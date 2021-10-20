Закон и деятельность правоохранительных органов

Половина россиян (49%) считают, что в России можно жить не нарушая закона. Столько же (47%) полагают обратное.
36% россиян чувствуют себя под защитой закона, 58% — не чувствуют. Доля тех, кто не чувствует себя под защитой закона, растёт в течение последних 5 лет и достигла уровня 2010 года.
Меньше других себя ощущают под защитой закона россияне 18-24 лет (32%) и 25-39 лет (31%). Больше других — респонденты 55 лет и старше (44%).
Чаще всего люди не чувствуют себя под защитой закона, потому что законы вольно трактуются теми, кто находится у власти (49%), потому что законы писаны не для всех (42%), потому что из-за коррупции невозможно рассчитывать на честное рассмотрение дела в суде (39%).
74% россиян так или иначе согласны с тем, что многие чиновники сегодня практически не подчиняются законам, 21% с этим не согласны. 10 лет назад согласных с этим утверждением было 85%.
Согласны ли вы с утверждением, что многие государственные чиновники сегодня практически не подчиняются законам? (в %% опрошенных)
|окт.11
|сен.21
|определенно да
|35
|39
|скорее да
|50
|35
|скорее нет
|10
|15
|определенно нет
|1
|6
|затрудняюсь ответить
|5
|5
Правоохранительные органы
Самой популярной точкой зрения о том, на что направлены усилия российских правоохранительных органов, стало то, что они работают на обеспечение интересов власти: для спецслужб это 44%, для генеральной прокуратуры — 41%, полиции — 38%.
Методология
Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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