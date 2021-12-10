Алексей Левинсон оценил последствия введения QR-кодов, против которых высказались 76% россиян

Одобряют новые инициативы властей намного меньшее число граждан — 21% и 30% соответственно. Кроме того, «Левада-центр» задала открытый вопрос антипрививочникам о том, почему они не поддерживают введение обязательной вакцинации в России — самый популярный ответ — потому, что прививка должна быть делом добровольным, а принудительная вакцинация — нарушение прав человека. Так ответили 37% участников. Второй по популярности ответ связан с недоверием россиян в вакцинах — 21% опрошенных считают ее недостаточно изученной и неиспытанной. При этом про всемирный заговор, геноцид и чипирование высказались лишь 2% из тех, кому «Левада-центр» задавал вопрос. Обсудили данные исследования с руководителем отдела социокультурных исследований «Левада‑центра» Алексеем Левинсоном:

Алексей Георгиевич, добрый вечер.

Здравствуйте.

Мы знаем, кстати, что подобные закрытые соцопросы давно кладутся на стол президенту, в частности, и на него ориентируются власти, в администрации президента при принятии решений.

Вот учитывая такие настроения в обществе, которые, как я понимаю, поправьте меня, если я не прав, уже так сохраняются достаточно стабильно, ничего не мешает подобным результатам, никакая пропаганда вакцинации, в том числе с экранов телевизоров, но я имею в виду, как вы считаете, может ли это общественное мнение убедить власти отложить этот самый законопроект? Вообще насколько это все-таки может отразиться негативно на власти?

У нас если в целом 76% не поддерживают введение QR-кодов на транспорте, то вот те социальные группы, для которых транспорт необходимейшая часть их возможности работать и жить, это служащие, рабочие и специалисты, среди них эта доля 82-83%. И руководители, которые, может быть, в большой мере пользуются личным транспортом, они понимают эту проблему, и среди них тоже 83% считают эту меру совершенно недопустимой.

Сейчас многие сравнивают это, помните, с протестами 2004, по-моему, года, когда была монетизация льгот так называемая, с протестами пенсионеров.

Может ли вот, согласно этой статистике, мы можем сейчас иметь такой же эффект, например, какой-то социальный бунт?

Я думаю вот что. На канале Telegram в интернете спикер Думы Володин такой осторожный повесил пост про QR-коды, и получил в ответ ни много ни мало 700 с лишним тысяч постов, из которых абсолютное большинство были негативными, требующими отменить там…

Мягко скажем, да.

Там дело, так сказать, народ выражается достаточно жестко и определенно. И можно предположить, что это была не просто личная, так сказать, инициатива Володина, как частного человека, а что это таким образом законодатель щупает, так сказать, воду. И наверное, поскольку вот можно сравнить его пост на такую довольно провокационную тему — не привлечь ли Горбачева к ответственности за развал СССР, который должен был бы вроде много собрать голосов, а он собрал 24 тысячи, то есть это в 30 раз меньше, чем вот эта тема с QR-кодами.

В общем, я думаю, что власти вряд ли решатся на такое, поскольку они в общем все время взвешивают, так сказать, пользу для публики и пользу для себя, или вред для публики и вред для себя, они увидят, что в общем им здесь, очень много потерпят…

Ну да, они столкнулись с тем, правильно ли я понимаю, что та самая группа социальная, которая была их, так сказать, основой и поддержкой, их фундаментом, те самые их избиратели, на которых они опирались, именно они сегодня и выступают против этой инициативы.

Не, не совсем так. Дело в том, что все-таки ядро вот этого электората — это пенсионеры, вот те, кто, между прочим, выходили, когда была монетизация льгот. Пенсионеры не затронутые, что важно, вот этой пенсионной реформой, они не затронуты ею, и они не выражали протеста, они сохранили поддержку Путина, которая в общем рухнула в слоях, которые в предпенсионном возрасте.

И они не так активно, там всюду работающие это 83%, а пенсионеры это 61% протестующих против этих QR-кодов на транспорте. И это вот рабочие, служащие и специалисты, они далеко не все, так сказать, представляют собой главную опору власти, но это главный, это становой хребет просто общества в целом, вот что.

То есть это абсолютное большинство как раз таки, учитывая такие цифры.

Это ровно половина нашего общества, но это половина, состоящая из крупных сплоченных групп, относительно сплоченных. Другая крупная и не очень сплоченная группа — это пенсионеры, все остальное это уже там группы малой численности.

Но это практически всё работоспособное население.

Именно. И работающие, те, для кого транспорт вещь просто абсолютно необходимая, и они пишут там этому Володину: «А как мы будем тогда попадать на работу?», и там много еще другого всякого говорится.

Но во всяком случае, власть, дело в том, что этот ход власти, как можно понять, состоит в том, чтобы для людей создать именно безвыходное положение, чтобы они пошли вакцинироваться под угрозой там существенных потерь в своем образе жизни или просто возможности зарабатывать. Но люди такой шантаж, судя по всему, отвергают.

Ну да, и они готовы протестовать, что сейчас, как мы знаем…

Похоже, что пока что протест, так сказать, имеет такие электронные формы, но боюсь, что здесь дело может этим не ограничиться, и по крайней мере, такой вот аккуратности, стелить газетку на скамеечку, как это делали женщины в Беларуси, они не станут.

Ну да, тут они могут столкнуться с таким, как говорится, бессмысленным и беспощадным бунтом.

Этим, конечно, пахнет, и очень многие исследователи об этом сейчас заводят разговор. Но с другой стороны, теперь понятно, зачем такой величины Росгвардия была создана, вот теперь ей, так сказать, есть чего делать.

Ну да, тут, конечно, интересно, как на эту статистику отреагируют власти. Посмотрим, как проголосует Госдума, понятное дело, что, может быть, окончательное решение даже не там будет приниматься.

Нет, оно будет не там приниматься, но я хотел бы обратить внимание, от демократов, либералов, диссидентов и так далее, от такой презираемой властями части общества протест перешел к тем слоям, по отношению к которым хотя бы формально они вот это презрение испытывать не могут.

Ну вот я про это и говорил, когда говорил про опору.

Это самое главное, теперь власть имеет дело с народом как таковым, с глубинным народом…

А не с белоленточниками, как раньше говорили.

Нет, не с белоленточниками, не с этими… Короче говоря, с теми, от кого, так сказать, не отмажешься, не отмахнешься.

Алексей ЛЕВИНСОН

Оригинал

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Издание “Дождь” признана на территории РФ СМИ, выполняющими функции иностранного агента.