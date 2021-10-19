Демократия, социализм и рыночные реформы

44% россиян считают себя людьми демократических убеждений (41% в 2018 году), 47% не считают себя таковыми (38% в 2018 году). В целом можно отметить усиливающуюся поляризацию по этому вопросу — число тех, кто затруднился с ответом, сократилось вдвое.

Несколько в большей степени считают себя демократами молодые люди (50%). Меньше других — респонденты 40-54 лет: 41%.

Чаще других отождествляют себя с демократическими убеждениями избиратели партии “Новые Люди” (60%). Меньше других — избиратели СРЗП (48%) и КПРФ (48%). Однако эти различия небольшие.

18% россиян могли бы назвать себя сторонниками левых, социалистических взглядов, подавляющее большинство (72%) не считают себя таковыми.

Респонденты 55 лет и старше в большей степени считают себя сторонниками левых социалистических взглядов — 24%.

Прежде всего с левыми взглядами себя отождествляют избиратели КПРФ (40%), меньше всего — избиратели ЕР — 11%.

Треть россиян 32% считают себя сторонниками рыночных преобразований в российской экономике. 58% — не считают.

Больше всего сторонников рыночных преобразований среди респондентов 18-24 лет (39%). Меньше всего — среди россиян 55 лет и старше — 29%.

Сторонниками рыночных реформ прежде всего являются избиратели партии “Новые Люди” — 43% и СРЗП -41%.

Методология Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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