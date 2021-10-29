89% россиян не были в местах заключения по приговору суда, в следственном изоляторе, КПЗ или ИВС. У 4% есть друзья или родственники, которые были СИЗО, КПЗ и ИВС, 4% отметили, что их друзья или родственникам приходилось быть местах отбывания наказания. 3% сами находились в СИЗО, КПЗ, ИВС, 2% — в местах отбывания наказания.

Две трети россиян (66%) считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах. 20% считают, что пытки допустимы: 11% — только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни людей, 9% — только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

45% респондентов считают, что пытки больше всего распространены в системе учреждений ФСИН, 41% — в полиции, в ходе следствия, 18% — в СК и ФСБ.

Результаты предыдущего опроса на тему пыток в местах лишения свободы в России.

Методология Опрос проведен 21-27 октября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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