Прививка от гриппа

Четверть россиян (23%) сделали себе прививку от гриппа прошлой осенью/зимой. Это на 8 п.п. больше чем в 2016 году (15%).

Выросла и доля тех, кто собирается сделать прививку в текущем сезоне. 22% собираются сделать себе прививку нынешней осенью или зимой (в 2016 — 15%). 8% ответили, что уже сделали себе прививку от гриппа (в 2016 — 3%).

Методология Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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