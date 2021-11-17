Ответственность и влияние

Больше всего россияне чувствуют ответственность за то, что происходит в семье: 88% чувствуют ответственность в полной или значительной мере. Меньше всего — за то, что происходит в стране — лишь 30% в полной или значительной мере чувствуют ответственность.

В целом после заметного роста ощущаемой ответственности после 2017 года (33% ощущали хоть какую-то ответственность за то, что происходит в стране в 2017 году, 56% в 2018 году) показатели не изменились заметно.

Похожим образом, россияне в большей степени считают, что могут повлиять на происходящее в семье — 85% в полной или значительной мере. Меньше всего — на то, что происходит в стране: лишь 15%.

Похожим образом, после 2017 года у россиян выросло понимание о возможности влиять на происходящее в городе и в стране: в 2017 году лишь 26% считали, что могут хоть в какой-то мере влиять на происходящее в стране, в 2021 году — 44%.

Методология Опрос проведен 21-27 октября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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