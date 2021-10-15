Отношение россиян к ЛГБТ людям

У 11% россиян есть знакомые гомосексуальной ориентации, у 87% — нет.
Четверть россиян (25%) так или иначе считают что взрослые люди имеют право по взаимному согласию вступать в отношения с людьми того же пола. За последние несколько лет доля людей, придерживающихся такого мнения, немного выросла: в 2015 году таких было 19%. При этом заметно выросла доля людей, не поддерживающих такие отношения: с 60% в 2013 году до 69% в 2021 году. Заметно снизилась доля респондентов, затруднившихся дать однозначный ответ. Иными словами, общественное мнение по данному вопросу оказалось поляризовано сильнее, чем раньше.
|фев.13
|мар.15
|сен.21
|Определенно да
|5
|2
|10
|Скорее да
|18
|17
|15
|Скорее нет
|25
|23
|16
|Определенно нет
|35
|35
|53
|Затрудняюсь ответить
|17
|23
|7
Среди женщин 28% считают, что люди имеют право на однополые отношения, 66% — что не имеют. Среди мужчин — 20% и 73% соответственно.
|Всего
|мужской
|женский
|определенно да
|10
|8
|11
|скорее да
|15
|12
|17
|скорее нет
|16
|16
|16
|определенно нет
|53
|57
|50
|затрудняюсь ответить
|7
|6
|7
Благожелательнее всего к однополым отношениям относятся россияне 18-24 лет: больше половины (53%) считают, что люди имеют на это право, 39% — что не имеют. Хуже всего относятся респонденты 55 лет и старше: 13% и 81% соответственно.
|18-24 года
|25-39 года
|40-54 года
|55 лет и старше
|Всего
|определенно да
|25
|12
|9
|5
|10
|скорее да
|28
|21
|14
|8
|15
|скорее нет
|16
|16
|16
|16
|16
|определенно нет
|23
|45
|54
|65
|53
|затрудняюсь ответить
|8
|7
|8
|6
|7
Среди тех, у кого есть знакомые гомосексуальной ориентации, 65% считают, что люди имеют право на однополые отношения, 27% — что не имеют. Среди тех, у кого нет таких знакомых, эти показатели составляют 19% и 75% соответственно.
38% россиян относятся к людям гомосексуальной ориентации с отвращением или страхом — этот показатель заметно вырос за последние 20 лет (2003 — 21%, 2013 — 26%, 2015 — 24%). 32% относятся к людям гомосексуальной ориентации спокойно и без особых эмоций — также, заметный рост (2013 — 23%, 2015 — 26%). По этому вопросу также наблюдается рост поляризации общественного мнения в отношении людей гомосексуальной ориентации.
|июн.03
|фев.13
|мар.15
|сен.21
|С отвращением или страхом
|21
|26
|24
|38
|Спокойно, без особых эмоций
|45
|23
|26
|32
|С раздражением
|16
|20
|22
|13
|Настороженно
|11
|22
|19
|9
|Доброжелательно
|1
|1
|1
|3
|С интересом
|1
|3
|2
|1
|Затрудняюсь ответить
|5
|6
|5
|4
Треть россиян (33%) согласны, что геи и лесбиянки должны пользоваться такими же правами, что и другие граждане России. Этот показатель заметно снизился по сравнению с 2019 годом — 47%. 59% считают, что геи и лесбиянки не должны иметь таких же прав — заметный рост с 2019 года (43%).
|авг.05
|июл.10
|июл.12
|апр.13
|апр.19
|сен.21
|Полностью согласен
|17
|12
|13
|7
|20
|14
|Скорее согласен
|34
|33
|33
|32
|27
|19
|Скорее не согласен
|19
|22
|22
|28
|18
|17
|Полностью не согласен
|16
|19
|18
|19
|25
|42
|Затрудняюсь ответить
|14
|15
|13
|15
|9
|8
Больше половины (55%) россиян в возрасте 18-24 лет считают что геи и лесбиянки должны иметь равные права с остальными гражданами, 39% считают обратное. Среди респондентов 55 лет и старше эти показатели составляют 25% и 66% соответственно.
|18-24 года
|25-39 года
|40-54 года
|55 лет и старше
|Всего
|Полностью согласен
|25
|19
|12
|9
|14
|Скорее согласен
|30
|21
|18
|16
|19
|Скорее не согласен
|18
|16
|17
|17
|17
|Полностью не согласен
|21
|38
|45
|49
|42
|Затрудняюсь ответить
|6
|6
|8
|8
|8
Среди тех, у кого есть знакомые гомосексуальной ориентации, 70% считают, что геи и лесбиянки должны пользоваться такими же правами, что и другие граждане. Среди тех, у кого нет таких знакомых, этот показатель составляет 28%.
Методология
Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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