Владимир Путин

21% россиян относятся в В. Путину с симпатией, 8% – с восхищением. 27% не могут сказать о нём ничего плохого, 9% – ничего хорошего. 16% относятся к нему безразлично. Значимых изменений по сравнению с 2020 годом не наблюдается.
Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к Владимиру Путину? (в %% опрошенных)
|ноя.00
|ноя.02
|ноя.05
|мар.08
|окт.11
|мар.13
|мар.14
|мар.15
|июл.16
|апр.17
|окт.19
|мар.20
|авг.21
|Восхищение
|4
|5
|4
|9
|3
|2
|6
|10
|8
|10
|8
|9
|8
|Симпатия
|31
|37
|32
|41
|24
|18
|31
|37
|29
|32
|24
|20
|21
|Не могу сказать о нем ничего плохого
|36
|37
|36
|34
|33
|30
|29
|30
|31
|27
|30
|27
|27
|Нейтральное, безразличное
|11
|9
|11
|10
|17
|22
|15
|10
|17
|17
|15
|16
|16
|Настороженное, выжидательное
|11
|6
|5
|2
|7
|10
|6
|5
|4
|6
|8
|9
|7
|Не могу сказать о нем ничего хорошего
|4
|3
|8
|3
|8
|8
|7
|3
|6
|4
|8
|8
|9
|Антипатия
|1
|1
|2
|1
|2
|5
|2
|2
|2
|3
|3
|5
|4
|Отвращение
|<1
|<1
|1
|<1
|1
|2
|<1
|1
|1
|1
|3
|3
|6
|Затруднились ответить
|1
|1
|1
|2
|5
|3
|4
|2
|1
|1
|1
|3
|2
47% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года. 42% – не хотели бы, самый высокий показатель с 2013 года. Изменения по сравнению с февралём 2021 года незначительны.
|Октябрь 2012
|Октябрь 2013
|Ноябрь 2014
|Май 2016
|Октябрь 2016
|Май 2017
|Август 2017
|Май 2018
|Июль 2019
|Март 2020
|Февраль 2021
|Сентябрь 2021
|Хотели бы
|34
|33
|58
|60
|63
|66
|67
|51
|54
|46
|48
|47
|Не хотели бы
|40
|45
|19
|21
|19
|20
|18
|27
|38
|40
|41
|42
|Затруднились ответить
|26
|23
|22
|19
|19
|14
|16
|22
|8
|14
|11
|11
Больше всего Владимира Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше (57% хотят, 33% не хотят), меньше всего – респонденты 18-24 лет (32% – хотят, 57% – не хотят).
Желание видеть В. Путина президентом после текущего срока наиболее распространено среди телезрителей (65% – за, 26% – против). Наименее распространено – среди читателей социальных сетей (31% и 59% соответственно) и телеграм-каналов (29% и 66% соответственно).
40% россиян считают, что В. Путин выражает интересы “силовиков” – самый высокий результат с 2017 года. Ещё 40% считают, что он выражает интересы “олигархов” и крупного бизнеса – самый высокий показатель за историю наблюдений. 29% считают, что В. Путин выражает интересы чиновников и бюрократии. Внизу списка вновь оказались нищие – 2%, “все без исключения” – 6% и интеллигенция – 9%.
Интересы каких слоев населения выражает, на ваш взгляд, Владимир Путин? (в %% опрошенных)
|сен.00
|сен.01
|дек.03
|дек.05
|окт.10
|окт.11
|июл.13
|авг.14
|авг.16
|окт.17
|мар.20
|авг.21
|“Силовиков”: работников спецслужб, армии, МВД
|39
|39
|33
|41
|34
|38
|41
|39
|35
|41
|37
|40
|“Олигархов”, банкиров, крупных предпринимателей
|16
|17
|14
|23
|26
|35
|35
|30
|28
|31
|38
|40
|Государственных чиновников, бюрократии
|14
|16
|15
|22
|24
|25
|30
|24
|22
|31
|28
|29
|“Простых людей”: служащих, рабочих, тружеников села
|18
|17
|23
|18
|20
|17
|11
|13
|14
|17
|16
|17
|“среднего класса”: людей с доходами выше среднего
|19
|19
|24
|21
|27
|25
|24
|22
|20
|23
|18
|16
|“Директорского корпуса”: руководителей крупных предприятий
|13
|13
|10
|13
|18
|27
|23
|19
|19
|25
|17
|14
|Ближайшего окружения Ельцина, “семьи”
|19
|18
|13
|14
|11
|13
|14
|9
|8
|10
|8
|12
|Культурной и научной элиты
|6
|7
|9
|8
|10
|9
|9
|10
|9
|15
|8
|10
|Интеллигенции
|9
|6
|11
|6
|10
|9
|8
|9
|8
|12
|7
|9
|Всех без исключения
|9
|11
|15
|10
|7
|10
|12
|14
|17
|17
|9
|6
|“Люмпенов”: нищих, опустившихся людей
|3
|1
|1
|1
|1
|<1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|Затруднились ответить
|16
|18
|12
|11
|13
|11
|10
|15
|14
|12
|13
|11
Четверть россиян (26%) считают, что в России есть культ личности В. Путина. Это самый высокий показатель с 2010 года (25%). 21% считают, что культа еще нет, но становится всё больше предпосылок к его появлению. 41% считают, что нет ни культа личности, ни его признаков.
Больше всего в существовании культа личности В. Путина убеждены молодые респонденты 18-24 лет: треть (32%) уверены, что он есть, еще 30% считают, что предпосылок к этому все больше. Меньше всего в это верят респонденты 55 лет и старше: половина (49%) считают, что культа личности нет.
41% россиян считают, что люди доверяют В. Путину, потому что не видят, на кого еще они могли бы положиться (23% в 2020 году). 27% полагают, что люди надеются на способность В. Путина справиться в дальнейшем с проблемами страны (27% в 2020 году). 22% уверены – люди доверяют В. Путину, поскольку убедились, что он успешно справляется с проблемами в стране (23% в 2020 году).
Методология
Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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