Пресс-выпуски

Права и свободы

Алексей Левинсон
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Право на жизнь, свободы и личную неприкосновенность остается самым важным по мнению россиян. Также, в 5 самых важных прав и свобод, вошли право на медицинскую помощь, на справедливый суд, на свободу слова (впервые за историю наблюдений), на неприкосновенность имущества и жилища. 

Какие из прав и свобод, по-вашему мнению, наиболее важны? (в %% опрошенных, ранжировано по 2021 году)

2017201820192021
право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность72767875
право на медицинскую помощь,70657062
право на справедливый суд50536462
свобода слова34425861
неприкосновенность имущества, жилища46495753
право на социальную защиту, достойный жизненный уровень57536252
право на работу, хорошие условия и справедливую оплату труда56535851
право на отдых и досуг39405250
право на бесплатное образование, равный доступ к образованию59575949
право владеть частной собственностью40385046
свобода перемещения и выбора места жительства29334244
право на свободу от насилия, унижений и произвола38384544
право на получение информации25283939
право на создание семьи и равноправие в браке28354338
свобода вероисповедания, свобода совести22284036
право на участие в общественной и политической жизни16213026
свобода мирных собраний (шествий, митингов) и ассоциаций13212826
затрудняюсь ответить3412

Треть россиян (32%)  за последние 5 лет сталкивались с нарушением своих прав, две трети (65%) — не сталкивались. В апреле 2020 года эти показатели составляли 30% и 67% соответственно — изменения в пределах статистической погрешности.

Среди тех, кто одобряет деятельность президента, лишь 24% сталкивались с нарушением своих прав, 74% — не сталкивались. Среди тех, кто не поддерживает президента, эти показатели составили 48% и 48% соответственно. 

За последние 5 лет россияне больше всего сталкивались с нарушением таких прав как право на свободу слова, право на справедливый суд, право на медицинскую помощь. Респонденты чаще всего отмечают нарушение прав на свободу слова и на справедливый суд впервые за историю наблюдений. 

С нарушением каких из следующих прав вы сталкивались за последние пять лет? (в %% опрошенных, ранжировано по 2021 году)

201820192021
свобода слова8816
Право на справедливый суд12715
право на медицинскую помощь,191715
право на работу, хорошие условия и справедливую оплату труда141313
право на получение информации7710
право на социальную защиту, достойный жизненный уровень14139
право на бесплатное образование, равный доступ к образованию1279
право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность558
свобода мирных собраний (шествий, митингов) и ассоциаций438
неприкосновенность имущества, жилища457
свобода перемещения и выбора места жительства327
право на свободу от насилия, унижений и произвола337
право на отдых и досуг4 7
право владеть частной собственностью345
право на участие в общественной и политической жизни224
свобода вероисповедания, свобода совести213
право на создание семьи и равноправие в браке1 2
никакие права и свободы не ущемляются445551
затрудняюсь ответить1035
Другое 1

Руководитель отдела социокультурных исследований Левада-Центра Алексей Левинсон прокомментировал несколько важных фактов, которые показал этот опрос

В представлениях россиян выросла важность свободы слова. Вероятно, в нынешних условиях угроза свободе слова воспринимается не только как помеха для деятельности СМИ или для выступлений политиков, но и как угроза личной безопасности простых граждан. Теперь, как в советские времена, на людях лучше помалкивать. Ни мало ни много 84% россиян этим летом сказали, что не стали бы обсуждать предстоящие выборы в общественном месте и высказывать свою точку зрения — самый высокий результат за историю наблюдений.

На ограничения свободы слова обращают внимание те группы, которые вообще более остро ощущают проблемы прав и свобод. Они являются своего рода лидерами мнений в этих вопросах — к ним прислушиваются и другие граждане, даже те, кто не разделяют их политических убеждений.

Наконец, свобода слова — в принципе одно из самых фундаментальных прав. Поэтому, крепнущее в некоторых слоях общества ощущение, что вообще с правами в стране теперь большие проблемы, трансформируется в обеспокоенность ситуацией со свободой слова.

Люди, выражающие неодобрение деятельности президента, вдвое чаще заявляют, что сталкиваются с нарушением их прав, чем одобряющие. Это объяснимо: те, кто имеют критическую или оппозиционную точку зрения в отношении власти, в сегодняшних обстоятельствах   чаще сталкиваются с нарушением их политических прав или угрозой репрессий за свои политические убеждения. Ответственность за это, несправедливое, по их мнению, поведение властей, они возлагают опять-таки на президента. Получается замкнутый круг.

Наиболее чувствительными к нарушениям прав оказываются россияне в возрасте 25-39 лет. В этом возрасте люди уже обзаводятся детьми, но еще не имеют накоплений, испытывают трудности с жильем, с приобретением порой самого необходимого для себя и детей. В отличие от старших поколений, которые также испытывают материальные затруднения, люди этого возраста имеют гораздо более высокий уровень образования и более широкий кругозор, не замкнуты на три канала телевизора, их культурный и социальный капитал более значительный, от того их протестный потенциал также более высок.Среди социально-профессиональных групп наиболее остро чувствуют проблемы с правами и их нарушением предприниматели – представители малого и среднего бизнеса. К сожалению в нашем обществе это не наиболее благополучная его часть Это те, кто решились действовать на свой страх и риск, зная, что их социальная защищенность ниже, чем у всех остальных категорий населения, даже при том, что их материальная обеспеченность может быть и выше. Это они (в отличие от обычных жителей) сталкиваются с рэкетом, «наездами» и рейдерскими атаками. Их собственность и права на нее не защищены от произвола местных властей. У них есть чувство, что и само их право на безопасность и жизнь не защищено государством.

Методология

Опрос проведен 21-27 октября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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