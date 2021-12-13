День Конституции

Число россиян, знакомых с содержанием Конституции, остается стабильным: 11% “довольно хорошо помнят” о том, что в ней говориться, 22% помнят, но “довольно плохо”. Читали Конституцию, но ничего не помнят о том, что в ней говорится 23%, еще 43% респондентов никогда ее не читали.
ТАБЛИЦА
|Читали ли вы Конституцию РФ и помните ли вы, о чем в ней говорится?
|ноя.13
|ноя.14
|ноя.16
|ноя.17
|ноя.18
|фев.20
|ноя.21
|Довольно хорошо помните
|11
|12
|11
|11
|9
|8
|11
|Довольно плохо помните
|26
|24
|24
|25
|23
|22
|22
|Читали, но ничего не помните
|25
|24
|24
|27
|26
|29
|23
|Никогда не читали
|38
|41
|41
|37
|42
|41
|43
По сравнению с предыдущим замером в ноябре 2018 года выросло число тех, кто считает, что российские власти не соблюдают Конституцию: с 18% до 27%. При этом доля респондентов, считающих, что государство хоть в какой-то мере соблюдает Основной закон, снизилась с 76% до 69%: 6% полагают, что власти соблюдают Конституцию в полной мере, 25% — в основном, 36% — лишь частично.
ТАБЛИЦА
|Как вы считаете, соблюдают ли российские власти Конституцию РФ?
|ноя.13
|ноя.14
|ноя.16
|ноя.17
|ноя.18
|ноя.21
|В полной мере
|6
|9
|9
|5
|7
|6
|В основном
|27
|39
|35
|27
|30
|25
|Лишь отчасти
|47
|36
|37
|40
|39
|36
|Совершенно не соблюдают
|13
|7
|12
|14
|18
|27
|Затруднились ответить
|8
|9
|8
|13
|7
|7
МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.