События месяца

21% россиян в октябре прежде всего запомнили события, связанные с коронавирусом — введение нерабочих дней, рост заболеваемости и вакцинация. 10% запомнили события, связанные с выборами в Госдуму, 4% — несчастные случаи: взрывы газа, стрельба в школах, аварии.

Ещё в прошлом месяце о событиях. связанных с коронавирусом, говорили лишь 4% россиян.

Методология Опрос проведен 21-27 октября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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