Больше трети россиян (38%) говорят о том, что их семья получила единовременные “президентские” выплаты пенсионерам, 29% — выплаты на детей, 3% — выплаты военным и силовикам. 35% — не получали единовременных выплат.

Среди тех, кто получал выплаты, 61% получили их в сентябре-августе (опрос проводился в конце октярбя), 33% — более 2 месяцев назад.

Среди тех, кто не получил выплаты, 57% одобряют деятельность Владимира Путина, 42% — не одобряют. Среди тех, кто получал выплаты детям — 69% и 31% соответственно, среди тех, кто получал выплаты пенсионерам — 74% и 25%. При этом среди населения в целом доля одобряющих деятельность президента составляет 67%.

Методология Опрос проведен 21-27 октября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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