Гражданская активность

Наиболее распространенными видами гражданской активности среди россиян является безвозмездная помощь малоимущим и пострадавшим от стихийных бедствий (45%), голосование на выборах любого уровня (40%, этот вопрос задавался весной, до выборов в Государственную думу), посещение образовательных мероприятий (36%), пожертвования на общественно полезные цели (28%) и подаяние милостыни (27%). Вопросы задавались в сопоставимых формулировках в марте и в сентябре 2021 года.

За последние несколько лет можно отметить рост активности в части безвозмездной помощи малоимущим и пострадавшим от стихийных бедствий с 38% в 2018 и 2020 годах до 45% в 2021 году. Также, россияне стали больше жертвовать на общественно полезные цели (21% в 2020 и 28% в 2021) и объединяться для решения общих проблем (13% в 2020 году, 19% в 2021 году). При этом сократилось количество тех, кто подает милостыню. Доли россиян, вовлеченных в волонтерство или жизнь религиозной общины существенно не меняются.

Безвозмездная помощь малоимущим и пострадавшим от стихийных бедствий, а также пожертвования на общественно полезные цели более свойственны респондентам среднего возраста. Голосование на выборах и милостыня более распространены среди респондентов 55 лет и старше, посещение образовательных мероприятий — среди респондентов 18-24 лет.

Методология Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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