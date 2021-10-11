Владимир Путин

21% россиян относятся в В. Путину с симпатией, 8% – с восхищением. 27% не могут сказать о нём ничего плохого, 9% – ничего хорошего. 16% относятся к нему безразлично. Значимых изменений по сравнению с 2020 годом не наблюдается.

Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к Владимиру Путину? (в %% опрошенных)

ноя.00 ноя.02 ноя.05 мар.08 окт.11 мар.13 мар.14 мар.15 июл.16 апр.17 окт.19 мар.20 авг.21 Восхищение 4 5 4 9 3 2 6 10 8 10 8 9 8 Симпатия 31 37 32 41 24 18 31 37 29 32 24 20 21 Не могу сказать о нем ничего плохого 36 37 36 34 33 30 29 30 31 27 30 27 27 Нейтральное, безразличное 11 9 11 10 17 22 15 10 17 17 15 16 16 Настороженное, выжидательное 11 6 5 2 7 10 6 5 4 6 8 9 7 Не могу сказать о нем ничего хорошего 4 3 8 3 8 8 7 3 6 4 8 8 9 Антипатия 1 1 2 1 2 5 2 2 2 3 3 5 4 Отвращение <1 <1 1 <1 1 2 <1 1 1 1 3 3 6 Затруднились ответить 1 1 1 2 5 3 4 2 1 1 1 3 2

47% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года. 42% – не хотели бы, самый высокий показатель с 2013 года. Изменения по сравнению с февралём 2021 года незначительны.

Октябрь 2012 Октябрь 2013 Ноябрь 2014 Май 2016 Октябрь 2016 Май 2017 Август 2017 Май 2018 Июль 2019 Март 2020 Февраль 2021 Сентябрь 2021 Хотели бы 34 33 58 60 63 66 67 51 54 46 48 47 Не хотели бы 40 45 19 21 19 20 18 27 38 40 41 42 Затруднились ответить 26 23 22 19 19 14 16 22 8 14 11 11

Больше всего Владимира Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше (57% хотят, 33% не хотят), меньше всего – респонденты 18-24 лет (32% – хотят, 57% – не хотят).

Желание видеть В. Путина президентом после текущего срока наиболее распространено среди телезрителей (65% – за, 26% – против). Наименее распространено – среди читателей социальных сетей (31% и 59% соответственно) и телеграм-каналов (29% и 66% соответственно).

40% россиян считают, что В. Путин выражает интересы “силовиков” – самый высокий результат с 2017 года. Ещё 40% считают, что он выражает интересы “олигархов” и крупного бизнеса – самый высокий показатель за историю наблюдений. 29% считают, что В. Путин выражает интересы чиновников и бюрократии. Внизу списка вновь оказались нищие – 2%, “все без исключения” – 6% и интеллигенция – 9%.

Интересы каких слоев населения выражает, на ваш взгляд, Владимир Путин? (в %% опрошенных)

сен.00 сен.01 дек.03 дек.05 окт.10 окт.11 июл.13 авг.14 авг.16 окт.17 мар.20 авг.21 “Силовиков”: работников спецслужб, армии, МВД 39 39 33 41 34 38 41 39 35 41 37 40 “Олигархов”, банкиров, крупных предпринимателей 16 17 14 23 26 35 35 30 28 31 38 40 Государственных чиновников, бюрократии 14 16 15 22 24 25 30 24 22 31 28 29 “Простых людей”: служащих, рабочих, тружеников села 18 17 23 18 20 17 11 13 14 17 16 17 “среднего класса”: людей с доходами выше среднего 19 19 24 21 27 25 24 22 20 23 18 16 “Директорского корпуса”: руководителей крупных предприятий 13 13 10 13 18 27 23 19 19 25 17 14 Ближайшего окружения Ельцина, “семьи” 19 18 13 14 11 13 14 9 8 10 8 12 Культурной и научной элиты 6 7 9 8 10 9 9 10 9 15 8 10 Интеллигенции 9 6 11 6 10 9 8 9 8 12 7 9 Всех без исключения 9 11 15 10 7 10 12 14 17 17 9 6 “Люмпенов”: нищих, опустившихся людей 3 1 1 1 1 <1 1 1 1 1 1 2 Затруднились ответить 16 18 12 11 13 11 10 15 14 12 13 11

Четверть россиян (26%) считают, что в России есть культ личности В. Путина. Это самый высокий показатель с 2010 года (25%). 21% считают, что культа еще нет, но становится всё больше предпосылок к его появлению. 41% считают, что нет ни культа личности, ни его признаков.

Больше всего в существовании культа личности В. Путина убеждены молодые респонденты 18-24 лет: треть (32%) уверены, что он есть, еще 30% считают, что предпосылок к этому все больше. Меньше всего в это верят респонденты 55 лет и старше: половина (49%) считают, что культа личности нет.

41% россиян считают, что люди доверяют В. Путину, потому что не видят, на кого еще они могли бы положиться (23% в 2020 году). 27% полагают, что люди надеются на способность В. Путина справиться в дальнейшем с проблемами страны (27% в 2020 году). 22% уверены – люди доверяют В. Путину, поскольку убедились, что он успешно справляется с проблемами в стране (23% в 2020 году).

Методология Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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