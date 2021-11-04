Две трети (64%) россиян знают, что 4 ноября отмечается День народного единства. Этот показатель заметно вырос с 2017 года (53%).

18% собираются праздновать День народного единства, столько же (17%) — День Октябрьской революции 7 ноября — изменения по сравнению с 2017 годом незначительны. 71% не собираются праздновать ни тот, ни другой праздник.

28% респондентов 55 лет и старше планируют праздновать День октябрьской революции, 20% — День народного единства, это самая “празднующая” возрастная группа. Наименее “празднующие” — респонденты 18-24 лет — 82% не планируют отмечать ни тот, ни другой праздник.

Методология Опрос проведен 21-27 октября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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