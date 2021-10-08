В ходе прошедшей избирательной кампании одной из обсуждаемых тем стало “Умное голосование”, предложенное Алексеем Навальным и его сторонниками. Однако 65% россиян говорят, что ничего не знают об этой инициативе, знают и поддерживают инициативу 8% респондентов, 10% не поддерживают. Еще 16% ответили, “что-то слышали об этой инициативе но не знают о её сути”.

Об инициативе прежде всего слышали молодые люди 18-24 лет (45%) и москвичи (64%).

В целом к инициативе, которая позволяет помешать избранию кандидатов от партии власти, положительно относились 35% респондентов. Около половины относились отрицательно (22% совершенно отрицательно, 26% – скорее отрицательно).

“ОРГАНИЗАТОРЫ «УМНОГО ГОЛОСОВАНИЯ» ВЫБИРАЮТ САМОГО ПОПУЛЯРНОГО ОППОЗИЦИОННОГО КАНДИДАТА В КАЖДОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ И ПРЕДЛАГАЮТ СТОРОННИКАМ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА НЕГО. ЦЕЛЬ ИНИЦИАТИВЫ – ОБОЙТИ «ЕДИНУЮ РОССИЮ» НА ВЫБОРАХ”. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТАКОЙ ИНИЦИАТИВЕ?

Лучше всего к подобной инициативе относились избиратели КПРФ – больше половины (54%) положительно и треть (33%) отрицательно. Хуже всего – избиратели Новых Людей (33% и 56% соответственно) и Единой России (13% и 73% соответственно).

Половина россиян (51%) в возрасте 18-24 лет положительно относятся к инициативе, 30% – отрицательно. Хуже всего относятся респонденты 55 лет и старше -28% положительно, 53% – отрицательно.

Среди тех, кто знает об УГ, 20% знали кандидата, поддержанного этой инициативой (в пересчете на общее число жителей страны их доля составляет всего порядка 4%).

Похожим образом кандидатов УГ лучше знают молодые люди 18-24 лет (28% от тех, кто знает про УГ) и москвичи (38% от тех, кто знает про УГ).

Мы попробовали хотя бы примерно оценить шансы условной партии Алексея Навального на попадание в парламент. Если бы в бюллетене были представлены только следующие 6 партий: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, СРЗП, Яблоко и гипотетическая “Партии Алексея Навального”, такая партия могла бы рассчитывать на поддержку 5% россиян и имела шансы попасть в Госдуму.

Наибольший антирейтинг из того же списка у гипотетической партии Алексея Навального – 30%, на втором месте – Единая Россия (25%), на третьем – Яблоко (9%).

Методология Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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