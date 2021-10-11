Пресс-выпуски

Владимир Путин

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21% россиян относятся в В. Путину с симпатией, 8% – с восхищением. 27% не могут сказать о нём ничего плохого, 9% – ничего хорошего. 16% относятся к нему безразлично. Значимых изменений по сравнению с 2020 годом не наблюдается. 

Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к Владимиру Путину? (в %% опрошенных)

ноя.00ноя.02ноя.05мар.08окт.11мар.13мар.14мар.15июл.16апр.17окт.19мар.20авг.21
Восхищение454932610810898
Симпатия31373241241831372932242021
Не могу сказать о нем  ничего плохого36373634333029303127302727
Нейтральное, безразличное1191110172215101717151616
Настороженное, выжидательное116527106546897
Не могу сказать о нем  ничего хорошего4383887364889
Антипатия1121252223354
Отвращение<1<11<112<1111336
Затруднились ответить1112534211132

47% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года. 42% – не хотели бы, самый высокий показатель с 2013 года. Изменения по сравнению с февралём 2021 года незначительны.

Октябрь 2012Октябрь 2013Ноябрь 2014Май 2016Октябрь 2016Май 2017Август 2017Май 2018Июль 2019Март 2020Февраль 2021Сентябрь 2021
Хотели бы343358606366675154464847
Не хотели бы404519211920182738404142
Затруднились ответить26232219191416228141111

Больше всего Владимира Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше (57% хотят, 33% не хотят), меньше всего – респонденты 18-24 лет (32% – хотят, 57% – не хотят). 

Желание видеть В. Путина президентом после текущего срока наиболее распространено среди телезрителей (65% – за, 26% – против). Наименее распространено – среди читателей социальных сетей (31% и 59% соответственно) и телеграм-каналов (29% и 66% соответственно).  

40% россиян считают, что В. Путин выражает интересы “силовиков” – самый высокий результат с 2017 года. Ещё 40% считают, что он выражает интересы “олигархов” и крупного бизнеса – самый высокий показатель за историю наблюдений. 29% считают, что В. Путин выражает интересы чиновников и бюрократии. Внизу списка вновь оказались нищие – 2%, “все без исключения” – 6% и интеллигенция – 9%. 

Интересы каких слоев населения выражает, на ваш взгляд, Владимир Путин? (в %% опрошенных)

сен.00сен.01дек.03дек.05окт.10окт.11июл.13авг.14авг.16окт.17мар.20авг.21
“Силовиков”: работников спецслужб, армии, МВД393933413438413935413740
“Олигархов”, банкиров, крупных предпринимателей161714232635353028313840
Государственных чиновников, бюрократии141615222425302422312829
“Простых людей”: служащих, рабочих, тружеников села181723182017111314171617
“среднего класса”: людей с доходами выше среднего191924212725242220231816
“Директорского корпуса”: руководителей крупных предприятий131310131827231919251714
Ближайшего окружения Ельцина, “семьи”191813141113149810812
Культурной и научной элиты6798109910915810
Интеллигенции961161098981279
Всех без исключения91115107101214171796
“Люмпенов”: нищих, опустившихся людей31111<1111112
Затруднились ответить161812111311101514121311

Четверть россиян (26%) считают, что в России есть культ личности В. Путина. Это самый высокий показатель с 2010 года (25%). 21% считают, что культа еще нет, но становится всё больше предпосылок к его появлению. 41% считают, что нет ни культа личности, ни его признаков.

Больше всего в существовании культа личности В. Путина убеждены молодые респонденты 18-24 лет: треть (32%) уверены, что он есть, еще 30% считают, что предпосылок к этому все больше. Меньше всего в это верят респонденты 55 лет и старше: половина (49%) считают, что культа личности нет. 

41% россиян считают, что люди доверяют В. Путину, потому что не видят, на кого еще они могли бы положиться (23% в 2020 году). 27% полагают, что люди надеются на способность В. Путина справиться в дальнейшем с проблемами страны (27% в 2020 году). 22% уверены – люди доверяют В. Путину, поскольку убедились, что он успешно справляется с проблемами в стране (23% в 2020 году). 

Методология

Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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