Нобелевская премия мира

Четверть россиян (26%) знают, что главный редактор Новой Газеты Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира.

Больше всего об этом осведомлены россияне 55 лет и старше — более трети (37%). Меньше всего — респонденты 18-24 лет и 25-39 лет: 15% и 16% соответственно.

У четверти россиян (26%) эта новость вызывает положительные чувства, у 5% — отрицательные. Почти двум третям (64%) — все равно.

В ответе на вопрос о других соотечественниках, которые получали Нобелевскую премию, 11% вспомнили М. Горбачева, 10% — А. Сахарова, 7% — А. Солженицына, 4% — Ж. Алфёрова. 72% затруднились с ответом.

Методология Опрос проведен 21-27 октября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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