Опрос розничных инвесторов в сентябре-октябре 2021 года. Ожидания и риски

Методология

Всего было опрошено 1000 человек с помощью онлайн-панели инвесторов Levada Lab – исследовательской лаборатории Левада-Центра в мессенджере Telegram. Опрос проведен при методической поддержке НАУФОР и информационной поддержке информационного ресурса Investmint. Опрос проведен с 27.09.2021 по 05.10.2021.

Левада-Центр совместно с НАУФОР (Национальной ассоциацией участников фондового рынка) продолжает серию исследований, посвященных инвестиционному поведению россиян. В начале октября респондентам были заданы вопросы об оценке экономической ситуации и материальных ожиданиях, а также отношению к регулированию рынка.

Инвестиционные настроения

В октябре 2021 года взгляды опрошенных инвесторов на собственное материальное положение стали более пессимистичными – об этом свидетельствует динамика индекса материальных ожиданий инвесторов. 25% респондентов изменили свой прогноз на негативный, на позитивный — только 10%. Изменения материальных ожиданий происходят на фоне ухудшения прогнозов по состоянию российской экономики в целом.

Индекс материальных ожиданий рассчитывается как баланс изменений ответов на вопрос «Как, по вашему мнению, изменится ваше материальное положение в следующие 12 месяцев?» (скорее улучшится, останется без изменения, скорее ухудшится)

Индекс экономических ожиданий среди участников панели инвесторов указывает на рост негативных оценок по сравнению с июнем на 4 пункта. 21% инвесторов — участников панели инвесторов изменили свой прогноз на более негативный, 17% — на позитивный. 62% респондентов не изменили свой прогноз. Данные изменения статистически не значимы.

Индекс экономических ожиданий рассчитывается из как баланс изменений ответов на вопрос «Если говорить о следующих 12 месяцах, то они будут для экономики страны хорошим или плохим временем?» (хорошим, не хорошим и не плохим, плохим)

Относительные изменения индекса экономических и материальных ожиданий инвесторов

Июнь — март Октябрь — июнь Индекс экономических ожиданий +16 -4 Индекс материальных ожиданий +3 -15

Снижение материальных ожиданий сказывается на готовности инвестировать сбережения. Доля респондентов, готовых увеличить сбережения, снизилась во всех группах работы вне зависимости от опыта работы на бирже.

Респонденты с небольшим опытом работы на бирже чаще пополняют инвестиционный счет. Инвесторы, которые инвестируют менее года, 72% пополняют счет раз в месяц и чаще. Среди респондентов с большим опытом работы (от трех лет) так часто пополняют только 39% респондентов.

Две трети респондентов с опытом инвестирования более одного года держат акции достаточно долгий срок – более года. Можно предположить, что данный вопрос указывает на инвестиционный риск-профиль респондента. Чем короче срок владения акцией, тем выше вероятность, что он(а) играет на коротких позициях.

Оценка рисков и регулирования рынка

Инициативу Центрального Банка по введению тестирования квалификации инвесторов для сделок со сложными финансовыми инструментами поддерживают более половины опрошенных инвесторов вне зависимости от опыта инвестирования. Среди опытных инвесторов, не одобряющих это нововведение, несколько больше доля категорично настроенных респондентов – 24% опрошенных участников рынка совершенно не поддержали инициативу. В то же время новые игроки настроены к новшеству немногим более благосклонно.

Респонденты с большим опытом инвестиций (от 3 лет) чаще критикуют регулирование отрасли: 33% считают его избыточным, 21% — недостаточным. Среди респондентов с небольшим и средним опытом работы на бирже более половины опрошенных считают регулирование достаточным, что может свидетельствовать как об удовлетворении, так и о низкой информированности респондентов. Вне зависимости от опыта респонденты скорее склонны считать регулирование избыточным, чем недостаточным.

Опрошенные инвесторы, полагающие контроль недостаточным, чаще всего упоминают незащищенность от манипуляций через специализированные источники информации, лидеров общественного мнения, Pump & Dump действия. Респонденты указывают на существование недобросовестных эмитентов, ненадежных бирж, а также низкую информированность населения. Некоторые респонденты отмечали избыточность регулирования частных инвесторов при недостаточном контроле за профучастниками.

Избыточность регулирования, по мнению опрошенных инвесторов состоит в избыточных ограничениях неквалифицированных инвесторов в покупке надежных зарубежных инструментов (таких как ETF). Многие из опрошенных инвесторов, высказавшихся за смягчение регулирования, считают, что не следует ограничивать инвесторов, которые торгуют на свои средства. Ограничения, по их мнению, должны коснуться тех, кто торгует в «шорт». Кроме того, по мнению некоторых инвесторов, тестирование в существующей форме не выявляет действительные знания испытуемого.

Респонденты, удерживающие акции недолгое время, чаще опасаются понести финансовые потери в результате неудачных решений.

Чем меньше срок владения акцией в среднем, тем больше респонденты опасаются потерять все свои сбережения (до 19%) и тем выше доля тех, кто совершает импульсивные сделки (до 40%).

Большие опасения среди неопытных инвесторов побуждают их отказываться от инвестиционных планов. Среди факторов, которые могут повлиять на решение уйти с рынка наибольшую роль играют высокие комиссии и налоги, снижение доходов от других источников, введение финансовых ограничений. Среди опытных инвесторов доля респондентов, которых ничего не заставит отказаться от инвестирования в два раза выше, чем среди новичков.

[1] Внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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