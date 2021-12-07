Коронавирус, вакцинация, QR-коды

Больше половины (53%) респондентов не опасаются заразиться коронавирусом, 45% — опасаются. Это соотношение сохраняется почти неизменным на протяжении последних месяцев.

Количество россиян, сделавших прививку продолжает расти и в конце ноября достигло 46%. Одновременно продолжает снижаться количество тех, кто не готов вакцинироваться, с апреля этого года их число сократилось почти вдвое и сегодня достигает 36% россиян.

Отношение к идее всеобщей обязательной вакцинации по сравнению с июнем практически не изменилось. Больше половины респондентов ее не поддерживают (35% — совершенно не поддерживают, 19% — скорее не поддерживают). 42% являются сторонниками этой идеи: по 21% россиян полностью и скорее поддерживают всеобщую обязательную вакцинацию населения.

Среди тех, кто является противником обязательной вакцинации от коронавируса, преобладает мнение, что прививка от COVID-19 “должна быть добровольной; это личное дело каждого; обязательная вакцинация — нарушение прав человека” (таких порядка 37% от тех, кто не поддерживает обязательную вакцинацию). Еще 21% не доверяет вакцине, потому что она “новая, неизученная”. Лишь 2% ответивших видят в обязательной вакцинации “заговор, геноцид, чипирование”.

Три четверти (76%) респондентов отрицательно относятся к введению электронных пропусков для проезда в общественном транспорте. Чуть меньше негативного отношения к введению электронных пропусков для посещения общественных мест и массовых мероприятий: 50% относятся к этой инициативе целиком отрицательно, 17% — скорее отрицательно. 30% поддерживают введение QR-кодов для посещения ресторанов, музеев, ТЦ и массовых мероприятий.

Около половины россиян (51%) оценивают массовые выступления против введения электронных пропусков как маловероятные; но 43% считают их возможными. Около четверти россиян были бы готовы принять участие в таких выступлениях, если они состоятся в том месте, где живет респондент.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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