День Конституции

Число россиян, знакомых с содержанием Конституции, остается стабильным: 11% “довольно хорошо помнят” о том, что в ней говориться, 22% помнят, но “довольно плохо”. Читали Конституцию, но ничего не помнят о том, что в ней говорится 23%, еще 43% респондентов никогда ее не читали.

ТАБЛИЦА Читали ли вы Конституцию РФ и помните ли вы, о чем в ней говорится? ноя.13 ноя.14 ноя.16 ноя.17 ноя.18 фев.20 ноя.21 Довольно хорошо помните 11 12 11 11 9 8 11 Довольно плохо помните 26 24 24 25 23 22 22 Читали, но ничего не помните 25 24 24 27 26 29 23 Никогда не читали 38 41 41 37 42 41 43

По сравнению с предыдущим замером в ноябре 2018 года выросло число тех, кто считает, что российские власти не соблюдают Конституцию: с 18% до 27%. При этом доля респондентов, считающих, что государство хоть в какой-то мере соблюдает Основной закон, снизилась с 76% до 69%: 6% полагают, что власти соблюдают Конституцию в полной мере, 25% — в основном, 36% — лишь частично.

ТАБЛИЦА Как вы считаете, соблюдают ли российские власти Конституцию РФ? ноя.13 ноя.14 ноя.16 ноя.17 ноя.18 ноя.21 В полной мере 6 9 9 5 7 6 В основном 27 39 35 27 30 25 Лишь отчасти 47 36 37 40 39 36 Совершенно не соблюдают 13 7 12 14 18 27 Затруднились ответить 8 9 8 13 7 7

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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