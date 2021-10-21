Опрос розничных инвесторов в сентябре-октябре 2021 года. Отношение к брокерам и доверие финансовым организациям

МЕТОДОЛОГИЯ

Всего было опрошено 1005 человек с помощью онлайн-панели инвесторов Levada Lab – исследовательской лаборатории Левада-Центра в мессенджере Telegram. Опрос проведен при методической поддержке НАУФОР и информационной поддержке информационного ресурса Investmint. Опрос проведен с 27.09.2021 по 05.10.2021.

Левада-Центр совместно с НАУФОР (Национальной ассоциацией участников фондового рынка) продолжает серию исследований, посвященных инвестиционному поведению россиян. В начале октября респондентам были заданы вопросы об оценке экономической ситуации и материальных ожиданиях, а также отношению к регулированию рынка.

Отношение к брокерам среди пользователей

По результатам опроса инвесторов, в список ТОП-3 самых используемых брокеров входят Тинькофф Инвестиции (47%), ВТБ Мои Инвестиции (36%), Сбербанк Инвестор (21%). Также вверху списка Открытие Инвестиции, БКС и Альфа-Банк.

Инвесторы как правило удовлетворены предлагаемым сервисом. Около двух третей опрошенных инвесторов не задумывались о смене брокера. Чаще всего думают об этом опытные игроки.

Нежелание опрошенных инвесторов менять брокера практически не зависит от используемого сервиса. Вместе с тем среди пользователей ВТБ Мои Инвестиции число тех, кто не задумывались о смене брокера выше, чем у прочих сервисов.

Среди самых часто упоминаемых причин выбора брокера: широкий выбор инструментов, удобное пополнение счет, легкость использования, низкий уровень комиссии и высокий уровень надежности. Для опытных инвесторов на первое место по важности встает выбор инструментов, для новичков – легкость старта работы.

Различаются причины выбора сервиса в зависимости от используемого брокерского сервиса. Так, пользователи Тинькофф Инвестиции ставят на первое место простоту вхождения в рынок. Пользователи ВТБ ценят низкую комиссию на сделки. Важнейшими причинами выбора Сбербанк Инвестор стали надежность брокера и удобство пополнения счета. Самой частой причиной выбора сервиса Открытие Инвестиции стала широта выбора инструментов.

Опытные инвесторы чаще всего указывают на недостаток доступа к зарубежным бумагам и биржам. Новички чаще всего указывают на высокие комиссии. Что касается работы с информацией, инвесторы упоминают нехватку информации по дивидендам и прибыли; эмитентам ценных бумаг и аналитике портфелей.

Доверие финансовым организациям и информированность

Респонденты с небольшим опытом инвестиций готовы доверить своей финансовой организации меньший процент накоплений, чем более опытные инвесторы.

При ведении инвестиционной деятельности респонденты чаще всего обращают внимание на общую экономическую и политическую ситуацию в стране, а также читают новости о компаниях. На информационные материалы, выпускаемые самим брокером, чаще обращают внимание пользователи Сбербанк Инвестор, БКС, Тинькофф Инвестиции. Реже на них обращают внимание пользователи сервиса Открытие Инвестиции. Выбор источников информации для инвестиционных решений не зависит от опыта инвестиций.

Работая с информацией, предоставляемой компаниями, инвесторы в наибольшей степени ориентируются на финансовые параметры. Из набора параметров ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) опрошенных инвесторов в большей степени интересуют результаты управленческого аудита. Информация о социальной ответственности и экологических рисках интересует приблизительно треть опрошенных инвесторов. Информация об экологической политике важна для каждого пятого респондента.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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