что в Думе будет партия, представляющая их интересы. 39% уверены, что такой партии не будет. В 2016 году эти показатели составляли 47% и 30% соответственно.

Среди тех, кто голосовал на выборах 72% уверены, что в Госдуме будет партия, представляющая их интересы, 23% – полагают обратное. Среди тех, кто не голосовал, лишь 27% считают, что такая партия будет, 58% – что не будет. .

Методология Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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