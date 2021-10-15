Отношение россиян к ЛГБТ людям

У 11% россиян есть знакомые гомосексуальной ориентации, у 87% — нет.

Четверть россиян (25%) так или иначе считают что взрослые люди имеют право по взаимному согласию вступать в отношения с людьми того же пола. За последние несколько лет доля людей, придерживающихся такого мнения, немного выросла: в 2015 году таких было 19%. При этом заметно выросла доля людей, не поддерживающих такие отношения: с 60% в 2013 году до 69% в 2021 году. Заметно снизилась доля респондентов, затруднившихся дать однозначный ответ. Иными словами, общественное мнение по данному вопросу оказалось поляризовано сильнее, чем раньше.

фев.13 мар.15 сен.21 Определенно да 5 2 10 Скорее да 18 17 15 Скорее нет 25 23 16 Определенно нет 35 35 53 Затрудняюсь ответить 17 23 7

Среди женщин 28% считают, что люди имеют право на однополые отношения, 66% — что не имеют. Среди мужчин — 20% и 73% соответственно.

Всего мужской женский определенно да 10 8 11 скорее да 15 12 17 скорее нет 16 16 16 определенно нет 53 57 50 затрудняюсь ответить 7 6 7

Благожелательнее всего к однополым отношениям относятся россияне 18-24 лет: больше половины (53%) считают, что люди имеют на это право, 39% — что не имеют. Хуже всего относятся респонденты 55 лет и старше: 13% и 81% соответственно.

18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше Всего определенно да 25 12 9 5 10 скорее да 28 21 14 8 15 скорее нет 16 16 16 16 16 определенно нет 23 45 54 65 53 затрудняюсь ответить 8 7 8 6 7

Среди тех, у кого есть знакомые гомосексуальной ориентации, 65% считают, что люди имеют право на однополые отношения, 27% — что не имеют. Среди тех, у кого нет таких знакомых, эти показатели составляют 19% и 75% соответственно.

38% россиян относятся к людям гомосексуальной ориентации с отвращением или страхом — этот показатель заметно вырос за последние 20 лет (2003 — 21%, 2013 — 26%, 2015 — 24%). 32% относятся к людям гомосексуальной ориентации спокойно и без особых эмоций — также, заметный рост (2013 — 23%, 2015 — 26%). По этому вопросу также наблюдается рост поляризации общественного мнения в отношении людей гомосексуальной ориентации.

июн.03 фев.13 мар.15 сен.21 С отвращением или страхом 21 26 24 38 Спокойно, без особых эмоций 45 23 26 32 С раздражением 16 20 22 13 Настороженно 11 22 19 9 Доброжелательно 1 1 1 3 С интересом 1 3 2 1 Затрудняюсь ответить 5 6 5 4

Треть россиян (33%) согласны, что геи и лесбиянки должны пользоваться такими же правами, что и другие граждане России. Этот показатель заметно снизился по сравнению с 2019 годом — 47%. 59% считают, что геи и лесбиянки не должны иметь таких же прав — заметный рост с 2019 года (43%).

авг.05 июл.10 июл.12 апр.13 апр.19 сен.21 Полностью согласен 17 12 13 7 20 14 Скорее согласен 34 33 33 32 27 19 Скорее не согласен 19 22 22 28 18 17 Полностью не согласен 16 19 18 19 25 42 Затрудняюсь ответить 14 15 13 15 9 8

Больше половины (55%) россиян в возрасте 18-24 лет считают что геи и лесбиянки должны иметь равные права с остальными гражданами, 39% считают обратное. Среди респондентов 55 лет и старше эти показатели составляют 25% и 66% соответственно.

18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше Всего Полностью согласен 25 19 12 9 14 Скорее согласен 30 21 18 16 19 Скорее не согласен 18 16 17 17 17 Полностью не согласен 21 38 45 49 42 Затрудняюсь ответить 6 6 8 8 8

Среди тех, у кого есть знакомые гомосексуальной ориентации, 70% считают, что геи и лесбиянки должны пользоваться такими же правами, что и другие граждане. Среди тех, у кого нет таких знакомых, этот показатель составляет 28%.

Методология Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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