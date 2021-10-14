Главные события сентября

В сентябре россиянам больше всего запомнились выборы в Государственную Думу (51%), стрельба в ПГУ (19%) и ряд несчастных случаев (5%) — авиакатастрофы, смерть Е. Зиничева и инцидент с туристами на Эльбрусе. Лишь 4% запомнили события, связанные с коронавирусом.
Методология
Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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