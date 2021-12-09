Электоральные рейтинги партий и президента

Электоральные рейтинги политических партий среди всех россиян стабильны, за исключением “Единой России”, рейтинг которой по сравнению с октябрем упал на 3%.

ТАБЛИЦА авг.16 дек.17 авг.18 июл.19 дек.19 фев.20 авг.20 ноя.20 фев.21 июн.21 июл.21 окт.21 ноя.21 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 31 37 28 28 29 28 31 29 27 26 24 29 26 Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 10 9 9 11 9 8 7 7 10 9 11 14 13 Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 9 10 11 10 8 10 11 11 12 9 8 8 8 Политическая партия «Справедливая Россия – За правду» 5 3 3 2 3 3 3 5 5 5 7 5 4 Новые Люди 1 2 5 5 Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 Российская экологическая партия “Зеленые” 1 <1 1 1 1 1 1 <1 1 1 1 1 1 Российская партия свободы и справедливости — — — — — — — — — — — — 1 Коммунистическая партия «Коммунисты России» 1 <1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 0 0 Всероссийская политическая партия «Родина» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Другие партии 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 0 Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень 1 1 5 3 5 3 6 4 3 3 4 4 3 Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать 12 8 8 11 10 9 9 8 10 11 9 3 5 Не стал(а) бы голосовать 15 17 22 24 24 23 22 22 21 24 22 23 28 Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет 10 12 5 3 4 4 2 4 5 3 4 4 4

ТАБЛИЦА авг.16 дек.17 авг.18 июл.19 дек.19 фев.20 авг.20 ноя.20 фев.21 июн.21 июл.21 окт.21 ноя.21 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 50 58 44 44 47 45 45 43 42 41 37 41 41 Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 15 14 15 17 14 13 9 11 15 14 17 20 21 Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 14 15 17 16 13 16 16 17 19 14 13 12 13 Политическая партия «Справедливая Россия – За правду»* 9 4 5 4 5 5 5 7 7 8 10 8 6 Политическая партия «Новые люди» — — — — — — — — — 1 2 7 8 Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 1 Российская экологическая партия “Зеленые” 1 <1 1 1 1 1 1 <1 1 1 1 1 1 Российская партия свободы и справедливости — — — — — — — — — — — — 1 Коммунистическая партия «Коммунисты России» 2 <1 4 4 5 4 3 5 3 5 4 0 1 Всероссийская политическая партия «Родина» 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 Другие партии 1 3 3 3 3 5 4 5 2 4 4 3 0

Президентские электоральные рейтинги изменились по сравнению с апрелем 2021 года. В “четверке” политиков с самыми высокими президентскими рейтингами Владимир Путин потерял 8% по сравнению с апрелем. Теперь за него готовы проголосовать 32% опрошенных. За Владимира Жириновского готовы проголосовать 3% опрошенных, за Геннадия Зюганова — 2%. За Алексея Навального — менее 1% опрошенных.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в процентах от всех опрошенных; ранжировано по убыванию по ноябрь 2021 г.) *

апр.14 янв.16 апр.17 янв.18 мар.19 июл.19 дек.19 авг.20 ноя.20 апр.21 ноя.21 Владимир

Путин 49 53 48 57 41 40 38 40 39 40 32 Владимир

Жириновский 4 3 3 4 5 3 4 4 6 4 3 Геннадий

Зюганов 4 4 3 1 2 1 2 1 2 2 2 Павел

Грудинин – – – 5 4 3 3 1 1 1 1 Сергей

Шойгу – – – – – – – – – – 1 Николай

Бондаренко – – – – – – – – – 1 1 Михаил

Мишустин – – – – – – – 1 1 1 1 Алексей

Навальный <1 1 1 <1 1 1 2 2 2 2 1 Другой

(в случае, если каждый политик набрал менее 0,5% голосов, и тех, кто отвечал

«против всех»**) 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 Не знаю,

за кого стал(а) бы голосовать 21 17 19 12 19 23 20 19 16 18 21 Не стал(а)

бы голосовать 10 11 13 12 19 19 22 22 24 23 27

Среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в выборах на момент опроса, Владимир Путин набирает 49% «голосов», что на 7% меньше по сравнению с апрелем этого года, Владимир Жириновский — 5%, Геннадий Зюганов — 3%, Павел Грудинин — 2%.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в процентах от тех опрошенных, кто был готов проголосовать на момент опроса; ранжировано по убыванию по ноябрь 2021 г.)

апр.14 янв.16 апр.17 янв.18 мар.19 июл.19 дек.19 авг.20 ноя.20 апр.21 ноя.21 Владимир Путин 60 66 62 70 55 54 53 56 55 56 49 Владимир Жириновский 5 3 4 5 6 4 6 5 9 6 5 Геннадий Зюганов 5 5 3 1 2 1 3 2 2 2 3 Павел Грудинин – – – 6 5 4 4 2 1 1 2 Сергей Шойгу 1 2 1 <1 1 1 1 1 1 1 2 Николай Бондаренко – – – – – – – – – 1 1 Михаил Мишустин – – – – – – – 2 1 1 1 Алексей Навальный <1 1 1 <1 1 1 2 2 2 2 1 Сергей Фургал – – – – – – – – – 1 1 Другой 3 2 3 2 4 2 3 3 4 3 4 Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать 26 21 25 15 25 31 27 27 23 26 31

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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