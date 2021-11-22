Права и свободы

Право на жизнь, свободы и личную неприкосновенность остается самым важным по мнению россиян. Также, в 5 самых важных прав и свобод, вошли право на медицинскую помощь, на справедливый суд, на свободу слова (впервые за историю наблюдений), на неприкосновенность имущества и жилища.
Какие из прав и свобод, по-вашему мнению, наиболее важны? (в %% опрошенных, ранжировано по 2021 году)
|2017
|2018
|2019
|2021
|право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность
|72
|76
|78
|75
|право на медицинскую помощь,
|70
|65
|70
|62
|право на справедливый суд
|50
|53
|64
|62
|свобода слова
|34
|42
|58
|61
|неприкосновенность имущества, жилища
|46
|49
|57
|53
|право на социальную защиту, достойный жизненный уровень
|57
|53
|62
|52
|право на работу, хорошие условия и справедливую оплату труда
|56
|53
|58
|51
|право на отдых и досуг
|39
|40
|52
|50
|право на бесплатное образование, равный доступ к образованию
|59
|57
|59
|49
|право владеть частной собственностью
|40
|38
|50
|46
|свобода перемещения и выбора места жительства
|29
|33
|42
|44
|право на свободу от насилия, унижений и произвола
|38
|38
|45
|44
|право на получение информации
|25
|28
|39
|39
|право на создание семьи и равноправие в браке
|28
|35
|43
|38
|свобода вероисповедания, свобода совести
|22
|28
|40
|36
|право на участие в общественной и политической жизни
|16
|21
|30
|26
|свобода мирных собраний (шествий, митингов) и ассоциаций
|13
|21
|28
|26
|затрудняюсь ответить
|3
|4
|1
|2
Треть россиян (32%) за последние 5 лет сталкивались с нарушением своих прав, две трети (65%) — не сталкивались. В апреле 2020 года эти показатели составляли 30% и 67% соответственно — изменения в пределах статистической погрешности.
Среди тех, кто одобряет деятельность президента, лишь 24% сталкивались с нарушением своих прав, 74% — не сталкивались. Среди тех, кто не поддерживает президента, эти показатели составили 48% и 48% соответственно.
За последние 5 лет россияне больше всего сталкивались с нарушением таких прав как право на свободу слова, право на справедливый суд, право на медицинскую помощь. Респонденты чаще всего отмечают нарушение прав на свободу слова и на справедливый суд впервые за историю наблюдений.
С нарушением каких из следующих прав вы сталкивались за последние пять лет? (в %% опрошенных, ранжировано по 2021 году)
|2018
|2019
|2021
|свобода слова
|8
|8
|16
|Право на справедливый суд
|12
|7
|15
|право на медицинскую помощь,
|19
|17
|15
|право на работу, хорошие условия и справедливую оплату труда
|14
|13
|13
|право на получение информации
|7
|7
|10
|право на социальную защиту, достойный жизненный уровень
|14
|13
|9
|право на бесплатное образование, равный доступ к образованию
|12
|7
|9
|право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность
|5
|5
|8
|свобода мирных собраний (шествий, митингов) и ассоциаций
|4
|3
|8
|неприкосновенность имущества, жилища
|4
|5
|7
|свобода перемещения и выбора места жительства
|3
|2
|7
|право на свободу от насилия, унижений и произвола
|3
|3
|7
|право на отдых и досуг
|4
|7
|право владеть частной собственностью
|3
|4
|5
|право на участие в общественной и политической жизни
|2
|2
|4
|свобода вероисповедания, свобода совести
|2
|1
|3
|право на создание семьи и равноправие в браке
|1
|2
|никакие права и свободы не ущемляются
|44
|55
|51
|затрудняюсь ответить
|10
|3
|5
|Другое
|1
Руководитель отдела социокультурных исследований Левада-Центра Алексей Левинсон прокомментировал несколько важных фактов, которые показал этот опрос
В представлениях россиян выросла важность свободы слова. Вероятно, в нынешних условиях угроза свободе слова воспринимается не только как помеха для деятельности СМИ или для выступлений политиков, но и как угроза личной безопасности простых граждан. Теперь, как в советские времена, на людях лучше помалкивать. Ни мало ни много 84% россиян этим летом сказали, что не стали бы обсуждать предстоящие выборы в общественном месте и высказывать свою точку зрения — самый высокий результат за историю наблюдений.
На ограничения свободы слова обращают внимание те группы, которые вообще более остро ощущают проблемы прав и свобод. Они являются своего рода лидерами мнений в этих вопросах — к ним прислушиваются и другие граждане, даже те, кто не разделяют их политических убеждений.
Наконец, свобода слова — в принципе одно из самых фундаментальных прав. Поэтому, крепнущее в некоторых слоях общества ощущение, что вообще с правами в стране теперь большие проблемы, трансформируется в обеспокоенность ситуацией со свободой слова.
Люди, выражающие неодобрение деятельности президента, вдвое чаще заявляют, что сталкиваются с нарушением их прав, чем одобряющие. Это объяснимо: те, кто имеют критическую или оппозиционную точку зрения в отношении власти, в сегодняшних обстоятельствах чаще сталкиваются с нарушением их политических прав или угрозой репрессий за свои политические убеждения. Ответственность за это, несправедливое, по их мнению, поведение властей, они возлагают опять-таки на президента. Получается замкнутый круг.
Наиболее чувствительными к нарушениям прав оказываются россияне в возрасте 25-39 лет. В этом возрасте люди уже обзаводятся детьми, но еще не имеют накоплений, испытывают трудности с жильем, с приобретением порой самого необходимого для себя и детей. В отличие от старших поколений, которые также испытывают материальные затруднения, люди этого возраста имеют гораздо более высокий уровень образования и более широкий кругозор, не замкнуты на три канала телевизора, их культурный и социальный капитал более значительный, от того их протестный потенциал также более высок.Среди социально-профессиональных групп наиболее остро чувствуют проблемы с правами и их нарушением предприниматели – представители малого и среднего бизнеса. К сожалению в нашем обществе это не наиболее благополучная его часть Это те, кто решились действовать на свой страх и риск, зная, что их социальная защищенность ниже, чем у всех остальных категорий населения, даже при том, что их материальная обеспеченность может быть и выше. Это они (в отличие от обычных жителей) сталкиваются с рэкетом, «наездами» и рейдерскими атаками. Их собственность и права на нее не защищены от произвола местных властей. У них есть чувство, что и само их право на безопасность и жизнь не защищено государством.
Методология
Опрос проведен 21-27 октября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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