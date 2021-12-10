QR-коды как политическая проблема. 43% россиян ждут ковидных протестов

Государственная социология молчит об отношении россиян к QR-кодам. Но социологи независимого «Левада-центра»* (НКО включена в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) выяснили, как обыватели смотрят на «ковидные» ограничения и прививки. 47news удалось осмыслить главные цифры ноября первыми. Данные прокомментировал директор службы Денис Волков.

Денис Волков/ printscreen видео YouTube / EuroDialog TV

Первые цифры касаются самого вируса. В настоящий момент большинство россиян перестало бояться им заразиться. 53% россиян ковида не боятся, но 45% опасаются.

levada.ru*

— Самый пик этих страхов приходился на осень 2020 года. Сегодня люди уже привыкли жить с коронавирусом. И сейчас такого страха, какой был в прошлом году, уже нет, хотя цифры на самом деле намного страшнее. Мы свыклись, что люди умирают. Появился фатализм, — комментирует Денис Волков.

На этом фоне «выздоровела» прививочная кампания. Стало меньше отрицания прививок. Если весной против вакцинации было более 60% россиян, то сейчас всего 36%. При этом количество вакцинированных с начала года выросло в несколько раз – до 46%.

levada.ru*

— Агитационная прививочная кампания по сути началась только весной. Рост тех, кто сделал прививку, начался именно весной. При этом сначала прививались те, кто был готов и ранее прививаться, но с конца лета мы видим, что постоянно снижается количество тех, кто прививаться не готов. Убеждать новых людей кампания стала летом. Похоже, что этой кампании вообще хотели избежать до выборов, но летняя волна показала, что откладывать больше нельзя. Власти определились. И до выборов началась работа по переубеждению, — расшифровывает Волков кривые графиков.

Отношение к идее всеобщей обязательной вакцинации по сравнению с июнем практически не изменилось. Больше половины россиян ее не поддерживают (35% — совершенно не поддерживают, 19% — скорее не поддерживают). 42% являются сторонниками этой идеи. Из них 21% россиян поддерживает «обязательность» полностью.

Среди главных возмущений противников обязательной вакцинации: нарушение прав человека (37%), нет доверия вакцине (21%), не будет результата (15%). Пресловутое «чипирование» пугает лишь 2% от тех, кто против.

levada.ru*

Осенью 2021 года главным «ковидным» термином стал QR-код.

Законопроект правительства, который был внесён в Госдуму в середине ноября, стал «информационной бомбой». Её взрыв засыпал осколками в виде сотен тысяч негативных комментариев лично спикера Госдумы Вячеслава Володина. В регионах начались хоть и малочисленные, но стихийные протесты. Про недовольство заговорили даже в традиционно лояльной Общественной палате. И как раз в конце ноября социологи спросили россиян об отношении к обязательным QR-кодам в общественном транспорте, общественных местах и на массовых мероприятиях.

Сегодня отрицательно относятся к введению электронных пропусков для проезда в общественном транспорте три четверти россиян – 76%. Из них 17% — «скорее отрицательно», а «целиком отрицательно» — 59%. Лишь каждый пятый гражданин РФ воспринимает QR-кодирование «положительно». Из них «целиком положительно» — 8%. Ещё 13% — «скорее положительно».

В случае с посещением ресторанов, музеев, торговых центров и массовых мероприятий терпимость к QR-кодам выше. Негатив испытывают уже только две трети сограждан. Из них 50% относятся к инициативе целиком отрицательно, 17% — скорее отрицательно. Заметно выше уровень поддержки — 30%.

— Люди нам так и говорили – это всё равно не будет работать. В том же Татарстане QR-коды остались на транспорте, но их никто не проверяет. Люди не дураки у нас. Отслеживают, что на самом деле работает. Видят непоследовательность многих мер. Ввели, отменили. Что же вас так шарахает? Если сразу отменяете, в чём смысл меры? Но, прежде всего, это воспринимается как ограничение свобод, как лицемерная мера, когда вы не пройдёте в первую дверь, но пройдёте во вторую. Конечно, QR-коды стали политической проблемой. Очевидно, что власти замеряли реакцию раньше нас. И закон про QR-коды отложили. Политические баталии. Власть явно притормозила. Эта мера людей очень раздражает. Власть не любит принимать меры, которые очень раздражают. Это ограничение, деление на первый и второй сорт. Вакцинация не обязательна, а QR-коды обязательны? — анализирует отношение россиян к QR-кодам и объясняет риторические вопросы обывателя Денис Волков. Негативное отношение провоцирует протестные настроения. 43% россиян полагают, что массовые выступления против введения электронных пропусков вполне возможны. И каждый четвёртый гражданин РФ (25%) готов принять в них участие. levada.ru* — 43% тех, кто допускает протесты из-за QR-кодов, это много в сравнении с другими причинами протестных настроений. Это очень похоже на то, что было в январе 2021 года (протесты после задержания Навального – ред.). Масштаб большой. Люди видят, что бурление начинается в регионах. Обычно по другим протестам за последний год средняя величина тех, кто их допускает, была в районе 25%. В январе 2021 года же было 45%. Протесты по QR-кодам примерно так же всколыхнули общество. Их заметили. Они понятны. Такой же эффект. И это может объяснять, что власти притормозили с введением QR-кодов. Не хотят раскачивать лодку. А цифра тех, кто готов протестовать сам сопоставима с настроениями потенциальных протестующих, например, по экономическим вопросам. И политические силы пробуют это использовать. Коммунисты в предвыборную кампанию агитировали против вакцинации, среди тех, кто голосовал за коммунистов много противников вакцинации. Не думаю, что это опасно для власти, но неприятно и тревожно точно, — уверен Волков. Денис ВОЛКОВ Оригинал АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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