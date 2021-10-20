Закон и деятельность правоохранительных органов

Половина россиян (49%) считают, что в России можно жить не нарушая закона. Столько же (47%) полагают обратное.

36% россиян чувствуют себя под защитой закона, 58% — не чувствуют. Доля тех, кто не чувствует себя под защитой закона, растёт в течение последних 5 лет и достигла уровня 2010 года.

Меньше других себя ощущают под защитой закона россияне 18-24 лет (32%) и 25-39 лет (31%). Больше других — респонденты 55 лет и старше (44%).

Чаще всего люди не чувствуют себя под защитой закона, потому что законы вольно трактуются теми, кто находится у власти (49%), потому что законы писаны не для всех (42%), потому что из-за коррупции невозможно рассчитывать на честное рассмотрение дела в суде (39%).

74% россиян так или иначе согласны с тем, что многие чиновники сегодня практически не подчиняются законам, 21% с этим не согласны. 10 лет назад согласных с этим утверждением было 85%.

Согласны ли вы с утверждением, что многие государственные чиновники сегодня практически не подчиняются законам? (в %% опрошенных)

окт.11 сен.21 определенно да 35 39 скорее да 50 35 скорее нет 10 15 определенно нет 1 6 затрудняюсь ответить 5 5

Правоохранительные органы

Самой популярной точкой зрения о том, на что направлены усилия российских правоохранительных органов, стало то, что они работают на обеспечение интересов власти: для спецслужб это 44%, для генеральной прокуратуры — 41%, полиции — 38%.

Методология Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter